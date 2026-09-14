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सड़क या नदी? 3 इंच बारिश में पानी-पानी हुआ अहमदाबाद, गुजरात में रेड अलर्ट

गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी है. अहमदाबाद में सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक औसतन 3 इंच बारिश हुई, जिससे कई सड़कें जलमग्न हो गईं. माणेकबाग में तीन फीट तक पानी भर गया. मौसम विभाग ने 15 सितंबर तक राज्य में भारी बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है. 225 तालुकों में बारिश दर्ज हुई.

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अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में मौसम बिगड़ा. (Photo: Screengrab)
अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में मौसम बिगड़ा. (Photo: Screengrab)

गुजरात में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. अहमदाबाद समेत राज्य के कई हिस्सों में सामान्य से भारी बारिश जारी है. अहमदाबाद में सोमवार सुबह से हुई बारिश ने शहर की तस्वीर ही बदल दी. सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच शहर में औसतन 3 इंच बारिश दर्ज की गई. इतनी बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं और लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा.  शहर के माणेकबाग चौराहे पर करीब तीन फीट तक पानी भर गया. सड़क का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया. हालात ऐसे बने कि सड़क और पानी के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया. जलभराव के कारण ट्रैफिक की रफ्तार थम गई. कई जगह गाड़ियां और टू-व्हीलर पानी में फंसकर बंद हो गए.

अहमदाबाद में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे. दिन के समय भी कई हिस्सों में अंधेरा जैसा माहौल बना रहा. इसके बाद तेज बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया. माणेकबाग चौराहे पर पानी तीन फीट तक पहुंच गया. सड़क पर पानी भरने से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई. कई वाहन पानी में फंस गए और ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ. सुबह करीब 10 से 12 बजे के बीच अहमदाबाद में झमाझम बारिश हुई. पंचवटी चौराहे के आसपास सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई. बारिश के दौरान वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई. बारिश रुकने के बाद भी कई जगह पानी जल्दी नहीं उतरा. इसे लेकर लोगों में अहमदाबाद नगर निगम के प्रति नाराजगी भी दिखाई दी. जलभराव के कारण आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

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सरदारनगर रोड पर भी पानी ने रोकी रफ्तार

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अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास सरदारनगर रोड से गांधीनगर की ओर जाने वाली सड़क पर भी बारिश का पानी भर गया. सड़क पर जलभराव के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई. शहर के कई अंडरपास में भी पानी भरने की स्थिति बनी. कुछ अंडरपास को बंद करने की नौबत आई. बाद में पंप लगाकर वहां जमा पानी निकालने का काम किया गया. राज्य में सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, बल्कि गुजरात के कई हिस्सों में बारिश का असर दिखाई दिया. SEOC के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में यानी सुबह 6 बजे तक गुजरात के 33 जिलों के 240 तालुकों में बारिश दर्ज की गई.

इसके बाद सोमवार सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच 225 तालुकों में सामान्य से भारी बारिश दर्ज हुई. आनंद के बिरादर में सबसे ज्यादा 5.43 इंच बारिश दर्ज की गई. अहमदाबाद के धोलका में 4.02 इंच, वडोदरा के करजन में 3.94 इंच और अहमदाबाद के दसक्रोई में 3.50 इंच बारिश हुई. मौसम विभाग ने 14 सितंबर को मोरबी, सुरेंद्रनगर और राजकोट के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं अहमदाबाद, आनंद, बोटाद, भरूच, बनासकांठा, महेसाणा, पाटन, वाव-थराद, कच्छ, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, गीर सोमनाथ, जूनागढ़, सोमनाथ, अमरेली और भावनगर समेत कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने 15 सितंबर तक गुजरात में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है.

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गुजरात में इस मानसून सीजन में अब तक औसत 80 प्रतिशत से अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है. दक्षिण गुजरात में सीजन की बारिश सबसे ज्यादा 110 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है. मध्य गुजरात में अब तक 80 प्रतिशत, उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र में 60 प्रतिशत बारिश दर्ज हुई है. वहीं कच्छ में अब तक करीब 30 प्रतिशत बारिश हुई है. गुजरात के 206 जलाशयों में मौजूदा स्थिति में 373746 MCFT जलसंग्रह है. इनमें 35 जलाशयों को हाई अलर्ट, 13 को अलर्ट और 11 को वार्निंग पर रखा गया है.  सरदार सरोवर डैम की बात करें तो इसमें मौजूदा स्थिति में 316493 MCFT जलसंग्रह है. यह इसकी कुल क्षमता का 94.74 प्रतिशत है.

बारिश के बीच हजारों लोगों को किया गया शिफ्ट

इस साल मानसून सीजन के दौरान 1 जून से 13 सितंबर तक राज्य के अलग-अलग शहरों और जिलों में हुई बारिश के कारण अब तक 85456 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है. वहीं 9822 लोगों का रेस्क्यू किया गया है. मौजूदा हालात को देखते हुए गुजरात में 9 NDRF और 29 SDRF की टीमें तैनात हैं. प्रशासन बारिश और जलभराव की स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी जारी की है. राज्य में 15 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट है. ऐसे में अहमदाबाद की जलमग्न सड़कों से लेकर राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है. अहमदाबाद में तीन इंच की औसत बारिश ने जहां शहर की सड़कों को पानी में डुबो दिया, वहीं गुजरात के कई हिस्सों में लगातार बारिश के चलते प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है.

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