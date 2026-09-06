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Achari Aloo Tikka Recipe: शाम के नाश्ते में क्रिस्पी और चटपटा खाने का है मन? ट्राई करें अचारी आलू टिक्का, रेसिपी है आसान

Achari Aloo Tikka Recipe: अगर शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा और मसालेदार खाना चाहते हैं तो अचारी आलू टिक्का ट्राई कर सकते हैं. इसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है और अचार के मसालों का स्वाद इसे और भी खास बना देता है.

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क्रिस्पी और चटपटा अचारी आलू टिक्का (Photo-ITG)
क्रिस्पी और चटपटा अचारी आलू टिक्का (Photo-ITG)

Achari Aloo Tikka Recipe: शाम के नाश्ते में अक्सर कुछ चटपटा और टेस्टी खाने का मन करता है. लेकिन आप हर दिन समोसा, पकौड़े या चाट खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार अचारी आलू टिक्का ट्राई कर सकते हैं. आलू से बनने वाला यह स्नैक बाहर से हल्का कुरकुरा और अंदर से मसालेदार होता है. इसमें अचार के मसालों का चटपटा स्वाद इसे और भी खास बना देता है.

अच्छी बात यह है कि इसे आसानी से कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है. इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाने के बाद आप इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे. आइए जानते हैं कि चटपटे अचारी आलू टिक्का घर पर कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

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10-12 छोटे उबले आलू
1/2 कप गाढ़ा दही
1 बड़ा चम्मच अचारी मसाला
2 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन
1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल
आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
आधा छोटा चम्मच हल्दी
1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
एक चुटकी कसूरी मेथी
1 छोटा चम्मच नींबू का रस
स्वादानुसार नमक
सेंकने के लिए थोड़ा तेल या मक्खन
ऊपर से डालने के लिए चाट मसाला

अचारी आलू टिक्का  बनाते कैसे हैं?

  1. अचारी आलू टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले छोटे आलू को उबाल लें. ध्यान रखें कि आलू बहुत ज्यादा न गलें, वरना टिक्का बनाते समय टूट सकते हैं. आलू ठंडे होने के बाद इन्हें छील लें और कांटे की मदद से हल्का-सा छेद कर दें. इससे मसालों का स्वाद आलू के अंदर तक अच्छी तरह पहुंच जाएगा.
  2. अब एक बड़े बर्तन में गाढ़ा दही, भुना हुआ बेसन, अचारी मसाला, अदरक-लहसुन का पेस्ट, सरसों का तेल, कसूरी मेथी, नींबू का रस, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर गाढ़ा मसाला तैयार कर लें.
  3. इसके बाद उबले हुए आलू इस मसाले में डालें और हल्के हाथों से मिलाएं, ताकि मसाला हर आलू पर अच्छी तरह लग जाए. अब इन्हें ढककर करीब 15-20 मिनट के लिए रख दें, ताकि आलू मसालों का स्वाद अच्छी तरह सोख लें.
  4. अब एक नॉन-स्टिक पैन या तवा गर्म करें और उसमें थोड़ा तेल या मक्खन डालें. मैरिनेट किए हुए आलू पैन पर रखें और धीमी से मध्यम आंच पर सेंकें. आलू को बीच-बीच में पलटते रहें, ताकि वे चारों तरफ से सुनहरे और हल्के कुरकुरे हो जाएं.
  5. जब आलू अच्छी तरह सिक जाएं, तो इन्हें प्लेट में निकाल लें. ऊपर से थोड़ा चाट मसाला छिड़कें और हरी चटनी व प्याज के साथ गरमा-गरम सर्व करें.
---- समाप्त ----
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