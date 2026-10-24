scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Gujrati Undhiyu Recipe: सादी दाल-रोटी से हो गए बोर? हरी सब्जी और मुठिया डालकर बनाएं गुजरात का फेमस काठियावाड़ी उंधियू

Gujrati Undhiyu Recipe: अक्सर ऐसा होता है जब रोज-रोज वही दाल और सब्जी खाकर मन भर जाता है. ऐेेसे में मुंह का स्वाद बदलने के लिए लोग छोले या राजमा बना लेते हैं लेकिन आज हम आपको काठियावाड़ी उंधियू की रेसिपी बता रहे हैं जिसे आपने अगर एक बार बना लिया तो हर वीकेंड आप इसे जरूर बनाएंगे.

Advertisement
X
गुजराती उंधियू (Photo: ITG)
गुजराती उंधियू (Photo: ITG)

Gujrati Undhiyu Recipe: रोज-रोज की सादी दाल-रोटी और एक जैसी सब्जियां खाकर अगर परिवार के लोग बोर हो चुके हैं तो इस बार अपनी डाइनिंग टेबल पर गुजरात की शान और बेहद लोकप्रिय डिश काठियावाड़ी उंधियू  परोसिए. ताजी हरी सब्जियों (जैसे सुरती पापड़, बैंगन, रतालू, शकरकंद, आलू), बेसन और मेथी के स्वादिष्ट मुठिया और हरे मसालों के मेल से बनने वाली यह पारंपरिक सब्जी स्वाद में जितनी लाजवाब होती है, सेहत के लिए उतनी ही फायदेमंद भी है.

सर्दियों के मौसम में तो इसका आनंद ही अलग होता है. अगर आप इसे सही और पारंपरिक तरीके से बनाएं, तो इसका सोंधापन और स्वाद लंबे समय तक जुबां पर रहता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान और अचूक विधि!

सामग्री:

सम्बंधित ख़बरें

how to clean greasy kitchen exhaust fan
10 रुपये के इस सफेद पाउडर से नया जैसा चमकेगा किचन का एग्जॉस्ट फैन
खट्टा-चटपटा आंवला रसम बनाएं घर पर (Photo- ITG)
आंवले का अचार-मुरब्बा छोड़ें, इस बार बनाएं टेस्टी रसम, आसान है रेसिपी
सिर्फ 5 चीजों से घर पर बनाएं डार्क चॉकलेट (Photo- ITG)
घर पर बनाएं टेस्टी डार्क चॉकलेट, बेहद आसान है रेसिपी
orry surprise isha ambani
ओरी बने शाहरुख खान, ईशा अंबानी को जन्मदिन पर दिया खास सरप्राइज
Radhika Merchant Anant Ambani With Marco Rubio (Photo: YogenShah)
अनंत संग मार्को रुबियो से मिलीं राधिका, ड्रेस की कीमत उड़ा देगी होश

सब्जियों के लिए: 1 कप सुरती पापड़ (या सेम की फली), 4 छोटे बैंगन (चीरा लगे हुए), 2 छोटे कच्चे केले (कटे हुए), 2 आलू, 1 कप रतालू (Yam) और शकरकंद (छोटे टुकड़ों में कटे हुए)

मुठिया के लिए: 1 कप बारीक कटी मेथी, 1 कप बेसन, 1/2 कप गेहूं का आटा, अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और 2 चम्मच तेल

मसाले के लिए (हरा मसाला): 1 कप हरा धनिया, 1/2 कप ताजा कसा हुआ नारियल, 2-3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 7-8 लहसुन की कलियां, 1 बड़ा चम्मच मूंगफली का चूरा, 1 छोटा चम्मच तिल, नींबू का रस, चीनी, नमक और गरम मसाला

Advertisement

बनाने का तरीका

एक बर्तन में मेथी, बेसन, आटा, मसाले और तेल मिलाकर नरम आटा ग गूंथ लें. इसकी छोटी-छोटी गोल या लंबी मुठिया (पकौड़ियां) बनाकर गर्म तेल में सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें.

मिक्सी के जार में हरा धनिया, नारियल, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, मूंगफली और तिल डालकर दरदरा पीस लें. इसमें नमक, चीनी, नींबू का रस और मसाले मिलाकर स्टफिंग तैयार करें.

छोटे बैंगन और कटे हुए आलू में चीरा लगाकर यह हरा मसाला अंदर अच्छी तरह भर दें. बाकी बची सब्जियां और पापड़ अलग रख लें.

एक बड़े पतीले या कुकर में 3-4 बड़े चम्मच तेल गरम करें. अजवाइन और थोड़ी सी हींग का तड़का दें. अब तली हुई मुठिया और सारी भरी हुई व कटी हुई सब्जियां परत दर परत लगाएं. ऊपर से बचा हुआ हरा मसाला और 1 कप पानी छिड़क दें.

बर्तन को ढक्कन से अच्छी तरह बंद कर दें और धीमी आंच पर 15-20 मिनट तक पकने दें (या कुकर में बिना सीटी लगाए या एक धीमी सीटी आने तक पकाएं) ताकि सब्जियां भाप में अच्छे से गल जाएं और मसाला रच-बस जाए.

सर्व करें: तैयार है आपका गरमा-गरम, सोंधा और स्वादिष्ट काठियावाड़ी उंधियू! इसे पूरी या बाजरे की रोटी के साथ परोसें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कद छोटा, लेकिन जज्बा बड़ा! 42 इंच के प्रोफेसर ने डाला वोट...दिया खास संदेश- VIDEO |
    IND vs NZ 2nd T20I Live Score: भारत-न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में फिर टक्कर, ऐसी हो सकती है प्लेइंग-11 |
    'प्रोटेस्ट वाले इलाकों से दूर रहें...', यूरोप में भड़की हिंसा पर भारत ने नागरिकों को चेताया |
    दीया जलेगा, फिर गमले में उग सकती है तुलसी! जयपुर में गोबर से बन रहे 25 लाख दीपक, महिलाएं रोज बना रहीं 12 हजार |
    दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट को मिली हरी झंडी, परमिशन मिलने के बाद सिंगर का पहला रिएक्शन, कसा तंज |
    Optical Illusion: इस तस्वीर में छिपी बिल्लियों को ढूंढने में अच्छे-अच्छों का दिमाग घूम गया! |
    Best hill stations to visit in November: शिमला-मनाली से मुन्नार तक, नवंबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 10 हिल स्टेशन |
    दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की नेहा बोरा की याचिका, मजिस्ट्रेट को दिए अहम निर्देश |
    तेलंगाना में 15 साल की लड़की से गैंगरेप का आरोप, 3 नाबालिग समेत 7 आरोपी पकड़े |
    सहारनपुर: भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी, ग्रामीणों में आक्रोश
    Advertisement