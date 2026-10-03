बिहार: रेड के लिए जा रही पुलिस की गाड़ी को ट्रक ने मारी भीषण टक्कर, कई पुलिसकर्मी गंभीर

लखीसराय के बड़हिया में शनिवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया. एक मामले में रेड करने जा रही पुलिस टीम की गश्ती गाड़ी को NH-80 पर तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में SI एकेएस श्रीवास्तव समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए.

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बिहार के लखीसराय में शनिवार की सुबह पुलिस टीम की गश्ती गाड़ी भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई. बड़हिया थाना की पुलिस टीम एक मामले में रेड करने जा रही थी, तभी NH-80 पर तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस वाहन को भीषण टक्कर मार दी. हादसे में SI समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस गश्ती वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

जानकारी के मुताबिक बड़हिया थाना की पुलिस टीम शनिवार अहले सुबह एक मामले में छापेमारी के लिए निकली थी. टीम जैसे ही बड़हिया-लखीसराय सीमांत NH-80 पर पहुंची, तभी लखीसराय की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस गाड़ी को टक्कर मार दी. हादसे के बाद पुलिस वाहन में सवार जवानों के बीच अफरातफरी मच गई.

दुर्घटना में गश्ती वाहन के चालक ललन कुमार को गंभीर चोटें आई हैं. उन्हें तत्काल सदर अस्पताल लखीसराय ले जाया गया. वहीं, अन्य घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए बड़हिया रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया. वहां चिकित्सक डॉ. अनिल ठाकुर ने सभी का प्राथमिक उपचार किया.

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हादसे में ये पुलिसकर्मी हुए घायल

घायलों में SI एकेएस श्रीवास्तव, हवलदार राजेश कुमार, महिला सिपाही सीता कुमारी और सिपाही एकता कुमारी शामिल हैं. प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को सीटी स्कैन और बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लखीसराय रेफर कर दिया गया.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मामले की जानकारी ली. पुलिस अब दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसा तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर की वजह से हुआ. पुलिस ट्रक और उसके चालक से जुड़ी जानकारी भी जुटा रही है.

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