दिल्ली: फैक्ट्री में 20 साल की महिला से रेप, 66 वर्षीय लेबर कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार

दिल्ली के खेरा खुर्द इलाके में कूलर की घास बनाने वाली एक फैक्ट्री में 20 साल की महिला के साथ कथित तौर पर रेप का मामला सामने आया है. एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 66 वर्षीय लेबर कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक घटना 1 सितंबर की रात करीब 11 बजे हुई थी.

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पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश की रहने वाली पीड़िता करीब एक महीने से फैक्ट्री में काम कर रही थी और वहीं रह रही थी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घटना फैक्ट्री परिसर में हुई थी. पुलिस ने आरोपी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया.

साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आगे की जांच में जुटी

जांच के दौरान पुलिस को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली. पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में महिला के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति ने कथित घटना का वीडियो बनाया था. पुलिस अब इस वीडियो और घटना से जुड़े अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. साथ ही, वीडियो बनाने वाले व्यक्ति की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

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पुलिस ने बताया कि मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना के समय फैक्ट्री में कौन-कौन लोग मौजूद थे. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है.

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