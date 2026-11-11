सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला के घर मिला बैंक कर्मी का शव: हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में सनसनी, जानें क्या है पूरा मामला

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक महिला के घर 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. घटना रविवार रात वनस्थलीपुरम थाना क्षेत्र की है. पुलिस युवक की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है. शुरुआती जांच में प्रेम संबंध का एंगल भी सामने आया है.

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मृतक की पहचान केथला शिवकुमार के रूप में हुई है. वह आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले का रहने वाला था और हैदराबाद के कोथापेट इलाके में रहता था. वह एक निजी बैंक में काम करता था.

सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल महिला से हुई थी जान-पहचान

पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, शिवकुमार की पहचान वनस्थलीपुरम में रहने वाली एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल महिला से हुई थी. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच जान-पहचान बाद में प्रेम संबंध में बदल गई थी.

पुलिस के अनुसार, रविवार रात शिवकुमार कथित तौर पर शराब के नशे में महिला के घर पहुंचा था. आरोप है कि उसने महिला पर अपना प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करने का दबाव बनाया. हालांकि, महिला ने प्रस्ताव ठुकरा दिया.

महिला के घर के अंदर मिला युवक का शव

इसके बाद शिवकुमार महिला के घर के अंदर मृत पाया गया. घटना की सूचना मिलने पर वनस्थलीपुरम पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

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पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल युवक की मौत कैसे और किन हालात में हुई, यह साफ नहीं है. पुलिस प्रेम प्रसंग समेत सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है. मौत की असली वजह जांच और जरूरी मेडिकल प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगी.

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