देहरादून में कांग्रेस का हल्लाबोल, 'शुद्धिकरण' के खिलाफ CM आवास कूच करेगी पार्टी

उत्तराखंड में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज होने और हल्द्वानी में हुए 'शुद्धिकरण' विवाद के विरोध में कांग्रेस ने आज मुख्यमंत्री आवास कूच की घोषणा की है. इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस राजधानी देहरादून में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है.

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कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन आज सुबह लगभग 11 बजे देहरादून के परेड ग्राउंड से शुरू होगा. यहां से हजारों कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे. कांग्रेस के इस बड़े प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है.

प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हाथीबड़कला इलाके में पुलिस ने कड़े बैरिकेड्स लगा दिए हैं और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. इस प्रदर्शन में उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ-साथ पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल होंगी.

क्या है पूरा विवाद?

दरअसल हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक जनसभा आयोजित की गई थी. सभा खत्म होने के बाद रामलीला मैदान में 'शुद्धिकरण' का कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसे लेकर राहुल गांधी ने आपत्ति जताते हुए इस पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की थी.

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हालांकि, कार्रवाई के बजाय राहुल गांधी पर ही एससी/एसटी एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर दिया गया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क उठे.

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बेंगलुरु में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर जीरो FIR

दूसरी तरफ, 5 सितंबर को बेंगलुरु पुलिस ने शिकायतकर्ता टी.आर. रामप्पा की याचिका पर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ जीरो FIR दर्ज की है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि हल्द्वानी के रामलीला मैदान में खड़गे की जनसभा के बाद आयोजित इस शुद्धिकरण कार्यक्रम से समाज में जातिगत भेदभाव का संदेश गया है. इसी दोहरे रवैये के खिलाफ आज कांग्रेस सड़कों पर उतरकर सरकार को घेर रही है.

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