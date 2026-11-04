आज 4 नवंबर 2026 वृष राशिफल: आज संभलकर लें फैसले, करियर में मिलेगी सफलता

व्यक्तिगत गतिविधियों में रुचि बढ़ी रहेगी. वरिष्ठों का सानिध्य बनाए रखेंगे. पेशेवरों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. परिवार के लोगों संग समय बिताएंगे. निजी संबंधों का सम्मान करेंगे. कार्य व्यापार में उचित परिणाम बनेंगे. करीबियों से जरूरी बात कहेंगे. सुख के पलों को स्वजनों से साझा करेंगे. प्रेम में सहजता रहेगी. बड़ों की बात ध्यान पर ध्यान दें. अतिउत्साह में नहीं आएं. लाभ प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- प्रशासनिक पक्ष बल पाएगा. कार्य प्रदर्शन संवार पर रहेगा. प्रलोभन से आने बचेंगे. समय प्रबंधन पर फोकस बना रहेगा. पेशेवर पक्ष मजबूत बनाए रखेंगे. संसाधनों में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- व्यावसायिक स्तर पर धैर्य बनाए रखेंगे. प्रबंधन संवारेंगे. बचत पर जोर होगा. सुविधाएं जुटाएंगे. स्मार्टनेस बनाए रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. भवन वाहन के प्रयास गति लेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों की खुशी को बढ़ाएं. भावावेश में नहीं आएं. संवेदनशीलता बनाए रखें. रिश्तों में सहजता से आगे बढ़ें. संबंधियों को समय दें. जरूरी बातें कहने में पहल रखेंगे. संबंधों में आपसी विश्वास बनाए रखें. बड़ों से भेंट होगी. जिद छोडें. घर से करीबी बढे़गी. प्रियजनों का सम्मान करें.

स्वास्थ्य मनोबल- जल्दबाजी न दिखाएं. निजता पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच नियमित बनाए रखें. बहस विवाद की स्थिति टालें. मनोबल रखें.

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आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान एवं प्रयोग करें. अहं से बचें.

शुभ अंक : 4, 5 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

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