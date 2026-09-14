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Viral Jokes: 12 साल बाद जेल से लौटे पति से पत्नी का सवाल सुन ठहाके लगाएंगे आप!

जिंदगी की व्यस्तता के बीच अगर मुस्कुराने का मौका मिल जाए तो दिन बन जाता है. ऐसे में मजेदार जोक्स न सिर्फ हंसाते हैं, बल्कि मन को भी सुकून और ताजगी का एहसास कराते हैं. हम आपके लिए लेकर आए हैं जोक्स का खजाना, जिन्हें पढ़कर आपको आ जाएगी हंसी.

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वायरल जोक्स
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>12 साल बाद वो जेल छूटा
मैले कुचैले कपड़ो में थका हुआ घर पहुंचा.
घर पहुंचते बीवी चिल्लाई- कहां घूम रहे थे इतनी देर
आपकी रिहाई तो 2 घंटे पहले ही हो गई थी ना
वो आदमी वापिस जेल चला गया !!

 

>पहला दोस्त- यार बता I Am Going To Toilet का मतलब क्या  होता है?
दूसरा दोस्त- मै शौचालय जाता हूं.
पहला दोस्त-ऐसे कैसे जाएगा.
पहले इसका मतलब बता कर जा.
जिसको भी पूछता हूं सबको शौचालय लग जाती है !!!

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>दांत का डॉक्टर- आपका दांत निकालना पड़ेगा क्योंकि ये सड़ चुका है.
राजू- हां तो कितने पैसे लगेंगे ?
दांत का डॉक्टर- बस 500 रुपये लगेंगे.
राजू- 50 रुपये ले लो और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल तो मैं खुद लूंगा !

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

>लड़की- मेरे पापा ने कहा है कि
अगर मैं एग्जारम में फेल हो गई
तो मेरी शादी रिक्शवाले से करा देंगे.
- अरे वाह! मेरे पापा ने कहा है
कि अगर मैं फेल हुआ तो मुझे रिक्शा दिला देंगे..!!

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>दो दोस्त आपस में बात करते हुए…
रामू- मैं कभी ईट का जवाब पत्थर से नहीं देता,
श्यामू- क्यों ?
रामू- क्यों कि पत्थर खोजने में बहुत समय लग जाता है…
 

 

>शौंटी- कल रात मुझे एक आदमी ने चाकू दिखाकर लूट लिया.
मौंटी- लेकिन तेरे पास तो पिस्तौल होती है ना ?
शौंटी- उसे मैंने छुपा लिया था, वरना वह उसे भी लूट लेता !!

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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