आजकल किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं रह गया है. लोग चाहते हैं कि उनका किचन दिखने में सुंदर हो, इस्तेमाल करने में आसान हो और सालों तक नया जैसा बना रहे. यही वजह है कि मॉडर्न किचन बनवाते समय टाइल्स, लकड़ी, पत्थर, स्टेनलेस स्टील और अलग-अलग तरह के पैनल का इस्तेमाल बढ़ रहा है. लेकिन किचन के लिए कोई भी मटेरियल चुनना सही नहीं है. यहां रोजाना पानी, तेल, मसाले, गर्म बर्तन और भाप का सामना करना पड़ता है. ऐसे में मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो मजबूत हो, जल्दी खराब न हो और जिसकी सफाई करना भी आसान हो.

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किचन का काउंटर टॉप चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान

किचन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जगह उसका काउंटर टॉप होता है. इसी पर सब्जियां काटने से लेकर खाना बनाने की तैयारी और बर्तन रखने तक का काम होता है. इसलिए इसका मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो रोजाना के इस्तेमाल को आसानी से झेल सके. आजकल बाजार में ऐसे नए मटेरियल आ रहे हैं, जिनमें मजबूती के साथ अच्छी फिनिश भी मिलती है. उदाहरण के लिए, मेलामाइन फिनिश वाले काउंटर टॉप इस्तेमाल किए जा रहे हैं. इनमें MDP RH बेस के ऊपर मजबूत प्रोटेक्टिव लेयर लगाई जाती है.

इस तरह के काउंटर टॉप की कुछ खास बातें हैं:

कुछ खास टेस्ट में इनकी सतह 185 डिग्री सेल्सियस तक की सूखी गर्मी सह सकती है. इनकी सतह को रोजाना के इस्तेमाल और रगड़ को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है. सही तरीके से लगाने पर ये नमी का सामना कर सकते हैं. इनकी सतह को साफ करना आसान होता है और इसके लिए बार-बार पॉलिश कराने की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि गर्म कढ़ाई या तवा सीधे काउंटर टॉप पर रख दिया जाए. इसके लिए हमेशा हीट-प्रूफ स्टैंड का इस्तेमाल करना बेहतर है.

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काउंटर टॉप की ऊंचाई और चौड़ाई भी है जरूरी

किचन बनवाते समय लोग अक्सर उसके रंग और डिजाइन पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसकी ऊंचाई और चौड़ाई को नजरअंदाज कर देते हैं. जबकि किचन में काम करने वाले व्यक्ति की सुविधा के लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं. अगर काउंटर टॉप बहुत ऊंचा होगा तो खाना बनाते समय हाथों और कंधों पर दबाव पड़ सकता है. वहीं, बहुत नीचा होने पर बार-बार झुकना पड़ेगा. इसलिए काउंटर टॉप की ऊंचाई घर में खाना बनाने वाले व्यक्ति की लंबाई के हिसाब से तय करनी चाहिए. इसके अलावा सिंक, गैस चूल्हे और किचन में रखे जाने वाले दूसरे सामान के बीच भी पर्याप्त जगह होनी चाहिए.

हल्के या गहरे रंग का काउंटर टॉप, क्या चुनें?

काउंटर टॉप का रंग पूरे किचन का लुक बदल सकता है. अगर आपका किचन छोटा है तो हल्के रंग का काउंटर टॉप अच्छा विकल्प हो सकता है. इससे जगह खुली और रोशनी वाली नजर आती है. वहीं, गहरे रंग के काउंटर टॉप किचन को प्रीमियम और आकर्षक लुक देते हैं. लकड़ी जैसी फिनिश या पत्थर जैसे टेक्सचर भी काफी पसंद किए जाते हैं. आजकल मैट फिनिश वाले काउंटर टॉप भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं. इनमें चमक कम होती है और ये मॉडर्न किचन के साथ अच्छे लगते हैं.

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किनारों और जोड़ की फिनिशिंग पर भी दें ध्यान

काउंटर टॉप खरीदते समय सिर्फ उसकी ऊपरी सतह देखना काफी नहीं है. उसके किनारों और अलग-अलग हिस्सों के बीच होने वाली जोड़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए. खासतौर पर सिंक के आसपास पानी लगातार गिरता रहता है. अगर काउंटर टॉप के किनारे ठीक से सील नहीं किए गए तो पानी अंदर जा सकता है. इससे मटेरियल फूलने या खराब होने का खतरा रहता है. इसलिए काउंटर टॉप लगवाते समय उसके सभी कटे हुए किनारों, जोड़ों और सिंक के आसपास सही सीमेंट का इस्तेमाल करवाना चाहिए. अच्छी फिटिंग से काउंटर टॉप लंबे समय तक टिक सकता है.

किचन का काउंटर टॉप सिर्फ खूबसूरती नहीं, सुविधा भी बढ़ाता है

मॉडर्न किचन में काउंटर टॉप को सिर्फ खाना बनाने की जगह के तौर पर नहीं देखा जाता. कई घरों में इसका इस्तेमाल नाश्ता करने, बच्चों के पढ़ने और परिवार के साथ बैठने के लिए भी किया जाता है. खासतौर पर ओपन किचन में काउंटर टॉप को डाइनिंग और लिविंग एरिया के डिजाइन के साथ मिलाकर बनाया जाता है. इससे घर के अलग-अलग हिस्से एक-दूसरे से जुड़े हुए नजर आते हैं. इसलिए किचन बनवाते समय ऐसा मटेरियल चुनना चाहिए जो मजबूत होने के साथ घर के बाकी इंटीरियर से भी मेल खाता हो.

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किचन के लिए मटेरियल खरीदते समय क्या याद रखें?

किचन का काउंटर टॉप चुनते समय कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है. जैसे-मटेरियल पानी और नमी का सामना कर सके. रोजाना के इस्तेमाल से जल्दी खराब न हो. उसकी सफाई करना आसान हो. काउंटर टॉप की ऊंचाई और चौड़ाई सुविधाजनक हो. किनारों और जोड़ों की फिनिशिंग अच्छी हो

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