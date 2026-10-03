scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फ्लाइट को हाइजैक कर इजरायल में क्रैश कराने का था इरादा! को-पायलट के खौफनाक मंसूबे आए सामने

फ्लाईदुबई की फ्लाइट 1073 में को-पायलट हमाम अल-हम्मामी ने विमान को इजरायल में क्रैश करने की कोशिश की. यात्रियों और क्रू ने उसे काबू में किया और विमान को सऊदी अरब में सुरक्षित लैंड कराया गया.

Advertisement
X
फ्लाईदुबई के आरोपी को-पायलट हमाम-अल-हम्मामी के इरादे खौफनाक थे
फ्लाईदुबई के आरोपी को-पायलट हमाम-अल-हम्मामी के इरादे खौफनाक थे

फ्लाईदुबई की फ्लाइट 1073 को क्रैश करने की कोशिश के मामले में नया दावा सामने आया है. इजरायली मीडिया के मुताबिक, को-पायलट ने जांचकर्ताओं को बताया है कि उसका इरादा विमान को इजरायल में क्रैश करने का था. इससे पहले सामने आई जानकारी के मुताबिक, को-पायलट की पहचान ओमान के नागरिक हमाम अल-हम्मामी (Hamam al-Hammami) के रूप में हुई है.

उस पर फ्लाइट के कैप्टन को चाकू मारने और विमान को तेजी से जमीन की ओर ले जाने का आरोप है. यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने को-पायलट को काबू में कर लिया था, जबकि फ्लाइट में मौजूद रिजर्व पायलटों ने विमान को संभालकर सऊदी अरब में सुरक्षित लैंड कराया था.

इसके साथ ही आरोपी को-पायलट को लेकर एक और जानकारी सामने आई है. सामने आया है कि आरोपी को-पायलट पर कट्टरपंथी विचारधारा का होने का शक पहले से था. इसी वजह से ओमान ने पहले ही उसके विमान उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया था.  प्रतिबंध के बावजूद को-पायलट को फ्लाईदुबई ने नौकरी पर रख लिया और वह संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और इजरायल को जोड़ने वाले संवेदनशील रूट पर विमान उड़ाने लगा.

सम्बंधित ख़बरें

Flydubai co-pilot
ओमान में बैन था कैप्टन स्मित पर हमलावर को-पायलट, सामने आया कच्चा चिट्ठा
Salman Khan, Smit machchhar
'कमाल कर दिया पायलट जी' स्मित मछार के लिए बोले सलमान खान
गांधी जयंती पर कैप्टन स्मित ने दुनिया को क्या दिया संदेश? देखें ब्लैक & व्हाइट
Israeli PM Benjamin Netanyahu has called the flydubai incident an attempted terrorist attack. (Image: Reuters and AP)
ओमानी पायलट से इजरायल करेगा पूछताछ, नेतन्याहू बोले- चुकानी होगी कीमत
PM Modi talks to Captain Smith who saved 174 lives on Dubai to Tel Aviv flight.
PM मोदी ने कैप्टन स्मित से की बात, पायलट बोले- हनुमान चालीसा पढ़ रहा था

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ओमान ने को-पायलट को लेकर अपनी चिंताओं की जानकारी दूसरे देशों या एयरलाइंस के साथ साझा की थी या नहीं. उसके कथित कट्टरपंथ की प्रकृति के बारे में भी जानकारी सामने नहीं आई है.

Advertisement

यह भी पढ़िएः ओमान में था बैन, सामने आया नाम... कैप्टन स्मित पर हमला करने वाले को-पायलट का कच्चा चिट्ठा

को-पायलट को UAE भेजा गया

गुरुवार को को-पायलट को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भेज दिया गया. सूत्र के मुताबिक, वहां इजरायली अधिकारियों के उससे पूछताछ करने की उम्मीद है.हालांकि, सूत्र ने यह नहीं बताया कि इजरायल की कौन-सी एजेंसी या अथॉरिटी पूछताछ में शामिल होगी. इस संबंध में पूछे जाने पर इजरायल सरकार के एक अफसर ने बताया कि इजरायली जांचकर्ता UAE की लीडरशिप में चल रही जांच में अमीराती अफसरों के साथ हिस्सा लेंगे. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि विमान में वास्तव में क्या हुआ था. साथ ही संदिग्ध के मकसद और उसके बैकग्राउंड की भी जांच की जाएगी.

UAE के विदेश मंत्रालय ने इस सवाल पर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी कि क्या इजरायली अधिकारियों को को-पायलट से पूछताछ करने की अनुमति दी जाएगी.

फ्लाईदुबई ने बताया 'सेफ्टी इंसिडेंट'

घटना पर पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देते हुए फ्लाईदुबई के चीफ एग्जीक्यूटिव गैथ अल गैथ ने शुक्रवार को बताया कि अधिकारी मामले की आधिकारिक जांच कर रहे हैं और एयरलाइन इसमें सहयोग कर रही है. उन्होंने कॉकपिट में हुई घटना को 'सेफ्टी इंसिडेंट' बताया. उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर कई सवाल हैं और जांच प्रक्रिया को तथ्यों का पता लगाने का मौका दिया जाना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    73 साल के विश्वनाथ से 93 साल के रामबृक्ष तक... बक्सर में 7 उम्रदराज कैदियों की रिहाई की पूरी कहानी |
    Gobhi Paneer Chilla Recipe: नाश्ते में बनाएं क्रिस्पी गोभी पनीर चीला, स्वाद के साथ मिलेगा भरपूर प्रोटीन |
    पंजाब का 5 लाख का मोस्ट वांटेड अपराधी हिसार से गिरफ्तार, हरियाणा STF की बड़ी कामयाबी |
    India vs Pakistan Gold Medal Match Live Score: भारत और पाकिस्तान की आज टक्कर, किसने जीता TOSS, देखें प्लेइंग 11 |
    UP पुलिस का मेरठ से ललितपुर तक एक्शन, महिला के हत्यारे और मासूम से दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर |
    Mahabharat Facts: द्रौपदी या शकुनि नहीं, बल्कि महाभारत युद्ध के पीछे थी इस स्त्री की भूमिका! जानें क्या था पूरा सच |
    MMS कांड के बाद शोबिज छोड़ प्रेमानंद महाराज के हरि सेवक से की शादी, अब मां बनने वाली है एक्ट्रेस, दी गुड न्यूज |
    बिहार: रेड के लिए जा रही पुलिस की गाड़ी को ट्रक ने मारी भीषण टक्कर, कई पुलिसकर्मी गंभीर |
    फ्लाइट को हाइजैक कर इजरायल में क्रैश कराने का था इरादा! को-पायलट के खौफनाक मंसूबे आए सामने |
    Asian Games: 17 साल की कुमकुम मोहोड ने रच द‍िया इत‍िहास, र‍िकर्व में ऐसा करने वाली पहली मह‍िला तीरंदाज
    Advertisement