कर्नाटक की नकल कर रहे ट्रंप? CM शिवकुमार बोले- अमेरिका तक कॉपी हो रहा कांग्रेस का मॉडल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक प्रस्ताव को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की गारंटी योजनाओं की नकल पहले देश के कई राज्यों ने की. अब अमेरिका में भी इसी तरह की योजना की बात हो रही है.

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शिवकुमार ने दावा किया कि ट्रंप का हर वयस्क अमेरिकी को 5,000 डॉलर देने का प्रस्ताव कर्नाटक के कांग्रेस सरकार के गारंटी मॉडल जैसा है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार ने कर्नाटक की योजनाओं को अपनाया. अब ट्रंप भी इसी मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं.

सीएम ने कहा कि उन्होंने (BJP) महाराष्ट्र में हमारी नकल की. मध्य प्रदेश में हमारी नकल की. राजस्थान में हमारी नकल की. बिहार में भी हमारी नकल की. अब ट्रंप हमारी नकल कर रहे हैं.

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'ट्रंप के 5 हजार डॉलर वाला प्रस्ताव कांग्रेस से प्रेरित'

सीएम शिवकुमार का यह बयान ट्रंप के उस प्रस्ताव के संदर्भ में आया है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को 5,000 डॉलर का डिविडेंड देने की बात कही है. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 4.79 लाख रुपये बैठती है. ट्रंप ने यह प्रस्ताव रिपब्लिकन पार्टी के एक सम्मेलन में रखा था.

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ट्रंप ने कहा था कि अगर नवंबर में होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में अपना नियंत्रण बनाए रखती है, तो हर वयस्क अमेरिकी को यह रकम दी जा सकती है. हालांकि, इस योजना की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

ट्रंप ने इसे अमेरिका की आर्थिक सफलता से जोड़कर पेश किया था. उन्होंने यह भी कहा था कि मिलने वाली रकम अमेरिका के अंदर ही खर्च करनी होगी. हालांकि, उन्होंने इस योजना के लिए कोई विस्तृत प्लान पेश नहीं किया है.

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शिवकुमार बोले-वोट के बदले डॉलर देने की बात

डीके शिवकुमार ने ट्रंप के प्रस्ताव पर तंज कसते हुए कहा कि अब अमेरिका में भी लोगों से वोट के बदले आर्थिक मदद देने की बात की जा रही है. उन्होंने कहा कि ट्रंप 5,000 डॉलर देने की बात कर रहे हैं. यह दिखाता है कि कांग्रेस सरकार की गारंटी योजनाओं से जुड़े विचार अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं हैं. उन्होंने दावा किया कि इन योजनाओं को दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पहचान मिल रही है.

उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की ताकत है. कांग्रेस सरकार के कल्याणकारी मॉडल पर अब दुनिया की नजर है. पूरी दुनिया भारत के संविधान और कांग्रेस के सिद्धांतों पर भी ध्यान दे रही है.

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दरअसल, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार 2023 में सत्ता में आई थी. इसके बाद सरकार ने कई गारंटी योजनाएं शुरू कीं. इन योजनाओं को कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों का हिस्सा बनाया था. इनमें सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की योजना शामिल है. इसके अलावा परिवार की महिला मुखिया को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है. पात्र परिवारों को एक तय सीमा तक मुफ्त बिजली देने की योजना भी है.

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सरकार की योजनाओं में जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सहायता और बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को आर्थिक मदद भी शामिल है. डीके शिवकुमार लगातार इन योजनाओं को कांग्रेस के कल्याणकारी मॉडल के तौर पर पेश करते रहे हैं.

शिवकुमार का ताजा बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप के 5,000 डॉलर वाले प्रस्ताव को लेकर अमेरिका में चर्चा हो रही है. हालांकि, ट्रंप की प्रस्तावित योजना और कर्नाटक की गारंटी योजनाओं में सीधे तौर पर समानता होने का दावा शिवकुमार की राजनीतिक व्याख्या है.



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