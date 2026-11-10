बकाया नहीं चुकाने वाले 13 बिल्डरों पर शिकंजा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जारी किया RC

बकाया नहीं चुकाने वाले 13 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के प्रमोटर्स के खिलाफ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए हैं. इन बिल्डर्स पर 20 फीसदी पेनाल्टी भी लगाई गई है. विशेषज्ञ एजेंसी Currie & Brown इन प्रोजेक्ट्स का सर्वे कर रही है. रिपोर्ट के आधार पर बिल्डरों की संपत्तियों को सील करने समेत आगे की कार्रवाई की जा सकती है.

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ग्रेटर नोएडा में बरसों से अधूरे पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में फंसे फ्लैट खरीदारों के लिए एक अहम घटनाक्रम सामने आया है. ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बकाया भुगतान नहीं करने वाले 13 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के प्रमोटरों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी किए हैं.

ये प्रोजेक्ट्स अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू की गई लिगेसी प्रोजेक्ट पॉलिसी के दायरे में आते हैं. अथॉरिटी इन प्रोजेक्ट्स का विशेषज्ञ एजेंसी Currie & Brown से सर्वे करा रही है. इस सर्वे में पता लगाया जाएगा कि हर प्रोजेक्ट में कितने खरीदारों ने फ्लैट बुक कराए हैं, उन्होंने कितनी रकम जमा की है, बिल्डर पर अथॉरिटी का कितना बकाया है और निर्माण की मौजूदा स्थिति क्या है. सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

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25% रकम जमा की, 75% बकाया

अथॉरिटी के मुताबिक, इन 13 प्रोजेक्ट्स के प्रमोटरों ने बकाया रकम का शुरुआती 25 फीसदी हिस्सा जमा कराया था, लेकिन बाकी 75 फीसदी रकम नहीं चुकाई. इसके बाद अथॉरिटी ने इन बिल्डर्स पर 20 फीसदी पेनाल्टी लगाते हुए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिए. RC जारी होने के बाद बकाया रकम की वसूली के लिए प्रशासन कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है.

अथॉरिटी इन प्रोजेक्ट्स की मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए सर्वे करा रही है. रिपोर्ट आने के बाद संबंधित बिल्डरों की संपत्तियां सील करने समेत आगे की कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि, इस कार्रवाई से इन प्रोजेक्ट्स का निर्माण कब पूरा होगा या खरीदारों को कब तक कब्जा मिलेगा, इसकी समय-सीमा अभी तय नहीं हुई है.

लिगेसी पॉलिसी के दायरे में 98 प्रोजेक्ट्स

अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2023 में अटके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को पूरा कराने और फ्लैट खरीदारों को राहत देने के लिए लिगेसी प्रोजेक्ट पॉलिसी लागू की थी. ग्रेटर नोएडा के 98 बिल्डर प्रोजेक्ट्स इस नीति के दायरे में हैं. ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इनमें से 85 प्रोजेक्ट्स के बिल्डरों को बकाया रकम का शुरुआती 25 फीसदी हिस्सा जमा कराने के लिए मांग पत्र जारी किए थे.

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इनमें से 73 प्रोजेक्ट्स के लिए 25 फीसदी धनराशि पूरी या आंशिक रूप से जमा कराई जा चुकी है. इसका मतलब ये नहीं है कि इन सभी 73 प्रोजेक्ट्स में शुरुआती भुगतान की पूरी रकम जमा हो चुकी है. इन 73 प्रोजेक्ट्स में करीब 75 हजार फ्लैट हैं. ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में CEO एनजी रवि कुमार ने इस योजना के तहत हुई प्रगति की जानकारी दी थी.

40,123 फ्लैटों की हो चुकी है रजिस्ट्री

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 9 मार्च 2026 को राज्यसभा में दिए जवाब में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से मिली जानकारी के आधार पर बताया था कि 98 प्रोजेक्ट्स में कुल 40,123 बुक किए गए फ्लैट्स की रजिस्ट्री खरीदारों के नाम हो चुकी थी. इनमें से 20,035 रजिस्ट्रियां उत्तर प्रदेश की लिगेसी पॉलिसी लागू होने के बाद हुई थीं.

खरीदारों को कब मिलेगा पजेशन?

13 बिल्डर्स के खिलाफ ताजा कार्रवाई से इन प्रोजेक्ट्स की वास्तविक स्थिति सामने आने की उम्मीद है. सर्वे में खरीदारों की संख्या, जमा की गई रकम, अथॉरिटी का बकाया और निर्माण की स्थिति का आकलन किया जाएगा. इसके बाद अथॉरिटी बकाया वसूली और बिल्डरों की संपत्तियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर सकती है. लेकिन फ्लैट खरीदारों के लिए असली राहत तभी होगी, जब प्रोजेक्ट्स का निर्माण पूरा हो, उन्हें अपने फ्लैटों का कब्जा मिले और रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़े. फिलहाल इन 13 प्रोजेक्ट्स के निर्माण और कब्जे की कोई निश्चित समय-सीमा घोषित नहीं की गई है.

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