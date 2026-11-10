बीजेपी-जेडीयू में नाराजगी की चर्चा के बीच नीतीश के 3 नेताओं ने तेजस्वी को किया विश, क्या है कनेक्शन

बिहार की राजनीति में इन दिनों बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, खासकर एमएलसी चुनाव के नतीजे के बाद. इसी बीच सोमवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर जेडीयू के तीन बड़े नेताओं के बधाई संदेश ने बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है.

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जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, निशांत कुमार और वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. दूसरी तरफ बीजेपी के किसी बड़े नेता, यहां तक कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी नेता प्रतिपक्ष को उनके जन्मदिन पर औपचारिकता निभाने के लिए भी बधाई नहीं दिया.

तेजस्वी को संजय झा ने दिया बधाई

जेडीयू नेता संजय झा ने सोमवार को तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई दी थी, उसके थोड़ी ही देर के बाद बिहार के पूर्व भाजपा प्रभारी और सांसद धर्मेंद्र प्रधान, जो पटना में ही मौजूद थे, उन्होंने भी संजय झा से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की. बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण कार्ड बांटने के लिए कल पटना में मौजूद थे.

वैसे जन्मदिन पर बधाई देना सामान्य शिष्टाचार है, लेकिन राजनीति में नेताओं के हर कदम के अलग-अलग राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जेडीयू ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई संदेश देकर बीजेपी को कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है?

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बीजेपी-जेडीयू के बीच क्या चल रहा है?

दरअसल, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कहानी बिहार विधान परिषद के हालिया चुनाव से जुड़ी है. एमएलसी चुनाव से पहले बीजेपी और जदयू के बीच में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन चुनाव में दो निर्दलीय उम्मीदवार राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी ने जेडीयू के प्रत्याशियों को हराया था. इसके बाद दोनों नेता बीजेपी कार्यालय पहुंचे और बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होने की घोषणा की.

हालांकि बाद में बीजेपी और दोनों नेताओं की ओर से कहा गया कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, बल्कि बीजेपी को समर्थन दिया है, इन दोनों निर्वाचित निर्दलीय एमएलसी की सदस्यता रद्द करने का मामला बिहार विधान परिषद के सभापति के पास लंबित है.

जेडीयू की नाराजगी के मायने क्या हैं?

राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी दोनों नवनिर्वाचित निर्दलीय एमएलसी के बीजेपी में शामिल होने की घटना से जेडीयू के भीतर भारी नाराजगी है, लेकिन पार्टी का कोई भी नेता खुलकर इस पर बात करने से या फिर भाजपा के खिलाफ बोलने से बच रहा है.

यहां तक कि चुनाव हारने वाले दोनों जेडीयू के प्रत्याशी आनंद पुष्कर और अभिषेक कुमार झा ने भी जब पिछले दिनों इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया था, तो पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें रोक दिया था.

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जनता दल यूनाइटेड की नाराजगी की वजह यह थी कि राहुल राज और बंशीधर बृजवासी ने जेडीयू के उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की थी. इसके बावजूद बीजेपी की ओर से उन्हें अपने साथ जोड़ने की पहल की गई. इस पूरे मामले ने गठबंधन के भीतर आपसी तालमेल पर सवाल खड़ा किया और गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने की बात सामने आई.

निशांत कुमार को डिप्टीसीएम बनाने की चर्चा

बिहार की राजनीति में जेडीयू और सरकार के भीतर बड़े फेरबदल की चर्चाएं भी तेज हैं. चर्चा है कि पार्टी अपनी राजनीतिक ताकत और संगठन को मजबूत करने के लिए निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है. उन्हें बिहार सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलें हैं.

जेडीयू कोटे को मौजूदा दोनों उपमुख्यमंत्रियों को लेकर भी सुगबुगाहट है. उन्हें हटाकर निशांत की ताजपोशी की चर्चा है, जनता दल यूनाइटेड निशांत को पार्टी के अंदर सबसे पावरफुल नेता दिखाना चाहती है ताकि संदेश यह जाए कि सरकार में मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 पर निशांत कुमार हैं.

बिहार से केंद्र सरकार तक फेरबदल की चर्चा तेज

पिछले कुछ दिनों से जनता दल यूनाइटेड के अंदर जिस फेरबदल को लेकर चर्चा चल रही है, उसके मुताबिक विजय कुमार चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. वहीं, मौजूदा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा को केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बनाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है.

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हालांकि, जदयू में फेरबदल की बातें बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई हैं. फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं है.अगर इस तरह का फेरबदल होता है, तो इसका असर सिर्फ सरकार के मंत्रिमंडल पर नहीं, बल्कि जेडीयू के संगठन और नेतृत्व पर भी पड़ेगा. निशांत कुमार को उपमुख्यमंत्री बनाने की चर्चाओं और राजनीतिक घटनाक्रमों ने सूबे की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया है.

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