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UP पुलिस का मेरठ से ललितपुर तक एक्शन, महिला के हत्यारे और मासूम से दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर

उत्तर प्रदेश में दो अलग-अलग मामलों में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई. मेरठ के हस्तिनापुर में महिला की हत्या के आरोपी शुभम उर्फ बारवी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. उसके दोनों पैरों में गोली लगी. पुलिस ने उसके पास से महिला की पायल और मोबाइल बरामद किया है. वहीं, ललितपुर में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में वांछित सुखलाल सहरिया पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ. उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ.

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मेरठ में एनकाउंटर में घायल बदमाश को पकड़कर ले जाती पुलिस. (Photo: Screengrabs)
मेरठ में एनकाउंटर में घायल बदमाश को पकड़कर ले जाती पुलिस. (Photo: Screengrabs)

उत्तर प्रदेश में अलग-अलग आपराधिक मामलों में शामिल दो बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया है. 24 घंटे के अंदर हुए दो एनकाउंटर से अपराधियों को पुलिस ने संदेश दे दिया है. पहली मुठभेड़ मेरठ में हुई है. जहां महिला की हत्या के मामले में वांछित आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जबकि ललितपुर में 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी पुलिस कार्रवाई में घायल हो गया. दोनों मामलों में आरोपियों के पैर में गोली लगी है.

मेरठ में महिला की हत्या के आरोपी से मुठभेड़
मेरठ के हस्तिनापुर इलाके में 2 अक्टूबर की रात पुलिस टीम मवाना बॉर्डर पर चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान करीमपुर की तरफ से दो संदिग्ध बदमाश आते दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने आड़ लेकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें शुभम उर्फ बारवी के दोनों पैरों में गोली लगी.

मवाना के CO पंकज लवानिया के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने 13 सितंबर को एक महिला की हत्या करने और उसके पायल, झुमके व मोबाइल लेकर भागने की बात बताई. पुलिस ने आरोपी के पास से महिला की पायल और मोबाइल बरामद किया है. मामले में दूसरे आरोपी की भूमिका को लेकर भी पूछताछ की जा रही है.

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ललितपुर में दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर
दूसरी घटना ललितपुर की है, जहां 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी सुखलाल सहरिया को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. तालबेहट कोतवाली क्षेत्र में पवा गांव के पास जंगल में पुलिस टीम ने आरोपी को घेरा. पुलिस के मुताबिक, इस दौरान हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी.

घायल आरोपी को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. उसके पास से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए जाने की बात पुलिस ने कही है. दोनों मामलों में पुलिस आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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