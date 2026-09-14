scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दुनिया में सबसे सख्त है हीरा... ये भी पिघलता है, जानिए तापमान

वैज्ञानिकों ने लेजर प्रयोग से हीरे का सही पिघलने का तापमान पता लगाया जो पहले से 700 डिग्री सेल्सियस कम है. यह खोज न्यूक्लियर फ्यूजन और विशाल ग्रहों की स्टडी में मदद करेगी.

Advertisement
X
वैज्ञानिकों ने हीरे के पिघलने का तापमान खोज लिया है. (Photo: Repesentative/Getty)
वैज्ञानिकों ने हीरे के पिघलने का तापमान खोज लिया है. (Photo: Repesentative/Getty)

हीरा धरती का सबसे सख्त प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है. इसे आमतौर पर कभी न पिघलने वाला समझा जाता है लेकिन बेहद चरम परिस्थितियों में यह भी पिघल जाता है. वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नए लेजर प्रयोग से हीरे के पिघलने के तापमान का सबसे सटीक माप लिया है. नतीजे चौंकाने वाले हैं. 

पहले के प्रयोगों में जो आंकड़े बताए गए थे वे असल तापमान से 1300 डिग्री फारेनहाइट यानी करीब 700 डिग्री सेल्सियस ज्यादा थे. यह गलती लगभग 20 प्रतिशत की थी. नया माप सैद्धांतिक मॉडल से मेल खाता है. दो दशक पुरानी पहेली सुलझाता है. यह खोज परमाणु संलयन ऊर्जा और यूरेनस व नेप्च्यून जैसे विशाल ग्रहों के अंदरूनी हिस्से को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

यह भी पढ़ें: रूस ने गेरान ड्रोन को बना दिया 'क्रूज मिसाइल', यूक्रेन का एयर डिफेंस बेहाल

सम्बंधित ख़बरें

baby orangutan fever
नंदनकानन चिड़ियाघर में शिशु ओरंगुटान को बुखार, इलाज की खास व्यवस्था
Himalayas tipping point
हिमालय के ग्लेशियर 65% तेजी से पिघल रहे हैं, करोड़ों की जान आफत में
climate disasters education
भारत में 2.61 करोड़ बच्चों के पढ़ाई पर असर डाल रहा बिगड़ैल मौसम
heavy rainfall Gujarat
पूरे गुजरात में भारी बारिश, कई जिलों में ऑरेंज-यलो अलर्ट
Ivolga high-speed train
रूस ने दिया भारत को अपनी हाई-स्पीड इवोल्गा ट्रेन का ऑफर

वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक हीरे की छोटी प्लेटों पर अल्ट्रावॉयलेट लेजर की तेज किरणें दागीं. इन किरणों से पैदा हुए शॉकवेव इतने शक्तिशाली थे कि हीरा पारदर्शी से आईने जैसा चमकदार हो गया. चमक में यह तेज बदलाव हीरे के पिघलने का संकेत था. शोधकर्ताओं ने हीरे की चमक और रिफ्लेक्शन को मापकर तापमान सही बताया. 

Advertisement

diamond melting point

लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी के वैज्ञानिक मारियस मिलॉट के अनुसार उन्होंने हीरे के नमूनों को सूर्य की सतह से भी गर्म तापमान और नेप्च्यून व यूरेनस के केंद्र से ज्यादा दबाव पर संकुचित किया. फिर भी परमाणु संरचना तापमान घनत्व और ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन को मापने में सफलता मिली. 

एक्स-रे डिफ्रैक्शन से यह भी पता चला कि हीरा पिघलने से पहले किसी अन्य ठोस कार्बन रूप में नहीं बदला. परमाणुओं को फिर से व्यवस्थित करने के लिए जरूरी ऊर्जा बहुत अधिक होने के कारण ऐसा नहीं हुआ.

