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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

अगस्त में थोक महंगाई लगातार दूसरे महीने बढ़ी है और खाने-पीने की चीजों से लेकर ईंधन, बिजली और तैयार सामान तक कई क्षेत्रों में कीमतों का दबाव दिखाई दिया है.

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अगस्त में थोक महंगाई दर बढ़कर 9.92% हो गई; ईंधन और बिजली का दबाव सबसे ज्यादा रहा. (File Photo)
अगस्त में थोक महंगाई दर बढ़कर 9.92% हो गई; ईंधन और बिजली का दबाव सबसे ज्यादा रहा. (File Photo)

भारत में थोक महंगाई अगस्त में 0.14% बढ़कर 9.92% पर पहुंच गई है. जुलाई में यह आंकड़ा 9.78% था. वहीं, FATF की अक्टूबर में होने वाली प्लीनरी से पहले पाकिस्तान ने आतंकी मसूद अजहर पर 70 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है. इन खबरों के अलावा, UCC के मुद्दे पर JDU के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए समय मांगा है. पढ़ें सोमवार शाम की बड़ी खबरें

थोक महंगाई ने अगस्त में दिया जोरदार झटका! तेल-बिजली से खाने-पीने की चीजें तक हुईं महंगी 

भारत में थोक महंगाई अगस्त में 0.14% बढ़कर 9.92% पर पहुंच गई है. जुलाई में यह आंकड़ा 9.78% था. इस दौरान खाने-पीने की चीजों की कीमतों में भी अगस्त के दौरान दबाव बढ़ा है. फूड इंडेक्स में थोक महंगाई अगस्त में 7.05 फीसदी रही, जबकि जुलाई में यह 6.65% थी. यानी एक महीने में खाद्य महंगाई में 0.40% की बढ़ोतरी हुई.

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पाकिस्तानी टीम आएगी भारत, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में होगी भिड़ंत, सामने आया शेड्यूल 

27 अक्टूबर से पंजाब में होने वाली एएचएफ मेन्स एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी 2026 में हिस्सा लेने पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत आएगी. पंजाब के CM भगवंत मान ने सोमवार को पाकिस्तान की भागीदारी की पुष्टि की और बताया कि मल्टी नेशन्स इवेंट पर केंद्र सरकार की नीति के तहत दोनों देशों की टीमें आमने-सामने आएंगी. इस टूर्नामेंट में छह टीमें हिस्सा लेंगी.

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'BJP-JDS के कई नेता कांग्रेस में शामिल होने को तैयार', DK शिवकुमार का दावा 

कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने दावा किया है कि BJP और JDS के कई नेता उनके और कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क में हैं और पार्टी में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं. शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस इन नेताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखने वाले नेताओं की लिस्ट तैयार की जा रही है. 

FATF को धोखा देने के लिए पाकिस्तान का नया पैंतरा, आतंकी मसूद अजहर पर 70 लाख का घोषित किया इनाम 

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी की अक्टूबर में होने वाली प्लीनरी से पहले पाकिस्तान ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. पाकिस्तान की राष्ट्रीय जांच एजेंसी FIA ने अपनी मोस्ट वांटेड आतंकियों की रेड बुक जारी की है, जिसमें मसूद अजहर पर 70 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है. 

पूरे गुजरात में भारी बारिश, कई जिलों में ऑरेंज-यलो अलर्ट, छाए हैं काले बादल 

अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में सामान्य से भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है. कम दबाव का क्षेत्र और अरब सागर की नमी मुख्य वैज्ञानिक कारण हैं. अब तक इस सीजन में गुजरात में औसत से 80 प्रतिशत से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है. दक्षिण गुजरात में यह आंकड़ा 110 प्रतिशत तक पहुंच गया है  

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पेन-पेपर छोड़िए, अब कंप्यूटर पर होगी NEET-UG! जानिए NTA का नया एक्शन प्लान 

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह के अनुसार, NEET-UG परीक्षा OMR शीट फॉर्मेट से बाहर निकलकर जल्द ही कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट मोड में शिफ्ट होने जा रही है. यह बदलाव परीक्षाओं को आधुनिक बनाने और किसी भी तरह की धांधली व अनियमितताओं से बचाने के NTA के प्लान का एक अहम हिस्सा है.

UCC पर एनडीए में हलचल, जेडीयू ने मांगा गृह मंत्री से मिलने का वक्त, कहा- बिना चर्चा के न हो लागू 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2029 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को NDA के सभी 21 राज्यों में लागू करने के ऐलान के बाद BJP की सहयोगी पार्टी JDU ने अपना रुख साफ किया है. JDU ने कहा है कि UCC जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सभी पक्षों से बातचीत जरूरी है. इसी बीच JDU के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अमित शाह से मुलाकात के लिए समय मांगा है. 

शिवपाल की जगह अब अखिलेश होंगे लोहिया ट्रस्ट के अध्यक्ष, मिली एक और जिम्मेदारी 

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लोहिया ट्रस्ट की भी कमान सौंप दी गई है. अखिलेश ने ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर शिवपाल सिंह यादव की जगह ली है. शिवपाल यादव वर्ष 2017 से लगातार लोहिया ट्रस्ट के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. लोहिया ट्रस्ट की बैठक में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अखिलेश को सौंपने का फैसला किया गया था.

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रेप केस में दोषी तरुण तेजपाल ने गोवा में किया सरेंडर, बोले- सुप्रीम कोर्ट में जारी रखेंगे लड़ाई 

रेप केस में दोषी ठहराए गए तरुण तेजपाल ने सोमवार को गोवा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. इसके बाद उन्हें कोलवाले जेल भेज दिया गया. सरेंडर के बाद तेजपाल ने कहा कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे. तेजपाल को नवंबर 2013 में गिरफ्तार किया गया था. 

UP में 48 अफसरों का ट्रांसफर, 14 IAS और 34 PCS को मिली नई जिम्मेदारी 

उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. राज्य सरकार ने 14 IAS और 34 PCS अफसरों का ट्रांसफर कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं. सहारनपुर के मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन को उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है. 

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