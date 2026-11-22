Chura Matar Bhuja Recipe: शाम की चाय के साथ अगर आप कुछ चटपटा, कुरकुरा और नया खाना चाहते हैं तो बिहार का फेमस चूड़ा मटर भूजा ट्राई कर सकते हैं. यह स्नैक खासतौर पर सर्दियों में ताजे हरे मटर के साथ बनाया जाता है जो इसके स्वाद को और बढ़ा देते हैं. इसमें चूड़े को सरसों के तेल और हरी मिर्च के साथ भूनकर मटर के साथ मिलाया जाता है.

और पढ़ें

इसकी खासियत है कि यह कम सामान में मिनटों में तैयार हो जाता है और खाने में भी बेहद टेस्टी लगता है. आप इसे सुबह के नाश्ते, शाम की चाय या हल्की भूख लगने पर झटपट बनाकर खा सकते हैं. तो आइए जानते हैं घर पर बिहार का फेमस चूड़ा मटर भूजा बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

चूड़ा बनाने के लिए

1 कप मोटा चूड़ा (पोहा)

1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल

1 हरी मिर्च

नमक स्वादानुसार

मटर तैयार करने के लिए

1 कप ताजे हरे मटर

1 छोटी हरी मिर्च

1 चुटकी हींग

आधा छोटा चम्मच जीरा (ऑप्शनल)

1 छोटा चम्मच सरसों का तेल

आधा कप बारीक कटा प्याज

नमक स्वादानुसार

चूड़ा मटर भूजा बनाएंगे कैसे?

सबसे पहले एक कड़ाही में सरसों का तेल डालकर गर्म करें. तेल गर्म होने पर हरी मिर्च डालें और हल्का भून लें. अब इसमें मोटा चूड़ा डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें. चूड़ा हल्का कुरकुरा होने लगे तो इसमें स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसके बाद चूड़े को एक प्लेट में निकाल लें. अब उसी कड़ाही में थोड़ा सरसों का तेल डालें. तेल गर्म होने पर हींग, जीरा और हरी मिर्च डालकर तड़का लगाएं. इसके बाद ताजे हरे मटर डालें और नमक मिलाकर कुछ मिनट भूनें. मटर को जल्दी पकाने के लिए कड़ाही को ढक दें और 3-4 मिनट तक पकने दें. मटर नरम हो जाएं और उनका रंग हल्का हरा दिखने लगे तो गैस बंद कर दें. अब भुने हुए चूड़े को तैयार मटर के साथ अच्छी तरह मिलाएं. ऊपर से बारीक कटे प्याज डालें और गरमागरम परोसें. चाहें तो इसके साथ मूंगफली या अचार भी रख सकते हैं. सर्दियों में चाय के साथ यह बिहारी स्नैक खाने का मजा ही अलग है.

---- समाप्त ----