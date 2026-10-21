scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा की चिंगारी, अब कुकी गांव के कई घर आग के हवाले

पुलिस के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे कामजोंग के खाली खोइकाई कुकी गांव में संदिग्ध उग्रवादियों ने कई घरों को आग लगा दी. कुकी और नागा समुदायों के बीच जारी तनाव के दौरान हुई इस घटना ने प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और लोगों की घर वापसी को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

Advertisement
X
मणिपुर के खाली कुकी गांव में कई घरों में आगजनी (Photo-File)
मणिपुर के खाली कुकी गांव में कई घरों में आगजनी (Photo-File)

मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. कामजोंग जिले में बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे आगजनी की घटना सामने आई. पुलिस के मुताबिक, चस्साद गांव के पास स्थित खोईकाई कुकी गांव में संदिग्ध उग्रवादियों ने की घरों को आग के हवाले कर दिया. 

घटना के बाद इलाके में एक बार फिर तनाव बढ़ गया. फिलहाल अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आग की चपेट में कितने घर आए और उन्हें कितना नुकसान पहुंचा है. पुलिस ने आरोपियों की पहचान को लेकर भी अभी कोई जानकारी नहीं दी है.

बता दें कि खोइकाई गांव पहले ही खाली हो चुका था. कुकी और नागा समुदायों के बीच बढ़ते टकराव के कारण स्थानीय लोग अपने घर छोड़कर चले गए थे. ऐसे में गांव में आगजनी की इस घटना ने हालात को लेकर चिंता और बढ़ा दी है. फिलहाल घटना के पीछे की वजह साफ नहीं है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी पूरे नुकसान का आकलन किया जाना बाकी है.

सम्बंधित ख़बरें

Commission reviewing election preparations
यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव की तैयारी तेज, मणिपुर पहुंची EC की टीम
Manipur security forces
मणिपुर में 3 मैतेई लोगों की हत्या, CM आवास के बाहर शव रखकर प्रदर्शन
उग्रवादियों के हमले में दो की मौत हो गई (Photo-Representational)
मणिपुर: जंगल में फायरिंग से 2 की मौत, CM आवास के बाहर प्रदर्शन
Manipur security forces
मणिपुर में फिर बवाल, 24 घंटे में 28 घर फूंके, हिंसा में एक नागरिक की मौत
manipur violence
कुकी समुदाय के घरों में आगजनी, फायरिंग... फिर धधक रहा मणिपुर!

यह भी पढ़ें: मणिपुर में 3 मैतेई लोगों की हत्या, CM आवास के बाहर शव रखकर प्रदर्शन

Advertisement

कई जिलों में जारी है जातीय तनाव

मणिपुर में इस साल की शुरुआत से कुकी और नागा समुदायों के बीच जातीय झड़पों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इस दौरान दर्जनों घर भी जलाए गए हैं. तमेंगलोंग, नोनी, कांगपोकपी, उखरुल और कामजोंग समेत राज्य के कई जिले इस हिंसा से प्रभावित रहे हैं. लगातार हो रही घटनाओं के कारण प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और उनके घर लौटने की स्थिति को लेकर सवाल बने हुए हैं.

फिलहाल खोईकाई गांव में आगजनी की घटना से एक बार फिर तनाव जैसे हालात बने हुए हैं. अब जांच से ही पता चलेगा कि इस घटना के पीछे कौन था और कितने परिवारों के घरों को नुकसान पहुंचा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    स्टीव स्मिथ बने 11 हजारी, रिकी पोंटिंग-एलन बॉर्डर की बराबरी कर डाली, बनाया इतिहास |
    मुंडवाया सिर...किया सोलह श्रंगार, दुल्हन सी सजीं 'मास्टरशेफ'...मेक-अप से छुपाया कैंसर का दर्द! PHOTOS |
    कोच्चि: बदमाशों में लांघी हदें, बस ड्राइवर के बाद पुलिसकर्मियों पर किया चाकू से हमला |
    विजयादशमी पर यूपी की स‍ियासत गर्म, योगी और अख‍िलेश में चले व्यंग्य बाण |
    परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में बड़ा एक्शन, DSP हरजिंदर गिल और ड्रग इंस्पेक्टर नीरज सस्पेंड |
    ‘सनातन को मानने वाले ही छुएंगे प्रतिमाएं', विसर्जन पर बोले बंगाल CM |
    11 साल बाद BJP के पूर्व विधायक कुशाग्र सागर ने छोडी पार्टी, सपा करेंगे ज्वाइन |
    35 सेफ्टी फीचर्स, ADAS और बहुत कुछ... आ रही नई Hyundai SUV |
    'अफजल गुरु मेरे सामने था...क्या कर लोगे?' 1 साल में बिखरी राहुल महाजन की जिंदगी, तिहाड़ जेल में देखे बुरे दिन |
    एक आइडिया, 1.5 लाख रुपये जीतने का मौका, जानें कौन कर सकता है आवेदन?
    Advertisement