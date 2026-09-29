'महंगे गिफ्ट और सोने-चांदी के मुकुट लेने से बचें...', BJP नेताओं को नितिन नवीन की नसीहत

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों को सार्वजनिक जीवन में शुचिता और मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी है. सूत्रों के मुताबिक, पिछले सप्ताह बुधवार को पार्टी महासचिवों के साथ हुई बैठक में नितिन नवीन ने नेताओं के आचरण को लेकर कई निर्देश दिए. नितिन नवीन ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोगों से आम जनता की अपेक्षाएं अलग होती हैं. ऐसे में नेताओं को अपने व्यवहार और आचरण को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए. उन्होंने नेताओं से महंगे उपहार स्वीकार करने से बचने को कहा है. खासतौर पर सोने-चांदी के मुकुट और दूसरे महंगे गिफ्ट लेने से परहेज करने की हिदायत दी गई है.

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महंगा उपहार मिले तो विनम्रता से लौटाएं

सूत्रों के मुताबिक, नितिन नवीन ने कहा कि अगर कोई कार्यकर्ता महंगा उपहार देने पर जोर देता है तो नेता उसे विनम्रता और आग्रहपूर्वक वापस लौटा दें. नेताओं को अपने आचरण से समाज और पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने उदाहरण पेश करना चाहिए. उनका कहना है कि नेताओं के व्यक्तिगत व्यवहार का असर पार्टी की छवि पर भी पड़ता है. इसलिए सार्वजनिक जीवन में सादगी और मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए.

आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्देश अहम

नितिन नवीन के ये निर्देश आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी अहम माने जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, गुजरात और कर्नाटक समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं. चुनावों के दौरान टिकट के इच्छुक नेता और कार्यकर्ता अक्सर वरिष्ठ नेताओं और प्रभारियों से शिष्टाचार मुलाकात या पार्टी कार्यक्रमों के दौरान महंगे उपहार भेंट करते हैं. इनमें सोने-चांदी के मुकुट और दूसरे महंगे गिफ्ट भी शामिल होते हैं.

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सूत्रों के मुताबिक, नितिन नवीन का मानना है कि ऐसे उपहार स्वीकार करने से जनता और कार्यकर्ताओं के बीच अच्छा संदेश नहीं जाता. बीजेपी नेतृत्व का जोर नेताओं की सादगी, सार्वजनिक आचरण और पार्टी की छवि बनाए रखने पर है.

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