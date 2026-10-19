Kashi Halwa Recipe: शादी वाला काशी हलवा बनाएं घर पर, बस 3 चीजों से झटपट होगा तैयार

Kashi Halwa Recipe: अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो काशी हलवा जरूर ट्राई करें. सफेद पेठे से बनने वाला यह हलवा स्वाद में लाजवाब होता है. काशी हलवा कर्नाटक की एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खासतौर पर शादियों और त्योहारों के मौके पर बनाया जाता है. इसका रंग, खुशबू और हल्की चमक इसे दूसरी मिठाइयों से अलग बनाती है. अच्छी बात यह है कि इसे घर पर भी आसानी से तैयार किया जा सकता है.

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इसे बनाने के लिए सफेद पेठे, चीनी और घी की जरूरत होती है. केसर डालने से इसका स्वाद और खुशबू और भी बढ़ जाती है. तो आइए जानते हैं काशी हलवा कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

500 ग्राम सफेद पेठा (सफेद कद्दू)

150 ग्राम चीनी

2 बड़े चम्मच घी

7-9 केसर के धागे

कटे हुए काजू और दूसरे ड्राई फ्रूट्स, सजाने के लिए

काशी हलवा घर पर कैसे बनाएं?

काशी हलवा बनाने के लिए सबसे पहले सफेद पेठे को अच्छी तरह धो लें. अब पीलर की मदद से उसका छिलका उतारें और बीज निकाल दें. इसके बाद पेठे को कद्दूकस कर लें. कद्दूकस किए हुए पेठे को हाथों से दबाकर उसका अतिरिक्त पानी निकाल दें. अब एक कड़ाही या पैन में घी गर्म करें. इसमें कद्दूकस किया हुआ पेठा डालें और मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं. करीब 3-4 मिनट बाद इसमें चीनी डालकर अच्छी तरह मिला लें. चीनी डालने के बाद पेठे से पानी निकलने लगेगा, इसलिए मिश्रण को लगातार चलाते रहें. जब मिश्रण का पानी काफी हद तक सूखने लगे, तो इसमें थोड़ा और घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब केसर को थोड़े से गर्म दूध या पानी में भिगोकर हलवे में डाल दें. इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं, जब तक मिश्रण गाढ़ा होकर हलवे जैसा न हो जाए और अतिरिक्त नमी सूख न जाए. आखिर में कटे हुए काजू और अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालकर एक-दो मिनट तक पकाएं. अब तैयार काशी हलवे को बाउल में निकालें और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालकर सजाएं. इसे गर्म या ठंडा, अपनी पसंद के अनुसार परोस सकते हैं.

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