Lauki and Kuttu Chilla Recipe: साबूदाने की खिचड़ी-वड़े छोड़, इस नवरात्रि ट्राई करें लौकी-कुट्टू का क्रिस्पी चीला, स्वाद है लाजवाब

Lauki and Kuttu Chilla Recipe: नवरात्रि के नौ दिनों में कई लोग मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के साथ व्रत भी रखते हैं. इस दौरान खानपान का खास ध्यान रखना पड़ता है. व्रत में अक्सर लोग साबूदाने की खिचड़ी, वड़ा या फल खाते हैं लेकिन रोज एक जैसी चीजें खाने से बोरियत होने लगती है. ऐसे में अगर आप फलाहार में कुछ नया और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो लौकी और कुट्टू के आटे से बना चीला ट्राई कर सकते हैं.
यह घर पर आसानी से तैयार हो जाता है और इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ती. अगर आप भी इस नवरात्रि रोजाना के फलाहर से हटकर कुछ अलग खाना चाहते हैं तो लौकी-कुट्टू का चीला ट्राई कर सकते हैं. आइए जानते हैं लौकी और कुट्टू का चीला बनाते कैसे हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
4 बड़े चम्मच कुट्टू का आटा
1 मीडियम साइज की लौकी
स्वादानुसार सेंधा नमक
आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर
चीला सेंकने के लिए घी
जरूरत के अनुसार पानी