Chura Matar Bhuja Recipe: शाम की चाय के साथ अगर आप कुछ चटपटा, कुरकुरा और नया खाना चाहते हैं तो बिहार का फेमस चूड़ा मटर भूजा ट्राई कर सकते हैं. यह स्नैक खासतौर पर सर्दियों में ताजे हरे मटर के साथ बनाया जाता है जो इसके स्वाद को और बढ़ा देते हैं. इसमें चूड़े को सरसों के तेल और हरी मिर्च के साथ भूनकर मटर के साथ मिलाया जाता है.
इसकी खासियत है कि यह कम सामान में मिनटों में तैयार हो जाता है और खाने में भी बेहद टेस्टी लगता है. आप इसे सुबह के नाश्ते, शाम की चाय या हल्की भूख लगने पर झटपट बनाकर खा सकते हैं. तो आइए जानते हैं घर पर बिहार का फेमस चूड़ा मटर भूजा बनाने की आसान रेसिपी.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
चूड़ा बनाने के लिए
1 कप मोटा चूड़ा (पोहा)
1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल
1 हरी मिर्च
नमक स्वादानुसार
मटर तैयार करने के लिए
1 कप ताजे हरे मटर
1 छोटी हरी मिर्च
1 चुटकी हींग
आधा छोटा चम्मच जीरा (ऑप्शनल)
1 छोटा चम्मच सरसों का तेल
आधा कप बारीक कटा प्याज
नमक स्वादानुसार