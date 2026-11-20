मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है. कामकाज में जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य और समझदारी से फैसले लें. लेनदेन के मामलों में स्पष्टता बनाए रखें. जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास जारी रहेगा. परिवार के लोगों और करीबियों की सलाह पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें. वाणी और व्यवहार में संयम रखें. जोखिम भरे मामलों को फिलहाल टालना बेहतर होगा.

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शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग: गेहुआं

उपाय: शनिदेव का स्मरण करें और काली वस्तुओं का दान करें. दिखावे से बचें और अपने कर्मों पर भरोसा रखें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रह सकता है. विभिन्न स्रोतों से आमदनी बढ़ने के संकेत हैं. कारोबार को आगे बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं. मित्रों और करीबियों का सहयोग मिलेगा. निजी जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. करियर और व्यापार से जुड़े मामलों में तेजी आएगी. प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है. हालांकि, किसी भी काम में लापरवाही करने से बचें. प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने के लिए अनुशासन बनाए रखें.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: सिल्वर

उपाय: शनिदेव की आराधना करें और काली वस्तुओं का दान करें. प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ें, लेकिन लालच में आकर कोई फैसला न लें.

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए दिन उत्साह और सकारात्मकता से भरा रह सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रबंधन क्षमता बेहतर होगी. आर्थिक लाभ के अवसर बनेंगे और योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता मिल सकती है. आत्मविश्वास मजबूत रहेगा. अधिकारियों और वरिष्ठों के साथ बातचीत में प्रभावशाली प्रदर्शन कर सकते हैं. पैतृक मामलों में भी रुचि बढ़ेगी. अपनी योग्यता और अनुभव के दम पर लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करेंगे. परिवार और करीबियों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा.

शुभ अंक: 3, 5, 6 और 8

शुभ रंग: आसमानी

उपाय: शनिदेव का स्मरण करें और काली वस्तुओं का दान करें. जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और सहयोग की भावना बनाए रखें.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है. भाग्य का साथ मिलने से कामकाज में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़े मामलों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. लंबे समय से बनाई गई योजनाओं को गति मिलेगी. वरिष्ठों और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपके काम आएगा. धार्मिक और मनोरंजक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है. परिवार और समाज के लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने के अवसर मिलेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 6 और 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

उपाय: शनिदेव का ध्यान करें और काली वस्तुओं का दान करें. धार्मिक यात्रा की योजना बना सकते हैं.

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सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को अपने कामकाज में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. व्यक्तिगत निवेश में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह विचार करें. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें. यात्रा के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें. दूसरों के साथ सहयोग की भावना बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा. अनजान लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें. लेनदेन के मामलों में धैर्य रखें.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: जामुनी

उपाय: शनिदेव का स्मरण करें और काली वस्तुओं का दान करें. नियमित योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए दिन कई मामलों में अच्छा रह सकता है. कार्यक्षेत्र में साथियों और सहयोगियों का भरोसा जीतने में सफल होंगे. व्यापार में बड़े फैसले लेने के अवसर मिल सकते हैं. साझेदारी से जुड़े प्रयासों को बल मिलेगा. दांपत्य जीवन में सुख और सौहार्द बना रहेगा. परिवार में शुभता का वातावरण रहेगा. भूमि और भवन से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है. कार्यक्षमता और नेतृत्व क्षमता में भी सुधार देखने को मिलेगा.

शुभ अंक: 3, 5, 6 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

उपाय: शनिदेव की पूजा करें और काली वस्तुओं का दान करें. जरूरतमंदों की मदद करें और अपने आचरण में सात्विकता बनाए रखें.

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तुला राशि

तुला राशि के जातकों को कामकाज में मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं. सफलता पाने के लिए मेहनत और निरंतर प्रयास जरूरी होंगे. विरोधियों पर अंकुश बनाए रखने में सफल हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक पक्ष पर दबाव महसूस हो सकता है. लेन-देन के मामलों में सतर्क रहें. विशेषकर उधार देने या लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें. समय प्रबंधन और कार्यों की प्राथमिकता तय करना आपके लिए जरूरी होगा. लालच और किसी भी तरह के प्रलोभन से दूर रहें.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: स्फटिक के समान

उपाय: शनिदेव का स्मरण करें और काली वस्तुओं का दान करें. मेहनत जारी रखें और आवेश में आकर कोई निर्णय न लें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन सक्रियता और उपलब्धियों से भरा रह सकता है. करियर और कारोबार में सफलता मिलने के संकेत हैं. महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिलेगी और पेशेवर सहयोगियों का साथ मिलेगा. मित्रों से मुलाकात के अवसर बनेंगे. कला और कौशल से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ेगी. शैक्षिक गतिविधियों में भी अच्छा समय बिता सकते हैं. प्रियजनों की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है. अपनी योजनाओं पर भरोसा रखें और अवसरों का पूरा लाभ उठाएं.

शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग: गहरा भूरा

उपाय: शनिदेव की आराधना करें और काली वस्तुओं का दान करें. साहस बनाए रखें और चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करें.

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धनु राशि

धनु राशि के जातकों का ध्यान घरेलू सुख-सुविधाओं पर रह सकता है. भवन और वाहन से जुड़े मामले आपके पक्ष में बन सकते हैं. घर की जरूरतों और भौतिक संसाधनों पर खर्च करने की योजना बना सकते हैं. परिवार के लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी. कार्यक्षेत्र में पेशेवर रवैया बनाए रखना जरूरी होगा. वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात के अवसर मिल सकते हैं. भावनात्मक मामलों में जल्दबाजी न करें और बातचीत के दौरान विनम्रता बनाए रखें.

शुभ अंक: 3 और 8

शुभ रंग: पीला

उपाय: शनिदेव का स्मरण करें और काली वस्तुओं का दान करें. सकारात्मक सोच बनाए रखें और परिवार के लोगों के साथ समय बिताएं.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए दिन लाभकारी रह सकता है. कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है. पेशेवर जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने का प्रयास करेंगे. संपर्कों और पुराने परिचितों से लाभ मिलने की संभावना है. सामाजिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. भाई-बंधुओं और परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा. कार्यों में तेजी आएगी और साहस दिखाने के अवसर मिलेंगे. बड़ों के प्रति आदर और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें.

शुभ अंक: 3, 6 और 8

शुभ रंग: हल्का नीला

उपाय: शनिदेव का ध्यान करें और काली वस्तुओं का दान करें. जरूरतमंदों के प्रति विनम्र रहें और बड़ों का आशीर्वाद लें.

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मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए दिन उत्साह और नई संभावनाएं लेकर आ सकता है. आपके भीतर कुछ नया करने की इच्छा बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखेंगे. घर-परिवार के लोगों का समर्थन मिलेगा. आसपास उत्सव जैसा माहौल रह सकता है. सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. कला और रचनात्मक गतिविधियों में रुचि रहेगी. अपने विवेक और समझदारी से काम लेने पर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं.

शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

उपाय: शनिदेव का स्मरण करें और काली वस्तुओं का दान करें. लोगों से संपर्क बढ़ाएं और अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें.

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