How To Clean Tiles Lining: टाइल्स के बीच जम गई है काली गंदगी? महंगे क्लीनर नहीं, इन आसान तरीकों से करें सफाई

How To Clean Tiles Lining: घर का फर्श कितना भी साफ क्यों न हो, अगर टाइल्स के बीच की लाइनें काली पड़ गई हैं, तो पूरा घर गंदा दिखने लगता है. खासकर रसोई और बाथरूम की टाइल्स के लाइनों (ग्राउट) के बीच जमा गंदगी को साफ करना काफी मुश्किल होता है. रोज झाड़ू-पोछा लगाने के बाद भी ये लाइनें समय के साथ काली हो जाती हैं और आसानी से साफ नहीं होतीं. ऐसे में कई लोग महंगे क्लीनर खरीदते हैं या फिर टाइल्स को जोर-जोर से रगड़ने लगते हैं. इससे मेहनत भी ज्यादा लगती है और टाइल्स को नुकसान पहुंचने का डर भी रहता है.

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लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइल्स की लाइनों के बीच जमा गंदगी को साफ करने के लिए हर बार महंगे क्लीनर की जरूरत नहीं होती? घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से सफाई करना आसान हो सकता है. हालांकि, सही तरीका अपनाना जरूरी है, ताकि टाइल्स और उनके बीच भरी ग्राउटिंग को नुकसान न पहुंचे. आइए जानते हैं कि टाइल्स के बीच की काली परत क्यों जमती है और इसे साफ करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

टाइल्स के बीच आखिर क्यों जम जाती है काली गंदगी?

टाइल्स की ऊपरी सतह चिकनी होती है, इसलिए उस पर लगी धूल और गंदगी को पोंछकर साफ करना आसान होता है. लेकिन टाइल्स के बीच की जगह में ग्राउटिंग भरी होती है, जो समय के साथ धूल, मिट्टी और नमी को सोख सकती है. यही वजह है कि इन लाइनों में धीरे-धीरे गंदगी जमा होने लगती है.

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रसोई में खाना बनाते समय तेल की चिकनाई और भाप भी इन लाइनों पर जम सकती है. वहीं, बाथरूम में पानी और लगातार बनी रहने वाली नमी के कारण गंदगी के साथ फफूंदी भी पनप सकती है. इससे टाइल्स के बीच की सफेद या हल्के रंग की लाइनें काली दिखने लगती हैं. नॉर्मल पोछे से इनकी सफाई नहीं हो पाती और पूरा फर्श पुराना दिखने लगता है.

टाइल्स की सफाई के लिए किन चीजों की पड़ेगी जरूरत?

अगर टाइल्स के बीच की गंदगी हल्की है, तो सफाई के लिए बेकिंग सोडा, पानी और एक पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें इकट्ठा करने या महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं होती है.

बेकिंग सोडा

थोड़ा पानी

पुराना टूथब्रश या मुलायम स्क्रब ब्रश

साफ कपड़ा

साफ पानी

ध्यान रखें कि हर तरह की टाइल्स और ग्राउटिंग पर एक ही क्लीनिंग तरीका सही नहीं होता. इसलिए किसी भी देसी ट्रिक को पूरे फर्श पर इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें.

टाइल्स के बीच की काली परत कैसे साफ करें?

1. टाइल्स के बीच की ग्राउटिंग को साफ करने के लिए पहले एक छोटी कटोरी में बेकिंग सोडा लें और उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. ध्यान रखें कि पेस्ट बहुत पतला न हो, ताकि इसे टाइल्स के बीच की लाइनों पर आसानी से लगाया जा सके.

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2. अब इस पेस्ट को टाइल्स के बीच जमा काली गंदगी वाली जगह पर लगाएं. इसे कुछ मिनट तक लगा रहने दें, ताकि जमी गंदगी ढीली हो सके. ज्यादा देर तक छोड़ने के बजाय पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें.

3. अब पुराने टूथब्रश या मुलायम ब्रश से टाइल्स के बीच की लाइनों को हल्के हाथों से रगड़ें. बहुत ज्यादा जोर लगाने या तार वाले स्क्रबर का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे ग्राउटिंग उखड़ सकती है.

4. ब्रश से सफाई करने के बाद गीले कपड़े से बेकिंग सोडा का पेस्ट और ढीली हुई गंदगी हटा दें. इसके बाद साफ पानी से जगह को अच्छी तरह पोंछ लें, ताकि मिश्रण का कोई कण न रह जाए.

5. सफाई के बाद सूखे कपड़े से टाइल्स और उनके बीच की लाइनों को पोंछ दें. खासकर बाथरूम में पानी जमा न रहने दें, क्योंकि लगातार नमी रहने से दोबारा गंदगी और फफूंदी की समस्या हो सकती है.



सिरका और नींबू इस्तेमाल करने से पहले रखें ध्यान

बेकिंग सोडा और सिरका मिलाने पर झाग बनता है, लेकिन इससे सफाई ज्यादा असरदार हो, ये जरूरी नहीं है. सिरका और नींबू का रस मार्बल जैसे नेचुरल पत्थरों और सीमेंट वाली ग्राउटिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं. वहीं, ब्लीच को सिरका, नींबू या किसी दूसरे क्लीनर के साथ कभी न मिलाएं, इससे जहरीली गैस निकल सकती है.

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टाइल्स को दोबारा काला होने से कैसे बचाएं?

टाइल्स के बीच गंदगी जमने से रोकने के लिए रसोई में तेल के छींटे तुरंत साफ करें और बाथरूम में पानी जमा न रहने दें. हफ्ते में एक बार मुलायम ब्रश से टाइल्स की लाइनों की सफाई करें. अगर काले धब्बे बार-बार दिखें या फफूंदी बनी रहे, तो बाजार का क्लीनर इस्तेमाल करें.

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