डोनाल्ड ट्रंप 5 दिन के एशिया दौरे पर... मलेशिया पहुंचकर करने लगे डांस, वीडियो वायरल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पांच दिवसीय एशिया यात्रा के पहले चरण में रविवार को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंचे. यह ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल का पहला एशियाई दौरा है. उनकी इस यात्रा का मकसद एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ अमेरिका के लिए मजबूत साझेदार बनाने पर केंद्रित है.
कुआलालंपुर में एयरपोर्ट पर उन्होंने स्थानीय कलाकारों के साथ अपने डांस मूव्स दिखाए. वॉशिंगटन से 23 घंटे की फ्लाइट के बाद मलेशिया पहुंचे 79 वर्षीय ट्रंप तरोताजा नजर आए. एयर फोर्स वन से उतरने के दौरान उनका रेड कार्पेट वेलकम हुआ. वह ड्रम बीट्स पर खुद को थिरकने से नहीं रोक सके और मुट्ठियां हवा में लहराकर अपने स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद स्थानीय कलाकारों का अभिवादन किया.
रंग-बिरंगे परिधानों में सजे कलाकार मलेशिया के प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिनमें बोर्नियो के आदिवासी, मलय, चीनी और भारतीय समुदाय के कलाकार शामिल थे. राष्ट्रपति ट्रंप का यह स्वागत समारोह मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने आयोजित किया था, जो संगीत की लय पर अपने मेहमान के साथ झूमते नजर आए. दूतावास के अधिकारियों और बड़ी संख्या में लोगों ने अमेरिकी और मलेशियाई झंडे लहराते हुए तालियां बजाईं.
ट्रंप की यह पांच दिवसीय एशिया यात्रा क्षेत्र में अमेरिका की स्थिति और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास है. वह मलेशिया में आसियान (ASEAN) समिट में भाग लेंगे. इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टोक्यो पहुंचेंगे, जहां वह नवनिर्वाचित जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. यहां से वह दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू पहुंचेंगे और एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे.
ट्रंप की इस शिखर सम्मेलन के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होगी. ट्रंप और जिनपिंग व्यापार वार्ता और अमेरिका-चीन तनाव पर चर्चा करेंगे. डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक में ताइवान मुद्दे और हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक नेता जिमी लाई की रिहाई पर भी चर्चा करेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति डिमिलिटराइज्ड जोन (DMZ) पर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से अनौपचारिक मुलाकात कर सकते हैं.