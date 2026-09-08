scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

2026 में 700% रिटर्न... क्‍यों इतना भाग रहा? ये शेयर या कुबेर का खजाना

साल 2026 के दौरान एक शेयर ने निवेशकों को 700 फीसदी का रिटर्न दिया है. यह शेयर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पर काम करती है और एआई से रिलेटेड है. इसने छह महीने में 4 गुना तक रिटर्न दिया है.

Advertisement
X
शेयर बाजार में इस स्‍टॉक की धौंस. (Photo: Representative/ITG)
शेयर बाजार में इस स्‍टॉक की धौंस. (Photo: Representative/ITG)

गिरते बाजार में भी एक स्‍टॉक ने निवेशकों को कमाल का रिटर्न दिया है. यह शेयर अब भी अपर सर्किट पर कारोबार कर रहा है. हर दिन इसमें तेजी देखी जा रही है. यह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि शेयर बाजार में बाकी शेयर फीके लग रहे हैं. इस स्‍टॉक ने साल 2026 में 700 फीसदी तक का रिटर्न दिया है. 

हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं, वह स्‍टॉक स्टर्लाइट टेक्नोलॉजीज है. मंगलवार को भी यह शेयर 5 फीसदी चढ़कर ₹825.60 पर पहुंच गया. तीन दिनों से शेयर लगातार अपर सर्किट लगा रहा है. एक वीक में यह शेयर 11 फीसदी से ज्‍यादा चल चुका है. 1 महीने के दौरान शेयर में 30 फीसदी की तेजी आई है. 

1 साल के दौरान कमाल का रिटर्न
पिछले 3 महीने में यह शेयर 40 फीसदी चढ़ा है, लेकिन छह महीने की बात करें तो इस शेयर में 370 फीसदी की तेजी आई है. वहीं एक साल के दौरान शेयर में 645.33% की उछाल देखने को मिली है . 

सम्बंधित ख़बरें

Symphony Expands Beyond Air Coolers, Enters AC, BLDC Fan and Air Purifier Segments
घर-घर में हैं इस कंपनी के कूलर... अब AC और पंखा भी बनाएगी
Stock Market Crash
ये बड़ी वजह... खुलते ही भरभराकर टूटा शेयर बाजार
शेयर है या पैसे छापने की मशीन, 2 दिन से अपर सर्किट, 44% उछला
Financial Warning For Asia
1997 जैसा संकट, दिग्गज इकोनॉमिस्ट की वॉर्निंग, जानें कौन बन रहा 'विलेन'
Stock Market Crash
ये चार कारण... जिनसे खुलते ही फिसला शेयर बाजार, IT स्टॉक धड़ाम

वहीं अगर सिर्फ जनवरी से अभी तक के रिटर्न का कैलकुलेशन करें तो यह शेयर 705 फीसदी तक उछल चुका है. जनवरी 2026 को यह शेयर करीब 100 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था, लेकिन आज यह शेयर 825 रुपये के पार पहुंच चुका है. 

Advertisement

Stock Rally

क्‍यों इतना भाग रहा ये शेयर? 
कंपनी के बोर्ड ने प्रोडक्‍शन क्षमता को करीब 50 फीसदी के लिए करीब 3000 करोड़ रुपये कैपिटल एक्‍सपेंडेचर को मंजूरी दी है. यह टारगेट वित्त वर्ष 2029 तक के लिए है. 
कंपनी मैनेजमेंट ने FY29 तक 20,000 करोड़ रुपये के रेवेन्‍यू का टारगेट रखा है, जो मौजूदा स्‍तर से 4 गुना से भी ज्‍यादा है. इसके साथ ही EBITDA मार्जिन को 27% से ऊपर ले जाने का टारगेट है. 
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड कंप्यूटिंग के विस्तार के चलते डेटा सेंटर्स में हाई-स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और एडवांस कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस की भारी मांग पैदा हुई है. कंपनी का रेवेन्यू मिक्स अब कम मार्जिन वाले टेलीकॉम प्रोडक्ट्स से बदलकर हाई-मार्जिन AI डेटा सेंटर सॉल्यूशंस की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहा है. 
कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़कर 18,600+ करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है, जिससे आगामी तिमाहियों के लिए मजबूत आय का भरोसा मिला है. 

क्‍या करती है कंपनी? 
स्टर्लाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (STL) एक ग्‍लोबल डिजिटल नेटवर्क और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है. यह हाई-स्पीड इंटरनेट, 5G और डेटा सेंटर को आपस में जोड़ने वाला इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर तैयार करती है. यह कंपनी का मुख्य बिजनेस है. कंपनी ग्लास प्रीफॉर्म (कच्चा माल) से लेकर ऑप्टिकल फाइबर और हाई-डेंसिटी ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) खुद बनाती है.

Advertisement

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    US-IRAN का एक दूसरे पर तगड़ा अटैक, तबाही मचाने पर तुले दोनों |
    'GTA 6 से पहले ये भी देख लिया', रवि किशन ने 'मनी फॉलोस ब्रदर' मीम पर बनाया गाना, हैरान हुए लोग |
    PM के मुंबई दौरे से पहले अंबानी कल्चरल सेंटर से दो संदिग्ध हिरासत में, एक के पास मिली PMO की फर्जी आईडी |
    सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में MCD, लक्ष्मी नगर-विश्वास नगर में अवैध PG पर शिकंजा |
    डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कैसे देगा विकास को गति? पीएम मोदी ने बताया |
    वडोदरा में पीएम मोदी का मेगा शो, जेन-Z से किया सीधा संवाद, देखें पूरा भाषण |
    Surya Ketu 2026: केतु की छाया से मुक्त होंगे सूर्य! 17 सितंबर से 3 राशियों के अच्छे दिन शुरू |
    वो मार्बल जो भयानक गर्मी में ठंडा रहता है? सऊदी के मक्का में भी वो ही लगा है |
    विदेश में भी 'सीता राम', नीम करोली बाबा से मिलने की स्टीव जॉब्स की अधूरी इच्छा |
    Beautiful lakes in India: भारत की 10 सबसे खूबसूरत झीलें, जहां हर तरफ है जन्नत जैसा नजारा!
    Advertisement