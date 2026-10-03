पंजाब का 5 लाख का मोस्ट वांटेड अपराधी हिसार से गिरफ्तार, हरियाणा STF की बड़ी कामयाबी

हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए पांच लाख रुपये के इनामी मोस्ट वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया है.

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हिसार एसटीएफ की टीम ने विशेष सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिसार के राजगढ़ रोड स्थित बाईपास फ्लाईओवर के पास से काबू किया. आरोपी पंजाब के अबोहर में एक शोरूम संचालक की हत्या के मामले में वॉन्टेड था और पंजाब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया था.

गिरफ्तार आरोपी पंजाब के राजीव नगर का निवासी है. एसटीएफ टीम ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध 32 बोर पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. बरामदगी के संबंध में थाना आजाद नगर, हिसार में एफआईआर नंबर 520, 2 अक्टूबर, 2026 को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(6) और 25(1-B)(A) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी पंजाब के अबोहर में न्यू वेयरवेल शोरूम के संचालक संजय वर्मा की हत्या के मामले में भी वॉन्टेड था. आरोप है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर शोरूम के बाहर संजय वर्मा की हत्या की थी. इस संबंध में थाना सिटी-1, अबोहर, जिला फाजिल्का में 7 जुलाई, 2025 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(3)(5) तथा शस्त्र अधिनियम की धाराओं 25, 27, 54 और 59 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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पंजाब पुलिस ने घोषित किया था पांच लाख रुपये का इनाम

उक्त हत्या के मामले में पंजाब पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी में सहायक सूचना देने पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था. हिसार एसटीएफ की टीम ने सटीक सूचना और सुनियोजित कार्रवाई के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.

अन्य आपराधिक गतिविधियों और नेटवर्क की जांच जारी

आरोपी से पूछताछ और मामले की आगामी जांच जारी है. पुलिस ने आरोपी की अन्य आपराधिक गतिविधियों और उसके सहयोगियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि उसके आपराधिक नेटवर्क और अन्य मामलों में भूमिका का पता लगाया जा सके.

संगठित अपराध के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई जारी: डीजीपी अजय सिंघल

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि हरियाणा पुलिस संगठित अपराध, गंभीर आपराधिक मामलों में वॉन्टेड आरोपियों और फरार अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस वॉन्टेड और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए निरंतर प्रभावी कार्रवाई कर रही है. संगठित अपराध पर अंकुश लगाने, अंतरराज्यीय पुलिस समन्वय को मजबूत करने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना हरियाणा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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