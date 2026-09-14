'BJP-JDS के कई नेता कांग्रेस में शामिल होने को तैयार', DK शिवकुमार का दावा

कर्नाटक में सियासी हलचल के बीच डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीएस के कई नेता उनके और कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क में हैं और पार्टी में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं. शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस इन नेताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार है.

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डीके शिवकुमार के मुताबिक, जिला प्रभारी मंत्रियों और जिला अधिकारियों को उन नेताओं की लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को पार्टी में जगह दी जाएगी और उनके साथ मिलकर काम किया जाएगा.

'कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं'

शिवकुमार ने कहा कि नई पीढ़ी उम्मीद की तलाश में है. उन्होंने दावा किया कि देश को बचाने के लिए कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है. उनके इस बयान को बीजेपी और जेडीएस के नेताओं को कांग्रेस में लाने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है.

बीजेपी पर निशाना साधते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि बीजेपी को पिछले 13 साल से मौका दिया गया है और अब काफी हो चुका है. उन्होंने कहा, "बीजेपी को 13 साल से मौका दिया गया है. मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया."

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शिवकुमार के इस बयान के बाद कर्नाटक की राजनीति में नए नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, उन्होंने अभी किसी नेता के नाम का खुलासा नहीं किया है.

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