scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सोनम वांगचुक ने आमिर खान को कहा 'गजनी', पहली मुलाकात का किया जिक्र, खोली पोल

बीते दिनों छात्र आंदोलन के दौरान जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक ने 26 दिनों से ज्यादा तक भूख हड़ताल पर रहे थे. वहीं एक कार्यक्रम के दौरान जब एक्टर आमिर खान से उनके बारे में पूछा गया तो एक्टर ने कहा था, '3 इडियट्स बनाते समय वह वांगचुक को नहीं जानते थे. अब सोनम वांगचुक का इस पर रिएक्शन आया है.

Advertisement
X
सोनम वांगचुक ने आमिर को कहा गजनी (Photo: Screengrab)
सोनम वांगचुक ने आमिर को कहा गजनी (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म '3 इडियट्स' और लद्दाख के मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के कनेक्शन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. बीते दिनों छात्र आंदोलन के दौरान जंतर-मंतर पर 26 दिनों से अधिक समय तक भूख हड़ताल पर रहे सोनम वांगचुक को लेकर आमिर खान ने एक बड़ा दावा किया था. अब उस दावे की पोल सोनम वांगुचक ने खोली है.

दरअसल आमिर खान ने कहा था कि फिल्म बनाते समय वे वांगचुक को जानते तक नहीं थे और उनका किरदार उनसे प्रेरित नहीं था. अब आमिर खान के इस बयान पर सोनम वांगचुक का पलटवार सामने आया है, जिसमें उन्होंने बेहद चुटीले अंदाज में तंज कसते हुए आमिर के इस दावे की पोल खोल दी है.

आमिर के दावे पर वांगचुक  जवाब
आमिर खान के बयान के बाद जब प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट में सोनम वांगचुक से इस बारे में सवाल पूछा गया, तो उनका जवाब काफी चौंकाने वाला था. वांगचुक ने याद दिलाया कि वे और आमिर खान पहले काफी विस्तार से मिल चुके हैं. आमिर पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आमिर अपनी फिल्म 'गजनी' के उस किरदार की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिसे 'शॉर्ट-टर्म मेमोरी लॉस' यानी कुछ समय के लिए चीजें भूलने की बीमारी थी.

सम्बंधित ख़बरें

dil chahta hai
'दिल चाहता है' के 25 साल पूरे, आमिर-सैफ ने साथ मनाया जश्न, गुस्साए फैन्स बोले- अक्षय खन्ना कहां हैं?
Anup Jalota
73 की उम्र में भजन सम्राट अनूप जलोटा करेंगे चौथी शादी? तोड़ी चुप्पी, बोले- भाग्य पर है
parikshit sahni
झुके कंधे-हाथों में डंडा, मशहूर एक्टर का हाल देख भावुक हुए फैन्स
Sunny Deol,Aamir Khan Clash
सनी-आमिर बंटे! बंटवारा 1947 के OTT राइट्स को लेकर दोनों क्यों भिड़े?
Aamir Khan,Kiran Rao
दर्द में आमिर खान की फैमिली, रोता दिखा बेटा आजाद, किरण राव ने संभाला
Advertisement

उन्होंने कहा कि सुना है आमिर अपने रोल में काफी गहराई तक उतर जाते हैं, शायद वे गजनी के किरदार में इतने डूब गए थे कि जिस अवॉर्ड फंक्शन में वे खुद मौजूद थे और जहां वांगचुक को अवॉर्ड मिल रहा था, उसे भी भूल गए होंगे.

आइडिया लिया पर बताना भूल गए?
सोनम वांगचुक ने आगे सफाई देते हुए कहा कि वे यह दावा नहीं कर रहे कि फिल्म उनकी सीधी बायोग्राफी थी, लेकिन इसे ही इंफ्लुएंस या प्रभाव कहते हैं. उन्होंने कहा कि आमिर खान ने उनसे मुलाकात कर कई आइडिया लिए होंगे और बाद में अपने ग्रुप में चर्चा करते वक्त शायद यह बताना भूल गए कि वे यह आइडिया कहां से लेकर आए हैं. इसी वजह से '3 इडियट्स' के डायरेक्टर या को-राइटर को यह नहीं पता चल सका कि आमिर ने जो सुझाव दिए थे, वे उनके साथ हुई बातचीत से आए थे.

आमिर खान ने लंदन में कही थी यह बात
दरअसल, यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल के दौरान 'लगान' की स्क्रीनिंग पर एक महिला ने आमिर से सवाल पूछा. महिला ने कहा कि जिस तरह लोग आपसे प्रभावित हुए, क्या आप भी सोनम वांगचुक से प्रेरित हुए थे? इस पर आमिर ने तुरंत टोकते हुए कहा था कि यह एक गलत धारणा है. आमिर का दावा था कि फिल्म बनने के दौरान न तो वे, न ही निर्देशक राजकुमार हिरानी और न ही फिल्म के राइटर सोनम वांगचुक के बारे में जानते थे.

Advertisement

आमिर के दावों का हुआ फैक्ट चैक
आमिर खान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो तेजी से वायरल होने लगे, जिन्होंने आमिर के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 'जोश टॉक्स' के एक पुराने वीडियो में वांगचुक ने बताया था कि वे 2008 में आमिर से मिले थे. 

इसके अलावा, '3 इडियट्स' की रिलीज से पहले का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वांगचुक मंच पर भाषण दे रहे हैं और आमिर खान (गजनी के लुक में) दर्शकों के बीच बैठकर उनकी बातें सुन रहे हैं. इन सबूतों के सामने आने के बाद अब आमिर खान के बयान पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    सोनम वांगचुक ने आमिर खान को कहा 'गजनी', पहली मुलाकात का किया जिक्र, खोली पोल |
    अमेरिका के हाथ लगा वेनेजुएला का तेल खजाना, देखें US TOP-10 |
    'दोस्तों को बहते देखा, पर कुछ नहीं कर सका', नेपाल बाढ़ से बचे लोगों ने सुनाई आपबीती |
    ...कहानी उस शहर की जिसने झेले हैं 100 से अधिक युद्ध, 44 बार हुआ तबाह! |
    भोटेकोशी नदी का फिर बढ़ रहा जलस्तर, नेपाल में नई आपदा की आहट! |
    '5 महीने ड्रेसिंग रूम में गुजारे, अब भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना है...', अनाया बांगड़ ने बताया अपना सबसे बड़ा ड्रीम, BCCI से की खास गुजारिश |
    बड़े शहरों की लड़कियां और सेक्स रैकेट... पुलिस ने मारा छापा तो उड़ गए होश |
    बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' ने किया कमाल! 2 करोड़ में बनी फिल्म ने कमाए 27 करोड़ |
    Best hill stations in September: सितंबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 10 हिल स्टेशन, आज ही बनाएं ट्रिप का प्लान |
    September Grah Gochar 2026: सितंबर में होगा बड़ा शुक्र गोचर, 7 राशियों की चमकेगी किस्मत!
    Advertisement