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सिद्धारमैया को CM पद से क्यों हटना पड़ा? कुमारस्वामी का DK शिवकुमार पर ‘स्टिंग ऑपरेशन’ का आरोप

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया. उनके मुताबिक डीके शिवकुमार ने कथित तौर पर सिद्धारमैया के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन किया था. कुमारस्वामी का दावा है कि इसी स्टिंग को बाद में सिद्धारमैया पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया.

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बाएं ओर सिद्धारमैया, बीच में कुमारस्वामी और दाएं ओर डीके शिवकुमार (File Photo: ITG)
बाएं ओर सिद्धारमैया, बीच में कुमारस्वामी और दाएं ओर डीके शिवकुमार (File Photo: ITG)

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर किया गया. कुमारस्वामी के मुताबिक डीके शिवकुमार ने कथित तौर पर सिद्धारमैया के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन किया था. इसी स्टिंग का इस्तेमाल बाद में सिद्धारमैया पर दबाव बनाने के लिए किया गया और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा.

मामला क्या है, यह समझना जरूरी है. यह पूरा बयान केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी का है. उनका कहना है कि सिद्धारमैया ने अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी थी.

उनके आरोप के केंद्र में डीके शिवकुमार हैं. कुमारस्वामी का दावा है कि शिवकुमार ने सिद्धारमैया के खिलाफ कथित तौर पर स्टिंग ऑपरेशन किया. स्टिंग ऑपरेशन उसे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की बातचीत या गतिविधि को चुपके से रिकॉर्ड किया जाता है ताकि बाद में उसे सबूत की तरह पेश किया जा सके.

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कुमारस्वामी का कहना है कि इस कथित स्टिंग ऑपरेशन को बाद में सिद्धारमैया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया. आरोप के मुताबिक इसी के जरिए उन पर दबाव बनाया गया. इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा.

अभी यह याद रखना जरूरी है कि ये सारी बातें कुमारस्वामी के आरोप हैं. फिलहाल उपलब्ध जानकारी में स्टिंग ऑपरेशन का कोई ब्योरा नहीं दिया गया है. यह साफ नहीं है कि इसमें क्या रिकॉर्ड किया गया था या इसे कब किया गया. डीके शिवकुमार की तरफ से इन आरोपों पर क्या जवाब आया, इसका भी जिक्र नहीं है.

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एचडी कुमारस्वामी इस समय केंद्रीय मंत्री हैं. सिद्धारमैया कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यानी अब वे इस पद पर नहीं हैं. कुमारस्वामी का आरोप सीधे तौर पर उनके पद छोड़ने की वजह पर सवाल उठाता है.

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