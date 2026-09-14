scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कर्नाटक की नकल कर रहे ट्रंप? CM शिवकुमार बोले- अमेरिका तक कॉपी हो रहा कांग्रेस का मॉडल

CM डीके शिवकुमार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 5000 डॉलर देने के प्रस्ताव को कांग्रेस सरकार की गारंटी योजनाओं से जोड़ा है. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका में भी कांग्रेस मॉडल की नकल हो रही है. शिवकुमार ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार ने पहले कर्नाटक की योजनाओं को अपनाया था. अब ट्रंप भी इसी मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं.

Advertisement
X
डीके शिवकुमार ने ट्रंप के 5000 डॉलर प्रस्ताव को कांग्रेस मॉडल बताया है. (Photo- ITG)
डीके शिवकुमार ने ट्रंप के 5000 डॉलर प्रस्ताव को कांग्रेस मॉडल बताया है. (Photo- ITG)

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक प्रस्ताव को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की गारंटी योजनाओं की नकल पहले देश के कई राज्यों ने की. अब अमेरिका में भी इसी तरह की योजना की बात हो रही है. 

शिवकुमार ने दावा किया कि ट्रंप का हर वयस्क अमेरिकी को 5,000 डॉलर देने का प्रस्ताव कर्नाटक के कांग्रेस सरकार के गारंटी मॉडल जैसा है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार ने कर्नाटक की योजनाओं को अपनाया. अब ट्रंप भी इसी मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं. 

सीएम ने कहा कि उन्होंने (BJP) महाराष्ट्र में हमारी नकल की. मध्य प्रदेश में हमारी नकल की. राजस्थान में हमारी नकल की. बिहार में भी हमारी नकल की. अब ट्रंप हमारी नकल कर रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

'डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हमारे गारंटी मॉडल की नकल', इस कांग्रेस मुख्यमंत्री का दावा
DK Shivkumar
'BJP-JDS के कई नेता कांग्रेस में शामिल होने को तैयार', DK शिवकुमार का दावा
RSS के 'हिंदुत्व गढ़' में सेंध, 2028 चुनाव के लिए DK शिवकुमार की नई चाल
कांग्रेस के मंत्री जारकीहोली के ठिकानों पर 24 घंटे से ED का पहरा है (Photo: ITG)
कांग्रेस मंत्री के ठिकानों पर दो दिन से ED की रेड, 3 राज्यों में छापेमारी
75% आरक्षण की सिद्धारमैया की मांग ने कांग्रेस सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है (Photo: ITG)
'75% आरक्षण दो वरना...', CM पद छोड़ते ही सिद्धारमैया का बड़ा दांव!

यह भी पढ़ें: 'BJP-JDS के कई नेता कांग्रेस में शामिल होने को तैयार', DK शिवकुमार का दावा

'ट्रंप के 5 हजार डॉलर वाला प्रस्ताव कांग्रेस से प्रेरित'

सीएम शिवकुमार का यह बयान ट्रंप के उस प्रस्ताव के संदर्भ में आया है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को 5,000 डॉलर का डिविडेंड देने की बात कही है. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 4.79 लाख रुपये बैठती है. ट्रंप ने यह प्रस्ताव रिपब्लिकन पार्टी के एक सम्मेलन में रखा था.

Advertisement

ट्रंप ने कहा था कि अगर नवंबर में होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में अपना नियंत्रण बनाए रखती है, तो हर वयस्क अमेरिकी को यह रकम दी जा सकती है. हालांकि, इस योजना की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

ट्रंप ने इसे अमेरिका की आर्थिक सफलता से जोड़कर पेश किया था. उन्होंने यह भी कहा था कि मिलने वाली रकम अमेरिका के अंदर ही खर्च करनी होगी. हालांकि, उन्होंने इस योजना के लिए कोई विस्तृत प्लान पेश नहीं किया है.

यह भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप 5 दिन के एशिया दौरे पर... मलेशिया पहुंचकर करने लगे डांस, वीडियो वायरल

शिवकुमार बोले-वोट के बदले डॉलर देने की बात

डीके शिवकुमार ने ट्रंप के प्रस्ताव पर तंज कसते हुए कहा कि अब अमेरिका में भी लोगों से वोट के बदले आर्थिक मदद देने की बात की जा रही है. उन्होंने कहा कि ट्रंप 5,000 डॉलर देने की बात कर रहे हैं. यह दिखाता है कि कांग्रेस सरकार की गारंटी योजनाओं से जुड़े विचार अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं हैं. उन्होंने दावा किया कि इन योजनाओं को दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पहचान मिल रही है.

उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की ताकत है. कांग्रेस सरकार के कल्याणकारी मॉडल पर अब दुनिया की नजर है. पूरी दुनिया भारत के संविधान और कांग्रेस के सिद्धांतों पर भी ध्यान दे रही है.

Advertisement

दरअसल, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार 2023 में सत्ता में आई थी. इसके बाद सरकार ने कई गारंटी योजनाएं शुरू कीं. इन योजनाओं को कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों का हिस्सा बनाया था. इनमें सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की योजना शामिल है. इसके अलावा परिवार की महिला मुखिया को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है. पात्र परिवारों को एक तय सीमा तक मुफ्त बिजली देने की योजना भी है.

यह भी पढ़ें: 'राम से भी बड़ा है सीता का कैरेक्टर...', CM डीके शिवकुमार ने की महिलाओं के नेतृत्व और त्याग की तारीफ

सरकार की योजनाओं में जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सहायता और बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को आर्थिक मदद भी शामिल है. डीके शिवकुमार लगातार इन योजनाओं को कांग्रेस के कल्याणकारी मॉडल के तौर पर पेश करते रहे हैं.

शिवकुमार का ताजा बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप के 5,000 डॉलर वाले प्रस्ताव को लेकर अमेरिका में चर्चा हो रही है. हालांकि, ट्रंप की प्रस्तावित योजना और कर्नाटक की गारंटी योजनाओं में सीधे तौर पर समानता होने का दावा शिवकुमार की राजनीतिक व्याख्या है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Viral Jokes: 12 साल बाद जेल से लौटे पति से पत्नी का सवाल सुन ठहाके लगाएंगे आप! |
    'अगर मेरे बेटे से प्यार है तो मर जाओ', महिला ने दी धमकी... 12वीं की छात्रा ने कर लिया सुसाइड! |
    Ganesh Chaturthi 2026: गणपति को क्यों नहीं चढ़ाते तुलसी? एक श्राप के कारण चली आ रही परंपरा |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    लेडी बाइकर को टक्कर मारने वाला कल्याण बैंसला आया सामने, उल्टा सिया पर ही लगा दिए आरोप |
    कर्नाटक की नकल कर रहे ट्रंप? CM शिवकुमार बोले- अमेरिका तक कॉपी हो रहा कांग्रेस का मॉडल |
    दुनिया में सबसे सख्त है हीरा... ये भी पिघलता है, जानिए तापमान |
    सड़क या नदी? 3 इंच बारिश में पानी-पानी हुआ अहमदाबाद, गुजरात में रेड अलर्ट |
    'डीजे बंद लेकिन शोर चालू आहे...', गणपति के पहले दिन गाइडलाइन का रियलिटी चेक |
    300 करोड़ के करीब मिर्जापुर: द मूवी, जैसलमेर के रेगिस्तान में कैसे शूट हुआ क्लाइमैक्स? देखें BTS वीडियो
    Advertisement