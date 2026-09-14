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'अगर मेरे बेटे से प्यार है तो मर जाओ', महिला ने दी धमकी... 12वीं की छात्रा ने कर लिया सुसाइड!

अहमदाबाद के सरखेज में 12वीं की 17 वर्षीय छात्रा की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने नेहा गोहिल के खिलाफ केस दर्ज किया है. बेटे से दोस्ती को लेकर पूछताछ और बहस के बाद छात्रा की मौत हुई थी. पढ़ें पूरी कहानी.

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पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है (फोटो-ITG)
पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है (फोटो-ITG)

अहमदाबाद में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 साल की छात्रा की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने एक महिला के खिलाफ केस दर्ज किया है. आरोप है कि महिला ने अपने टीनएजर बेटे से दोस्ती को लेकर छात्रा से उसके घर जाकर पूछताछ की थी. इस घटना के कुछ घंटे बाद छात्रा ने आत्महत्या कर ली. परिजनों की शिकायत के आधार पर सरखेज पुलिस ने महिला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है.

पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, आरोपी महिला की पहचान 39 वर्षीय नेहा गोहिल के रूप में हुई है. आरोप है कि वह 31 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे अपने बेटे के साथ छात्रा के घर पहुंची थी. उस वक्त छात्रा के माता-पिता काम के सिलसिले में घर से बाहर थे. छात्रा अहमदाबाद के सैटेलाइट इलाके के एक स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी.

शिकायत में बताया गया है कि छात्रा और नेहा गोहिल का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ते थे. दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत होती थी. करीब छह महीने पहले दोनों परिवारों को इस बातचीत के बारे में पता चला था. इसके बाद दोनों के माता-पिता ने किशोरों को पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी थी.

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शिकायत के अनुसार, 29 अगस्त को दोनों छात्र स्कूल के मैदान में एक साथ बैठे मिले थे. इस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रा के माता-पिता को फोन कर जानकारी दी थी. इसके दो दिन बाद यानी 31 अगस्त को नेहा गोहिल अपने बेटे के साथ छात्रा के घर पहुंची. आरोप है कि वहां दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, जो बाद में बहस में बदल गई.

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छात्रा के परिवार ने बाद में सोसाइटी के चेयरमैन के साथ सीसीटीवी फुटेज की जांच की. सोसाइटी में लगे कैमरे में आवाज भी रिकॉर्ड होती है. शिकायत में दावा किया गया है कि फुटेज में नेहा गोहिल और छात्रा के बीच करीब 30 मिनट तक बहस होने की बात सामने आई. इसी बातचीत को छात्रा की आत्महत्या से पहले हुई अहम घटना माना जा रहा है.

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बहस के दौरान नेहा गोहिल ने छात्रा से बार-बार कहा कि अगर वह उसके बेटे से सच में प्यार करती है, तो मर जाए. आरोप है कि महिला ने इस घटना से परिवार की प्रतिष्ठा पर पड़ने वाले असर का भी जिक्र किया. शिकायत में यह भी कहा गया है कि महिला ने शाम को दोबारा लौटकर छात्रा के परिवार से बात करने की धमकी दी थी.

परिजनों का आरोप है कि इस बातचीत के दौरान छात्रा पर काफी मानसिक दबाव पड़ा. शिकायतकर्ता के मुताबिक, महिला की बातों से छात्रा डर गई थी और उसे सामाजिक बदनामी का भय सताने लगा था. परिवार ने आरोप लगाया है कि इस घटना ने नाबालिग छात्रा को गंभीर मानसिक आघात पहुंचाया. हालांकि, इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है.

शिकायत के मुताबिक, 31 अगस्त को ही छात्रा का छोटा भाई दूध लेने के लिए घर से बाहर गया था. जब वह वापस लौटा, तो उसने अपनी बहन को छत के पंखे से प्लास्टिक की रस्सी के सहारे लटका हुआ पाया. इसके बाद उसने तुरंत पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी. घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए.

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छात्रा की मौत के बाद पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई. इसके बाद परिवार ने रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में आरोप लगाया गया कि महिला के घर आने और छात्रा से हुई बहस के कारण उसे मानसिक प्रताड़ना और सामाजिक बदनामी का डर झेलना पड़ा. इसी दबाव के चलते छात्रा ने आत्महत्या कर ली.

आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज

सरखेज पुलिस ने शिकायत के आधार पर नेहा गोहिल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच के दौरान छात्रा और आरोपी के बेटे के बीच सोशल मीडिया पर हुई बातचीत, स्कूल में दोनों के साथ बैठने की घटना और सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है.

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि छात्रा के घर पर हुई बातचीत के दौरान वास्तव में क्या हुआ था और क्या उस घटना का उसकी आत्महत्या से कोई संबंध था. फिलहाल महिला के खिलाफ लगाए गए आरोप शिकायत पर आधारित हैं और मामले की जांच जारी है.

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