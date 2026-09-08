Honey Chilli Potato Recipe: रेस्टोरेंट जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत! घर पर बनाएं क्रिस्पी हनी चिली पोटैटो, नोट करें रेसिपी

Honey Chilli Potato Recipe: शाम के नाश्ते में अगर आप कुछ चटपटा और क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो हनी चिली पोटैटो से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और शहद व चिली सॉस के अनोखे मीठे-तीखे स्वाद से भरपूर यह डिश बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी को खूब पसंद आती है. ज्यादातर लोगों को लगता है कि रेस्टोरेंट जैसा क्रिस्पी टेक्सचर घर पर नहीं बनाया जा सकता लेकिन ऐसा नहीं है. अगर इसे सही तरीके से बनाया जाए तो घर पर भी आपको रेस्टोरेंट जैसा स्वाद और क्रिस्पी टेक्सचर मिल सकता है. शाम की चाय के साथ स्नैक के रूप में या फिर घर की किसी पार्टी में सर्व करने के लिए यह एक परफेक्ट ऑप्शन है. आइए जानते हैं रेस्टोरेंट बाजार जैसा क्रिस्पी हनी चिली पोटैटो कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
2 आलू, टुकड़ों में कटे हुए
3-4 बड़े चम्मच मक्के का आटा या मैदा
1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
तेल (डीप फ्राई करने के लिए)
स्वादानुसार नमक
सॉस तैयार करने के लिए
1 छोटा चम्मच तेल
2 हरे प्याज, डंठल समेत कटे हुए
1 शिमला मिर्च, टुकड़ों में कटी हुई
1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट
2 बड़े चम्मच शहद
स्वादानुसार नमक
¼ छोटा चम्मच सोया सॉस
3 छोटे चम्मच चिली सॉस
3 छोटे चम्मच सफेद तिल