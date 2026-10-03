Gobhi Paneer Chilla Recipe: नाश्ते में बनाएं क्रिस्पी गोभी पनीर चीला, स्वाद के साथ मिलेगा भरपूर प्रोटीन

Gobhi Paneer Chilla Recipe: गोभी पराठा तो आपने कई बार खाया होगा लेकिन क्या आपने कभी गोभी पनीर चीला ट्राई किया है. अगर नहीं तो यह रेसिपी आपके नाश्ते के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. गोभी, पनीर और बेसन से बनने वाला यह चीला टेस्टी होने के साथ प्रोटीन से भी भरपूर होता है. इसे नाश्ते के अलावा शाम के नाश्ते या रात के हल्के डिनर में भी बना सकते हैं.

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आमतौर पर चीला बनाने के लिए बेसन का घोल तैयार किया जाता है और उसमें सब्जियां व मसाले मिलाकर तवे पर फैलाया जाता है. लेकिन गोभी पनीर चीला बनाने का तरीका थोड़ा अलग है. इसमें गोभी, पनीर, बेसन और मसालों को मिलाकर नरम आटे जैसा मिश्रण तैयार किया जाता है. इसके बाद इसे तवे पर फैलाकर दोनों तरफ से सेंका जाता है. तो आइए जानते हैं क्रिस्पी और टेस्टी गोभी पनीर चीला बनाने का आसान तरीका.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 फूलगोभी

1 इंच अदरक

2 हरी मिर्च

1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च

1 छोटी चम्मच सौंफ

1 छोटी चम्मच जीरा

1/4 कप कद्दूकस किया हुआ पनीर

1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

थोड़ा सा हरा धनिया

स्वादानुसार नमक

1/2 छोटी चम्मच सूखा पुदीना पाउडर

1/2 कप बेसन

2 से 3 बड़े चम्मच पानी

चीला सेंकने के लिए तेल

गोभी पनीर चीला कैसे बनाएं?

सबसे पहले फूलगोभी को छोटे टुकड़ों में काट लें. अब इसे मिक्सर में डालें. इसमें सौंफ, जीरा, अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर हल्का दरदरा पीस लें. ध्यान रखें कि गोभी को बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना है. अब इस मिश्रण को एक बड़े बाउल में निकालें. इसमें बेसन, कद्दूकस किया हुआ पनीर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, सूखा पुदीना पाउडर और स्वादानुसार नमक डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालें और सभी चीजों को मिलाकर नरम आटे जैसा मिश्रण तैयार कर लें. मिश्रण न तो बहुत पतला होना चाहिए और न ही बहुत सख्त. अब एक नॉन-स्टिक तवा गर्म करें और उस पर हल्का सा तेल लगाएं. तैयार मिश्रण का एक हिस्सा तवे पर रखें और हाथ या चम्मच की मदद से इसे गोल आकार में हल्का मोटा फैलाएं. चीले को मीडियम आंच पर तब तक सेंकें, जब तक नीचे की तरफ से सुनहरा और हल्का क्रिस्पी न हो जाए. इसके बाद इसे सावधानी से पलटें और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेंक लें. दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक जाने के बाद गोभी पनीर चीला तैयार है. इसे गरमा-गरम हरी चटनी के साथ सर्व करें.

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