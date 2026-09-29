scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'महंगे गिफ्ट और सोने-चांदी के मुकुट लेने से बचें...', BJP नेताओं को नितिन नवीन की नसीहत

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी नेताओं को सार्वजनिक जीवन में शुचिता और मर्यादा बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने महंगे उपहार स्वीकार न करने और उन्हें विनम्रता से लौटाने की सलाह दी है.

Advertisement
X
नितिन नवीन ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मर्यादा बनाए रखने के निर्देश दिए हैं (PTI Photo/Karma Bhutia)(PTI08_12_2026_000126A)
नितिन नवीन ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मर्यादा बनाए रखने के निर्देश दिए हैं (PTI Photo/Karma Bhutia)(PTI08_12_2026_000126A)

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों को सार्वजनिक जीवन में शुचिता और मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी है. सूत्रों के मुताबिक, पिछले सप्ताह बुधवार को पार्टी महासचिवों के साथ हुई बैठक में नितिन नवीन ने नेताओं के आचरण को लेकर कई निर्देश दिए. नितिन नवीन ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोगों से आम जनता की अपेक्षाएं अलग होती हैं. ऐसे में नेताओं को अपने व्यवहार और आचरण को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए. उन्होंने नेताओं से महंगे उपहार स्वीकार करने से बचने को कहा है. खासतौर पर सोने-चांदी के मुकुट और दूसरे महंगे गिफ्ट लेने से परहेज करने की हिदायत दी गई है.

महंगा उपहार मिले तो विनम्रता से लौटाएं
सूत्रों के मुताबिक, नितिन नवीन ने कहा कि अगर कोई कार्यकर्ता महंगा उपहार देने पर जोर देता है तो नेता उसे विनम्रता और आग्रहपूर्वक वापस लौटा दें. नेताओं को अपने आचरण से समाज और पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने उदाहरण पेश करना चाहिए. उनका कहना है कि नेताओं के व्यक्तिगत व्यवहार का असर पार्टी की छवि पर भी पड़ता है. इसलिए सार्वजनिक जीवन में सादगी और मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए.

आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्देश अहम
नितिन नवीन के ये निर्देश आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी अहम माने जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, गुजरात और कर्नाटक समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं. चुनावों के दौरान टिकट के इच्छुक नेता और कार्यकर्ता अक्सर वरिष्ठ नेताओं और प्रभारियों से शिष्टाचार मुलाकात या पार्टी कार्यक्रमों के दौरान महंगे उपहार भेंट करते हैं. इनमें सोने-चांदी के मुकुट और दूसरे महंगे गिफ्ट भी शामिल होते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

BJP Meeting in Mathura
UP चुनाव के लिए BJP की 'चिंतन बैठक', मथुरा में जुटेंगे पार्टी के दिग्गज
BJP National President Nitin Nabin (Photo: X/ANI Screengran)
'जब जीते तो ठीक, हारे तो EC गलत', नितिन नवीन की TMC-कांग्रेस को खरी-खरी
BJP leader Nitin Nabin on a two-day visit to West Bengal.
नितिन नवीन का दो दिवसीय बंगाल दौरा आज से शुरू, करेंगे संगठनात्मक बैठकें
Meeting Old Cadre Outsider Discontent
2027 से पहले BJP में बड़ी बगावत, बाहरी बनाम मूल पर बवाल
bjp harish dwivedi smriti irani and ram madhav
हरीश द्विवेदी, स्मृति ईरानी, राम माधव... बीजेपी के 6 नेताओं का बढ़ा कद
Advertisement

सूत्रों के मुताबिक, नितिन नवीन का मानना है कि ऐसे उपहार स्वीकार करने से जनता और कार्यकर्ताओं के बीच अच्छा संदेश नहीं जाता. बीजेपी नेतृत्व का जोर नेताओं की सादगी, सार्वजनिक आचरण और पार्टी की छवि बनाए रखने पर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'महंगे गिफ्ट और सोने-चांदी के मुकुट लेने से बचें...', BJP नेताओं को नितिन नवीन की नसीहत |
    Indian Idol 17 रचेगा इतिहास, 'लेजेंड्स' संग सजेगा मंच, रियलिटी शोज में नॉस्टैल्जिया का तड़का, मिलेगी छप्परफाड़ TRP? |
    Bajra Gur Meethi Roti Recipe: कुछ मीठा खाने का है मन? बाजरे के आटे और गुड़ से बनाएं टेस्टी मीठी रोटी |
    शन‍ि, राहु या केतू का पितृपक्ष से क्या है संबंध, कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र |
    नंदीग्राम उपचुनाव: BJP की हसीरानी रथ की उम्मीदवारी नहीं होगी रद्द, कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला |
    देश के कई राज्य बाढ़ में हैं, जबकि जमीन के नीचे पानी कम है, आखिर पानी कहां जा रहा है? |
    एशियन गेम्स में सेमीफाइनल की तस्वीर साफ, भारत-श्रीलंका की होगी टक्कर, पाकिस्तान के सामने ये टीम |
    बेडशीट काे फाड़कर बना लिया फंदा, सुल्तानपुर जेल में 21 साल के कैदी ने पेड़ से लटक कर दे दी जान |
    पल्लवी पटेल से 'अलग राह' पर पति पंकज, क्या कांग्रेस का दामन थामने जा रहे? |
    रात में खाना खाकर ठीक-ठाक से सोए, बीच में खुली नींद तो चारों तरफ दिखा सिर्फ पानी ही पानी
    Advertisement