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Psychology Facts: जेब में हमेशा छोटी कंघी रखने वाले लोग कैसे होते हैं? 

Psychological Facts: अगर कोई पुरुष हमेशा अपनी जेब में छोटी कंघी रखता है तो इसे सिर्फ बाल संवारने की आदत न समझें. साइकोलॉजी के मुताबिक इसके पीछे खुद को बेहतर तरीके से पेश करने, हमेशा तैयार रहने और कई भी कारण हो सकते हैं.

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सिर्फ कंघी रखने की आदत से किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का फैसला नहीं किया जा सकता. ( Photo: ITG)
सिर्फ कंघी रखने की आदत से किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का फैसला नहीं किया जा सकता. ( Photo: ITG)

Psychological Facts: क्या आपने कभी ऐसे पुरुष को देखा है जो घर से निकलते समय मोबाइल, पर्स और चाबियों के साथ एक छोटी सी कंघी भी जरूर रखता है? चाहे ऑफिस जाना हो, किसी दोस्त से मिलना हो, डेट पर जाना हो या सिर्फ बाजार तक जाना हो, उसकी जेब में छोटी कंघी जरूर मिल जाएगी. पहली नजर में यह एक सामान्य आदत लग सकती है, लेकिन साइकोलॉजी के मुताबिक इसके पीछे सिर्फ बाल संवारने की वजह नहीं हो सकती. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं.

हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो लोग हमेशा अपने साथ कंघी रखते हैं, वे अपने लुक और साफ-सफाई को लेकर ज्यादा सजग हो सकते हैं. ऐसे लोग हर समय खुद को ठीक और तैयार रखना पसंद करते हैं और उन्हें अपने लुक पर कंट्रोल रखना अच्छा लगता है. हालांकि, सिर्फ कंघी साथ रखने से यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति घमंडी है या अपने लुक को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहता है.

खुद को अच्छा दिखाने की चाह
साइकोलॉजी के मुताबिक, हर इंसान चाहता है कि दूसरे लोग उसे अच्छे और सलीके से देखें. इसके लिए लोग अपने कपड़े, बाल और पूरे लुक का ध्यान रखते हैं. इसे आसान भाषा में कहें तो हम चाहते हैं कि सामने वाले पर हमारी अच्छी छवि बने. ऐसे में छोटी कंघी भी काम की चीज बन जाती है. उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बाइक से ऑफिस पहुंचा और रास्ते में हवा चलने से उसके बाल बिगड़ गए. ऐसे में वह जेब से कंघी निकालकर कुछ ही सेकंड में अपने बाल ठीक कर सकता है.

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इसी तरह गर्मी, पसीने या नमी की वजह से भी बालों का लुक खराब हो सकता है. कंघी साथ होने पर वह तुरंत अपना हेयरस्टाइल ठीक कर सकता है. इसलिए कंघी रखना सिर्फ बाल संवारने की आदत नहीं है. कई लोगों के लिए यह खुद को साफ-सुथरा, व्यवस्थित और हर समय तैयार रखने का एक आसान तरीका भी हो सकता है. 

धीरे-धीरे बन जाती है रोज की आदत
कई बार कोई आदत जरूरत से शुरू होती है और बाद में रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है. हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने एक-दो बार बाहर बाल खराब होने पर कंघी की जरूरत महसूस की हो. इसके बाद उसने कंघी हमेशा अपने साथ रखना शुरू कर दिया. कुछ समय बाद यह उसकी ऐसी आदत बन गई जिसे वह बिना सोचे ही दोहराने लगा. जैसे कुछ लोग घर से निकलने से पहले मोबाइल, पर्स और चाबी जरूर चेक करते हैं, वैसे ही कुछ लोगों के लिए कंघी भी जरूरी सामान बन जाती है.

यहां एक बात समझना जरूरी है. अगर कोई पुरुष हमेशा कंघी साथ रखता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह घमंडी है या सिर्फ अपने लुक को लेकर परेशान रहता है. हर व्यक्ति की आदत अलग होती है. किसी के बाल जल्दी बिखर जाते हैं, किसी को साफ-सुथरा दिखना पसंद होता है और किसी के लिए कंघी रखना सिर्फ पुरानी आदत हो सकती है. इसलिए केवल कंघी रखने की आदत देखकर किसी व्यक्ति के स्वभाव का पूरा अंदाजा लगाना सही नहीं होगा.

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कंघी घर छूट जाए तो बेचैनी क्यों?
जब कोई चीज हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है तो उसके बिना थोड़ा अजीब लग सकता है. अगर कोई व्यक्ति रोज कंघी जेब में रखता है और एक दिन उसे घर पर भूल जाता है, तो उसे लग सकता है कि उसके पास कोई जरूरी चीज नहीं है. इसकी वजह यह हो सकती है कि उसके दिमाग में कंघी हमेशा तैयार रहने और जरूरत पड़ने पर अपना लुक ठीक करने से जुड़ गई है.

कुल मिलाकर, जेब में छोटी कंघी रखने की आदत इस बात का संकेत हो सकती है कि व्यक्ति अपने लुक, साफ-सफाई और तैयारी को महत्व देता है. लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर ऐसा व्यक्ति एक जैसा ही होता है. किसी छोटी सी आदत से किसी इंसान की पूरी पर्सनैलिटी का फैसला नहीं किया जा सकता. कई बार जो चीज हमें मामूली लगती है, वही हमारे रोजमर्रा के व्यवहार और पसंद का हिस्सा बन चुकी होती है.

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