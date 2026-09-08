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विराट कोहली के ब्रांड वाले जूते पहनकर पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बरपाया कहर! 7 रन देकर झटके 6 विकेट...जो कभी नहीं हुआ वो हो गया?

हांगकांग के खिलाफ पाकिस्तान की महिला टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए एकतरफा अंदाज में जीत दर्ज कर ली है. इस जीत के साथ ही टीम ने शान के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

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पाकिस्तानी खिलाड़ी का कमाल. (PHOTO: AP)
पाकिस्तानी खिलाड़ी का कमाल. (PHOTO: AP)

महिला एशिया कप में पाकिस्तान ने हांगकांग को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. पाकिस्तान की लेफ्ट-आर्म स्पिनर नाशरा संधू इस मुकाबले में अपनी गेंद से कहर बरपाने का काम किया. उन्होंने करियर का एक यादगार स्पेल डालते हुए टीम की जीत में अहम योगदान दिया. 

संधू ने अपनी धारदार गेंदबाजी से हांगकांग के पसीने छुड़ाए दिए. लेकिन गेंदबाजी से ज्यादा वह किसी और चीज के लिए फैन्स के बीच चर्चाओं में आ गई. मैच के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा उनके जूतों की हो रही है. 

दरअसल, नाशरा मैदान पर भारतीय दिग्गज विराट कोहली के ब्रांड वन-8 के जूते पहनकर खेलती नजर आईं. उन्होंने भारतीय स्पोर्ट्स वियर लेबल वन-8 के हाई-परफॉर्मेंस क्रिकेट शूज पहने हुए थे. वन-8 टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का ब्रांड है.

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स्मृति मंधाना भी हैं ब्रांड एंबेसडर

विराट कोहली के इस ब्रांड का जलवा सिर्फ मेन्स क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है. भारत की स्टार महिला ओपनर स्मृति मंधाना भी वन-8 की ब्रांड एंबेसडर हैं. मंधाना को भी अक्सर मैच के दौरान कवर ड्राइव क्रिकेट शूज और वन-8 की मर्चेंडाइज पहने देखा जाता है.

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नाशरा संधू ने डाला करियर का बेस्ट स्पेल

मुकाबले की बात करें तो नाशरा संधू के लिए यह मैच किसी सपने से कम नहीं था. उन्होंने हांगकांग के खिलाफ अपने 4 ओवर के कोटे में सिर्फ 7 रन देकर 6 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है. उनके इस दमदार स्पेल की बदौलत पाकिस्तान की महिला टीम ने हांगकांग को 72 रनों से करारी शिकस्त दी और शान से टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

ये भी पढ़ें- Duleep Trophy: थम नहीं रहा 'पडिक्कल पावर', श्रीलंका में 2 शतक ठोकने के बाद दलीप ट्रॉफी फाइनल में भी मचाई तबाही 

सेमीफाइनल में हुई पाकिस्तान की एंट्री

इस जीत के साथ ही पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 143 रन बनाए, जिसमें शावाल जुल्फिकार के 47 रन शामिल थे. जवाब में हांगकांग की टीम 19 ओवर में महज 71 रनों पर ढेर हो गई. 

संधू ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट चटकाए और वह महिला T20I की एक पारी में 6 विकेट लेने वाली पहली पाकिस्तानी गेंदबाज बन गईं. अब 11 सितंबर को दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान की भिड़ंत श्रीलंका से होगी.

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