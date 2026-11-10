7 साल से खाली पड़े हैं इतने सारे घर, एक भी इंसान नहीं रहता, अब बिकने जा रहा पूरा एस्टेट

ब्रिटेन में एक ऐसा हाउसिंग एस्टेट चर्चा में है, जहां पिछले 7 साल से एक भी इंसान रहने नहीं आया है. यहां कई घर बनकर तैयार हैं, लेकिन उनमें आज तक किसी ने अपना सामान तक नहीं रखा. हैरानी की बात यह है कि इस पूरी जगह को अब बेचने की तैयारी है. यह मामला ब्रिटेन के कॉर्नवॉल (Cornwall) इलाके के कैलस्टॉक (Calstock) गांव का है. यहां ब्रिज व्यू नर्सरी नाम से एक हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया था. इसका मकसद लोगों के रहने के लिए नए घर बनाना था. लेकिन यह प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले ही बंद हो गया और देखते ही देखते यह जगह खाली मकानों का एस्टेट बनकर रह गई.

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इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत कुल 33 घर बनाए जाने थे. इनमें से 15 घर ऐसे होने थे, जिन्हें कम कीमत पर स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराया जाता. यानी यहां रहने वाले उन परिवारों को भी घर मिल सकता था, जो महंगे मकान नहीं खरीद सकते. लेकिन इस प्रोजेक्ट में सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं हुआ. निर्माण के दौरान पैसों की परेशानी आने लगी और काम बीच में ही रुक गया. साल 2019 में यहां निर्माण का काम पूरी तरह बंद हो गया. अब तक इस जगह पर सिर्फ 10 घर ही पूरी तरह या आधे-अधूरे बन पाए हैं. इनमें से 8 घर लगभग तैयार हैं, लेकिन कुछ में अभी भी फर्श, जरूरी सामान और दूसरी चीजें लगनी बाकी हैं. इसके बावजूद इन घरों में आज तक कोई रहने नहीं आया.

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आखिर क्यों बंद हो गया घर बनाने का काम?

इस प्रोजेक्ट के बंद होने की सबसे बड़ी वजह पैसों की कमी और निर्माण में आने वाला बढ़ता खर्च बताया जा रहा है. डेवलपर्स का कहना है कि कॉर्नवॉल काउंसिल से जरूरी मंजूरी मिलने में देरी हुई. इस वजह से उन्हें करीब 12 लाख पाउंड यानी लगभग 14 करोड़ रुपये से ज्यादा का ब्याज चुकाना पड़ा. इसके अलावा, प्रोजेक्ट में दूसरी सड़क बनाने और एक रिटेनिंग वॉल यानी मिट्टी को खिसकने से रोकने वाली दीवार बनाने की जरूरत पड़ी. इस दीवार पर ही करीब 7.5 लाख पाउंड यानी लगभग 9 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था. डेवलपर्स का कहना है कि इन सब वजहों से प्रोजेक्ट का बजट बिगड़ गया और वे घरों का निर्माण पूरा नहीं कर सके.

अब पूरी जमीन और अधूरे घरों को बेचने की तैयारी

करीब 1.55 हेक्टेयर में फैली इस पूरी प्रॉपर्टी को अब बिक्री के लिए रखा गया है. इसमें पहले से बने 10 घर, आगे मकान बनाने के लिए तैयार की गई नींव और दूसरी निर्माण सामग्री शामिल है. हालांकि, इसकी कीमत सार्वजनिक नहीं की गई है. प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक लोगों को कीमत के लिए एजेंट से संपर्क करना होगा. इस जगह को खरीदने वाले व्यक्ति को सिर्फ अधूरे घरों का काम ही पूरा नहीं करना होगा, बल्कि दूसरी जरूरी शर्तें भी पूरी करनी होंगी. इसमें सड़क का निर्माण और शिक्षा व सार्वजनिक जगहों के विकास के लिए करीब 1 लाख पाउंड यानी लगभग 1.2 करोड़ रुपये का योगदान भी शामिल है.

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खाली घर देखकर नाराज हैं गांव के लोग

इस पूरे मामले से स्थानीय लोग काफी नाराज हैं. उनका कहना है कि एक तरफ लोगों को रहने के लिए किफायती घर नहीं मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इतने सारे मकान बनकर या आधे बनकर खाली पड़े हैं. कुछ लोगों ने मांग की है कि इन घरों को स्थानीय लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए. उनका कहना है कि अगर मकान बनाने वाली कंपनियां प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाती हैं, तो स्थानीय प्रशासन के पास ऐसे प्रोजेक्ट को पूरा करवाने का अधिकार होना चाहिए. कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि जब देश में घरों की कमी है, तो तैयार होने के करीब पहुंच चुके मकानों को इस तरह खाली क्यों छोड़ा जा रहा है.

काउंसिल ने क्या कहा?

इस मामले पर कॉर्नवॉल काउंसिल का कहना है कि वह डेवलपर्स के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा कराने की कोशिश कर रही है. काउंसिल के मुताबिक, स्थानीय और राष्ट्रीय नियमों का पालन करना जरूरी है. प्रशासन का कहना है कि वह इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी पक्षों के साथ बातचीत कर रहा है, ताकि यहां घरों का निर्माण पूरा हो सके और स्थानीय लोगों को किफायती मकान मिल सकें. फिलहाल, सात साल से खाली पड़े इस हाउसिंग एस्टेट को खरीदने के लिए नए खरीदार की तलाश है. अब देखना होगा कि इसे खरीदने वाला नया डेवलपर इन अधूरे घरों को पूरा कर पाता है या नहीं.

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