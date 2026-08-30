सोनम वांगचुक ने आमिर खान को कहा 'गजनी', पहली मुलाकात का किया जिक्र, खोली पोल

बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म '3 इडियट्स' और लद्दाख के मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के कनेक्शन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. बीते दिनों छात्र आंदोलन के दौरान जंतर-मंतर पर 26 दिनों से अधिक समय तक भूख हड़ताल पर रहे सोनम वांगचुक को लेकर आमिर खान ने एक बड़ा दावा किया था. अब उस दावे की पोल सोनम वांगुचक ने खोली है.

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दरअसल आमिर खान ने कहा था कि फिल्म बनाते समय वे वांगचुक को जानते तक नहीं थे और उनका किरदार उनसे प्रेरित नहीं था. अब आमिर खान के इस बयान पर सोनम वांगचुक का पलटवार सामने आया है, जिसमें उन्होंने बेहद चुटीले अंदाज में तंज कसते हुए आमिर के इस दावे की पोल खोल दी है.

आमिर के दावे पर वांगचुक जवाब

आमिर खान के बयान के बाद जब प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट में सोनम वांगचुक से इस बारे में सवाल पूछा गया, तो उनका जवाब काफी चौंकाने वाला था. वांगचुक ने याद दिलाया कि वे और आमिर खान पहले काफी विस्तार से मिल चुके हैं. आमिर पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आमिर अपनी फिल्म 'गजनी' के उस किरदार की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिसे 'शॉर्ट-टर्म मेमोरी लॉस' यानी कुछ समय के लिए चीजें भूलने की बीमारी थी.

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उन्होंने कहा कि सुना है आमिर अपने रोल में काफी गहराई तक उतर जाते हैं, शायद वे गजनी के किरदार में इतने डूब गए थे कि जिस अवॉर्ड फंक्शन में वे खुद मौजूद थे और जहां वांगचुक को अवॉर्ड मिल रहा था, उसे भी भूल गए होंगे.

आइडिया लिया पर बताना भूल गए?

सोनम वांगचुक ने आगे सफाई देते हुए कहा कि वे यह दावा नहीं कर रहे कि फिल्म उनकी सीधी बायोग्राफी थी, लेकिन इसे ही इंफ्लुएंस या प्रभाव कहते हैं. उन्होंने कहा कि आमिर खान ने उनसे मुलाकात कर कई आइडिया लिए होंगे और बाद में अपने ग्रुप में चर्चा करते वक्त शायद यह बताना भूल गए कि वे यह आइडिया कहां से लेकर आए हैं. इसी वजह से '3 इडियट्स' के डायरेक्टर या को-राइटर को यह नहीं पता चल सका कि आमिर ने जो सुझाव दिए थे, वे उनके साथ हुई बातचीत से आए थे.

आमिर खान ने लंदन में कही थी यह बात

दरअसल, यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल के दौरान 'लगान' की स्क्रीनिंग पर एक महिला ने आमिर से सवाल पूछा. महिला ने कहा कि जिस तरह लोग आपसे प्रभावित हुए, क्या आप भी सोनम वांगचुक से प्रेरित हुए थे? इस पर आमिर ने तुरंत टोकते हुए कहा था कि यह एक गलत धारणा है. आमिर का दावा था कि फिल्म बनने के दौरान न तो वे, न ही निर्देशक राजकुमार हिरानी और न ही फिल्म के राइटर सोनम वांगचुक के बारे में जानते थे.

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आमिर के दावों का हुआ फैक्ट चैक

आमिर खान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो तेजी से वायरल होने लगे, जिन्होंने आमिर के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 'जोश टॉक्स' के एक पुराने वीडियो में वांगचुक ने बताया था कि वे 2008 में आमिर से मिले थे.

इसके अलावा, '3 इडियट्स' की रिलीज से पहले का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वांगचुक मंच पर भाषण दे रहे हैं और आमिर खान (गजनी के लुक में) दर्शकों के बीच बैठकर उनकी बातें सुन रहे हैं. इन सबूतों के सामने आने के बाद अब आमिर खान के बयान पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं.



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