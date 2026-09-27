Famous Forts in India: राजा-महाराजाओं के शान की गवाही देते हैं देश के ये 10 मशहूर किले, एक बार जरूर बनाएं घूमने का प्लान

Famous Forts in India: भारत में कई ऐसे ऐतिहासिक किले हैं जो आज भी अपने शानदार वास्तुकला, पुराने इतिहास और खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर हैं. सदियों पुराने ये किले कभी राजाओं और शासकों के लिए सत्ता और सुरक्षा का केंद्र हुआ करते थे. आज ये देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हैं और हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक इन्हें देखने पहुंचते हैं.

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अगर आपको इतिहास, वास्तुकला और फोटोग्राफी में दिलचस्पी है तो इन किलों की सैर आपके लिए खास अनुभव हो सकती है. कुछ किले ऊंची पहाड़ियों पर बने हैं तो कुछ रेगिस्तान और शहर के बीच अपनी भव्यता के लिए जाने जाते हैं. तो आइए जानते हैं भारत के 10 ऐसे ही शानदार किलों के बारे में.

लाल किला (दिल्ली)

पुरानी दिल्ली के बीचों-बीच स्थित लाल किला मुगल वास्तुकला का शानदार उदाहरण है. लाल बलुआ पत्थरों से बना यह किला भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है. इसकी विशाल दीवारें और खूबसूरत इमारतें देश के समृद्ध इतिहास की झलक दिखाती हैं.

रायगढ़ किला (महाराष्ट्र)

सह्याद्रि की पहाड़ियों में बना रायगढ़ किला मराठा साम्राज्य के इतिहास से जुड़ा हुआ है. यह छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में मराठा साम्राज्य की राजधानी रहा था. पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से यहां से आसपास का शानदार नजारा भी देखने को मिलता है.

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जैसलमेर किला (राजस्थान)

जैसलमेर का किला अपनी सुनहरी रंगत के कारण 'गोल्डन फोर्ट' के नाम से भी जाना जाता है. थार रेगिस्तान के बीच पीले बलुआ पत्थरों से बना यह किला दूर से किसी विशाल रेत के महल जैसा नजर आता है. किले की गलियों, पुरानी हवेलियों और आसपास के रेगिस्तानी नजारों को देखना खास अनुभव हो सकता है.

आगरा किला (उत्तर प्रदेश)

आगरा किला लाल बलुआ पत्थरों से बना एक भव्य ऐतिहासिक किला है. यह मुगल शासन के दौरान शाही सत्ता का प्रमुख केंद्र रहा. किले के अंदर कई महल, दरबार और ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं. यहां से ताजमहल का खूबसूरत नजारा भी दिखाई देता है.

गोलकुंडा किला (तेलंगाना)

हैदराबाद का गोलकुंडा किला अपनी मजबूत संरचना और खास वास्तुकला के लिए जाना जाता है. इस किले की सबसे खास बात इसकी ध्वनि व्यवस्था है. यहां एक जगह से की गई आवाज काफी दूर तक सुनाई दे सकती है. किले का इतिहास हीरे के व्यापार से भी जुड़ा रहा है.

कुंभलगढ़ किला (राजस्थान)

अरावली की पहाड़ियों में स्थित कुंभलगढ़ किला अपनी विशाल और लंबी किलेबंदी के लिए मशहूर है. इसकी दीवारें पहाड़ियों के बीच काफी दूर तक फैली हुई हैं. किले से आसपास की अरावली पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है.

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ग्वालियर किला (मध्य प्रदेश)

मध्य प्रदेश का ग्वालियर किला ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है. किले के अंदर मौजूद मान मंदिर पैलेस की नीली टाइलों वाली सजावट लोगों का ध्यान खींचती है. यहां से ग्वालियर शहर का खूबसूरत नजारा भी देखा जा सकता है.

आमेर किला (राजस्थान)

जयपुर के पास स्थित आमेर किला राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है. यहां हिंदू और मुगल वास्तुकला का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है. पीले बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनी इसकी इमारतें काफी आकर्षक लगती हैं. पहाड़ी पर बना यह किला आसपास के नजारों के लिए भी जाना जाता है.

मेहरानगढ़ किला (राजस्थान)

जोधपुर की पहाड़ी पर बना मेहरानगढ़ किला शहर से करीब 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. इसकी विशाल पत्थर की दीवारें और अंदर बने शाही महल इसकी भव्यता को दिखाते हैं. किले से जोधपुर के नीले रंग में रंगे घरों का शानदार नजारा दिखाई देता है.

चित्तौड़गढ़ किला (राजस्थान)

चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान के सबसे बड़े ऐतिहासिक किलों में से एक है. इसके विशाल परिसर में कई महल, मंदिर और ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं. यहां स्थित विजय स्तंभ किले की प्रमुख पहचान है. किले से आसपास के राजस्थानी मैदानों का दूर तक फैला खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलता है.

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अगर आपको इतिहास और वास्तुकला में दिलचस्पी है तो भारत के इन किलों की यात्रा जरूर कर सकते हैं. हर किला अपने इतिहास, बनावट और आसपास के नजारों की वजह से दूसरे से अलग है.

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