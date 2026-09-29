Bajra Gur Meethi Roti Recipe: कुछ मीठा खाने का है मन? बाजरे के आटे और गुड़ से बनाएं टेस्टी मीठी रोटी

Bajra Gur Meethi Roti Recipe: बाजरे की रोटी तो आपने कई बार खाई होगी. लेकिन आप बाजरे से कुछ अलग और मीठा बनाना चाहते हैं तो गुड़ वाली मीठी रोटी ट्राई कर सकते हैं. गुड़ की मिठास, घी की खुशबू और सौंफ का स्वाद इस रोटी को काफी खास बना देता है. इसे बनाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती. इसे नाश्ते में या शाम के समय गरमा-गरम दूध के साथ खाया जा सकता है. इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाने के बाद आप इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे. तो आइए जानते हैं बाजरे और गुड़ की मीठी रोटी कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

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इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

2 कप बाजरे का आटा

आधा कप गुड़

आधा कप घी

1 छोटी चम्मच सौंफ

1 कप पानी

2 छोटी चम्मच वनस्पति तेल

बाजरे और गुड़ की मीठी रोटी कैसे बनाएं?

सबसे पहले एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें गुड़ डालें. गुड़ पूरी तरह पिघलने तक इसे चलाते रहें. इसके बाद गुड़ वाले पानी को लगभग 30 मिनट के लिए ठंडा होने दें. आप चाहें तो पानी की जगह दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. अब एक बड़े बर्तन में बाजरे का आटा, घी और सौंफ डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद इसमें ठंडा किया हुआ गुड़ का पानी धीरे-धीरे डालें और आटे को अच्छी तरह गूंथ लें. आटा नरम होना चाहिए. अब हाथों पर थोड़ा तेल लगाकर चिकना करें और आटे की एक लोई लें. इसे हथेलियों के बीच दबाते हुए गोल रोटी का आकार दें. रोटी को बहुत पतला न रखें. इसके बाद तवे को मध्यम आंच पर गर्म करें और उस पर थोड़ा तेल लगाएं. अब रोटी को सावधानी से तवे पर रखें. जब रोटी एक तरफ से हल्की भूरी हो जाए तो इसे पलट दें. दोनों तरफ से अच्छी तरह सिकने तक पकाएं. ध्यान रखें कि रोटी को ज्यादा न पकाएं, वरना यह जल सकती है. इसी तरह बाकी आटे से भी रोटियां तैयार कर लें. तैयार बाजरे और गुड़ की मीठी रोटी को गरमा-गरम दूध के साथ सर्व करें.

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