यह भी पढ़ें: पूरे गुजरात में भारी बारिश, कई जिलों में ऑरेंज-यलो अलर्ट, छाए हैं काले बादल

पुरानी गलती और नई खोज का महत्व

पहले के प्रयोगों और सैद्धांतिक मॉडल के बीच 2240 डिग्री फारेनहाइट का अंतर था. वैज्ञानिक दो दशक से इस दिक्कत को समझाने की कोशिश कर रहे थे. नए प्रयोग ने साबित किया कि हीरे का असल पिघलने का तापमान पहले सोचे गए से काफी कम है. लगभग 660 से 1060 गीगापास्कल दबाव और 6727 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हीरा ठोस टुकड़ों के रूप में तरल कार्बन में तैरता हुआ पाया गया. 

जैसे-जैसे दबाव बढ़ता है ज्यादा हीरा तरल कार्बन में बदल जाता है. तरल कार्बन बहुत अजीब पदार्थ है. यह धातु जैसा व्यवहार करता है यानी बिजली का संचालन करता है और हीरे से भी सघन होता है. अगर किसी तरह इसे कप में रखा जा सके तो ठोस हीरे का टुकड़ा उसमें बर्फ के क्यूब की तरह तैर सकता है.

Advertisement

diamond melting point

परमाणु संलयन और ग्रहों के अध्ययन में उपयोग

यह जानकारी परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च के लिए बेहद जरूरी है. फ्यूजन स्टारों को ऊर्जा देने वाली प्रक्रिया है और भविष्य का संभावित ऊर्जा स्रोत भी. कई प्रयोगों में लेजर से हीरे के कैप्सूल को पिघलाकर और कुचलकर उसके अंदर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को 30 पेटापास्कल से ज्यादा दबाव और 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर लाया जाता है. 

सही तापमान जानने से मॉडल ज्यादा सटीक बनेंगे और फ्यूजन प्रयोग बेहतर होंगे. इसी तरह यूरेनस और नेप्च्यून जैसे आइस जायंट ग्रहों के अंदर हीरों की बारिश होने और तरल कार्बन के महासागर में हीरे तैरने की परिकल्पना को भी अब बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा. 

शोधकर्ताओं का मानना है कि कई बार लगाए गए शॉक वेव हीरे को किसी अन्य ठोस रूप में बदल सकते हैं. यह समझना फ्यूजन प्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है. हीरे जैसी चरम परिस्थितियों में पदार्थों का व्यवहार जानने से न सिर्फ ऊर्जा अनुसंधान बल्कि खगोल विज्ञान और पदार्थ विज्ञान को भी नई दिशा मिलेगी.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'डीजे बंद लेकिन शोर चालू आहे...', गणपति के पहले दिन गाइडलाइन का रियलिटी चेक |
    300 करोड़ के करीब मिर्जापुर: द मूवी, जैसलमेर के रेगिस्तान में कैसे शूट हुआ क्लाइमैक्स? देखें BTS वीडियो |
    मेलबर्न में घर नहीं खरीद पाया कपल, तो पुरानी बोतलों से बना डाला 7 करोड़ का 'ड्रीम हाउस' |
    कभी सरकारी अफसर तो कभी कस्टमर केयर बनकर करते थे ठगी, झारखंड पुलिस ने 2 भाइयों समेत 4 को किया गिरफ्तार |
    Best Places to Visit in September: मानसून के बाद और भी हसीन हो जाती हैं ये 7 जगहें, सितंबर ट्रिप के लिए हैं बेस्ट |
    एयर होस्टेस ने किया फ्लाइट से जुड़ा घिनौना खुलासा, कहा- यहां कभी मत रखना खाना |
    वायनाड में 20 साल की आदिवासी युवती की संदिग्ध मौत, पड़ोसियों ने लगाया काले जादू का आरोप |
    'पहलगाम के बाद...', एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर बोले BCCI सचिव |
    'ये बकवास है, PAK के साथ खेलते ही क्यों हो...' नकवी से ट्रॉफी न लेने पर ओवैसी ने सरकार को घेरा |
    'पैसे नहीं हैं...’ कहने में कैसी शर्म, Gen Z का नया मंत्र बना 'लाउड बजटिंग'!
    Advertisement