scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Lauki and Kuttu Chilla Recipe: साबूदाने की खिचड़ी-वड़े छोड़, इस नवरात्रि ट्राई करें लौकी-कुट्टू का क्रिस्पी चीला, स्वाद है लाजवाब

Lauki and Kuttu Chilla Recipe: नवरात्रि व्रत में साबूदाने की खिचड़ी और वड़े खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार लौकी और कुट्टू के आटे से बना चीला ट्राई करें. आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप बेहद आसानी से टेस्टी फलाहार तैयार कर सकते हैं.

Advertisement
X
लौकी-कुट्टू का चीला (Photo-ITG)
लौकी-कुट्टू का चीला (Photo-ITG)

Lauki and Kuttu Chilla Recipe: नवरात्रि के नौ दिनों में कई लोग मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के साथ व्रत भी रखते हैं. इस दौरान खानपान का खास ध्यान रखना पड़ता है. व्रत में अक्सर लोग साबूदाने की खिचड़ी, वड़ा या फल खाते हैं लेकिन रोज एक जैसी चीजें खाने से बोरियत होने लगती है. ऐसे में अगर आप फलाहार में कुछ नया और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो लौकी और कुट्टू के आटे से बना चीला ट्राई कर सकते हैं.

यह घर पर आसानी से तैयार हो जाता है और इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ती. अगर आप भी इस नवरात्रि रोजाना के फलाहर से हटकर कुछ अलग खाना चाहते हैं तो लौकी-कुट्टू का चीला ट्राई कर सकते हैं. आइए जानते हैं लौकी और कुट्टू का चीला बनाते कैसे हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

सम्बंधित ख़बरें

how to make kareena kapoor style suit
फेस्टिव सीजन में दिखेंगी करीना? सस्ते में बनाएं बेबो वाला बांधनी सूट
how to make soft and tangy kala chana
घंटों की मेहनत छोड़ें, बिना सोडा कंजकों के लिए ऐसे बनाएं सॉफ्ट चने
How to Get Glowing skin in Summer
पार्लर को कहें बाय! चावल के आटे में मिलाकर लगाएं ये चीज, चमकेगा फेस
sweet potato chips
आलू चिप्स छोड़ें, शकरकंद से बनाएं कुरकुरे और टेस्टी चिप्स
kajol saree look
23 की बेटी 52 साल की मां, साड़ी में निसा पर भारी पड़ा काजोल का लुक

4 बड़े चम्मच कुट्टू का आटा

1 मीडियम साइज की लौकी

स्वादानुसार सेंधा नमक

आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर

चीला सेंकने के लिए घी

जरूरत के अनुसार पानी

लौकी-कुट्टू का चीला बनाएं कैसे?

  1. चीला बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को अच्छी तरह छीलकर साफ पानी से धो लें. अब इसे कद्दूकस करके एक बर्तन में रख लें. इसके बाद एक दूसरे बर्तन में कुट्टू का आटा लें और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. ध्यान रखें कि घोल में गांठें न रहें.
  2. अब इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालकर अच्छी तरह मिला लें. जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी मिलाकर घोल तैयार करें. इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि इसे आसानी से तवे पर फैलाया जा सके. इसके बाद इसमें स्वादानुसार सेंधा नमक और काली मिर्च डालकर मिला लें.
  3. अब तवे को गर्म करें और उस पर थोड़ा घी लगाएं. तैयार मिश्रण को तवे पर डालकर गोल आकार में फैला दें. चीले को धीमी या मध्यम आंच पर पकने दें. जब एक तरफ से चीला अच्छी तरह सिक जाए, तो उसे पलटकर दूसरी तरफ से भी सेंक लें.
  4. जब चीला दोनों तरफ से सुनहरा और अच्छी तरह पक जाए तो इसे प्लेट में निकाल लें. इसी तरह बाकी मिश्रण से भी चीले तैयार कर लें.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Lauki and Kuttu Chilla Recipe: साबूदाने की खिचड़ी-वड़े छोड़, इस नवरात्रि ट्राई करें लौकी-कुट्टू का क्रिस्पी चीला, स्वाद है लाजवाब |
    7 मैच बाकी, टीम इंडिया अब कैसे खेलेगी WTC फाइनल? ऑस्ट्रेलिया की जीत से बदला समीकरण |
    टीवी की अंगूरी भाभी बनीं माता सीता, रामलीला से शिल्पा शिंदे का वीडियो आया सामने |
    देवबंद से लेकर बेहट तक, सहारनपुर जिले की सात सीटों का समझिए पूरा सियासी गणित |
    बिजली इस्तेमाल नहीं करने पर भी क्यों आता है बिल? जानें कौन-कौन से चार्ज देने पड़ते हैं |
    भारतीय कंपनियों का डेटा चुरा रहे AI एजेंट? CERT-In की चेतावनी से बढ़ी टेंशन |
    Hastrekha Shastra: कब होगी शादी और कैसा मिलेगा जीवनसाथी? हथेली की ये रेखा देती है संकेत |
    SBI ने बढ़ाया होम लोन, जानिए अब आपको कितनी भरनी पड़ेगी EMI |
    208% बढ़ी 28KM माइलेज वाली MARUTI SUV की सेल्स... इतने रुपये है कीमत |
    नए सीजन में फिर खुले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के दरवाजे... पहले दिन ही जंगल सफारी के लिए उमड़े पर्यटक
    Advertisement