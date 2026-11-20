Dhaba Style Kadhi Pakora Recipe: जब भी ढाबे के खाने की बात आती है तो सबसे पहले वहां की मसालेदार दाल, तड़के वाली सब्जी और चटपटी कढ़ी का स्वाद याद आ जाता है. खासकर पंजाबी ढाबों पर मिलने वाली कढ़ी पकौड़ा खाने में इतनी टेस्टी होती है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं. गाढ़ी और खट्टी-मीठी कढ़ी के साथ बेसन के नरम और मसालेदार पकौड़े इसका स्वाद दोगुना कर देते हैं. इसे गरमा-गरम चावल या रोटी के साथ खाने का मजा ही अलग होता है.

और पढ़ें

यही वजह है कि कई लोग घर पर भी ढाबे जैसी कढ़ी बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन अक्सर उन्हें वैसा स्वाद नहीं मिल पाता. अगर आप भी घर के खाने में ढाबे जैसा जायका लाना चाहते हैं तो पंजाबी स्टाइल कढ़ी पकौड़ा की यह आसान रेसिपी ट्राई कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद बेसन, दही और कुछ मसालों की मदद से आप टेस्टी कढ़ी तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

पकौड़े बनाने के लिए

1 कप बेसन

1 चुटकी बेकिंग सोडा

2 बड़े चम्मच दही

1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

आधा छोटा चम्मच अजवाइन

2 बड़े चम्मच मेथी (बारीक कटी हुई)

2 बड़े चम्मच हरा धनिया

1 प्याज (बारीक कटा हुआ)

स्वादानुसार नमक

1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट

जरूरत के अनुसार पानी

तलने के लिए तेल

Advertisement

कढ़ी बनाने के लिए

आधा कप बेसन

1 कप दही

1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

जरूरत के अनुसार पानी

2 बड़े चम्मच घी

आधा छोटा चम्मच हींग

आधा छोटा चम्मच मेथी दाना

8-10 करी पत्ते

2 सूखी लाल मिर्च

आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया

1 प्याज (मध्यम आकार का)

1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट

कैसे बनाएं ढाबा स्टाइल कढ़ी पकौड़ा?

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में बेसन, दही, बेकिंग सोडा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, अजवाइन, बारीक कटी मेथी, हरा धनिया, प्याज, नमक और अदरक का पेस्ट डालें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें. ध्यान रखें कि पकौड़े का घोल न ज्यादा पतला हो और न ही ज्यादा गाढ़ा. इसके बाद कड़ाही में तेल गर्म करें और तैयार घोल से छोटे-छोटे पकौड़े डालकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें. पकौड़ों को निकालकर एक तरफ रख दें. अब कढ़ी बनाने के लिए एक बर्तन में बेसन और दही डालकर अच्छी तरह फेंट लें. इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं. अब जरूरत के अनुसार पानी डालकर पतला घोल तैयार कर लें. ध्यान रखें कि इसमें गांठें न रहें. इसके बाद कड़ाही में घी गर्म करें. इसमें हींग, मेथी दाना, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और साबुत धनिया डालकर चटकने दें. अब इसमें कटा हुआ प्याज और अदरक का पेस्ट डालकर सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद तैयार बेसन-दही का घोल कड़ाही में डालें और मध्यम आंच पर करीब 5 मिनट तक पकाएं. जब कढ़ी में उबाल आने लगे, तो इसमें पहले से तैयार पकौड़े डाल दें. अब इसे लगभग 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें, ताकि पकौड़े कढ़ी का स्वाद अच्छी तरह सोख लें. आखिर में ऊपर से लाल मिर्च पाउडर और जीरे-सूखी लाल मिर्च का तड़का डालें. तैयार है गरमा-गरम ढाबा स्टाइल कढ़ी पकौड़ा. इसे चावल या रोटी के साथ सर्व करें.

---- समाप्त ----