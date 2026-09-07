scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सीमेंट की बोरी 50 किलो की ही क्यों होती है? जानिए इसके पीछे की असली वजह

सीमेंट की बोरी आमतौर पर 50 किलो की ही क्यों होती है? क्या इसके पीछे कोई सरकारी नियम है या फिर इसकी कोई खास वजह है? साथ ही ये भी जानेंगे कि बड़ी निर्माण परियोजनाओं में हजारों सीमेंट की बोरियों की जगह बल्क सीमेंट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है.

Advertisement
X
50 किलो की बोरी होने का एक फायदा यह भी है कि सीमेंट की मात्रा का हिसाब लगाना आसान रहता है. ( Photo: ITG)
50 किलो की बोरी होने का एक फायदा यह भी है कि सीमेंट की मात्रा का हिसाब लगाना आसान रहता है. ( Photo: ITG)

जब भी हम घर बनवाने के लिए सीमेंट खरीदते हैं, तो आमतौर पर हमें 50 किलो की बोरी ही दिखाई देती है. चाहे कोई छोटा मकान बन रहा हो या बड़ी बिल्डिंग, सीमेंट की पैकिंग अक्सर 50 किलो की होती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सीमेंट की बोरी 20, 40 या 100 किलो की क्यों नहीं होती? इसके पीछे क्या कारण हैं?

सबसे पहली बात यह समझना जरूरी है कि सीमेंट का इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में होता है. यह निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख चीजों में से एक है. घर, सड़क, पुल, फैक्ट्री और बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनाने में सीमेंट की जरूरत लगातार पड़ती है. इसलिए इसे ऐसी मात्रा में पैक करना जरूरी होता है, जिसे संभालना भी आसान हो और लागत भी ज्यादा न आए. मान लीजिए अगर सीमेंट को सिर्फ 20 किलो की बोरी में पैक किया जाए. तब 100 किलो सीमेंट के लिए 5 बोरियों की जरूरत पड़ेगी. यानी ज्यादा बोरियां, ज्यादा पैकिंग मटेरियल और ज्यादा पैकिंग का खर्च.

वहीं 50 किलो की बोरी में 100 किलो सीमेंट के लिए सिर्फ 2 बोरियां पर्याप्त होंगी. इससे पैकिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम होता है. अगर बोरी का वजन बहुत ज्यादा कर दिया जाए, जैसे 100 या 200 किलो, तो दूसरी समस्या सामने आएगी. इतनी भारी बोरी को मजदूरों के लिए उठाना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल हो जाएगा. खासकर निर्माण स्थल पर जहां सीमेंट को कई बार हाथ से ऊपर की मंजिलों तक पहुंचाया जाता है. इसलिए 50 किलो की मात्रा एक तरह से लागत और सुविधा के बीच बैलेंस बनाती है.

Advertisement

मजदूरों के लिए भी 50 किलो उठाना आसान 
निर्माण स्थल पर सीमेंट की बोरियों को लोड करना, उतारना और इस्तेमाल करना पड़ता है. अगर बोरी बहुत ज्यादा भारी होगी तो उसे उठाना मुश्किल होगा और काम की गति भी प्रभावित हो सकती है. 50 किलो की बोरी को दो लोगों की मदद से या कई जगहों पर निर्धारित तरीके से संभालना आसान होता है. इसी वजह से यह पैकिंग लंबे समय से चली आ रही है.

सम्बंधित ख़बरें

why MRI machines are always on
अस्पतालों में MRI मशीन को कभी बंद क्यों नहीं किया जाता?
electricity-meter-5-30a-10-60a-meaning
बिजली मीटर पर 5(30)A, 10(60)A क्यों लिखा होता है?
Fiberglass in construction
दिखने में मार्बल जैसा, एक्स्ट्रा मजबूत... ट्रेंड में फाइबर ग्लास, काफी सस्ता!
सिर्फ कंघी रखने की आदत से किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का फैसला नहीं किया जा सकता. ( Photo: ITG)
Psychology Facts: जेब में हमेशा छोटी कंघी रखने वाले लोग कैसे होते हैं? 
जानिए जापान की इस अनोखी नहाने की परंपरा के पीछे क्या वजह है. ( Photo: ITG)
जापानी रात में ही क्यों नहाते हैं? वजह जानकर आप भी बदल लेंगे नहाने का समय!

हिसाब-किताब में भी आसानी
50 किलो की बोरी होने का एक फायदा यह भी है कि सीमेंट की मात्रा का हिसाब लगाना आसान रहता है. उदाहरण के लिए, 20 बोरियां = 1,000 किलो यानी 1 टन. इसी तरह बड़ी मात्रा में सीमेंट खरीदने वाली कंपनियों और ठेकेदारों के लिए बोरियों की संख्या के आधार पर स्टॉक का हिसाब रखना आसान हो जाता है.
लेकिन 50 किलो कोई अंतरराष्ट्रीय नियम नहीं है कि दुनिया में हर जगह सीमेंट की बोरी सिर्फ 50 किलो की ही होनी चाहिए. अलग-अलग देशों में सीमेंट की पैकिंग का वजन अलग हो सकता है. उदाहरण के लिए, कुछ देशों में 40 किलो के बैग भी इस्तेमाल होते हैं. यानी 50 किलो की पैकिंग मुख्य रूप से स्थानीय बाजार की जरूरत, लागत, काम करने की सुविधा और लंबे समय से चली आ रही प्रथा के कारण लोकप्रिय हुई है.

Advertisement

अब सवाल आता है कि अगर किसी बड़े पुल, सड़क या फैक्ट्री प्रोजेक्ट में हजारों टन सीमेंट इस्तेमाल होता है, तो क्या वहां भी हजारों 50 किलो की बोरियां आती हैं? ऐसा जरूरी नहीं है. बड़ी निर्माण परियोजनाओं में सीमेंट अक्सर बल्क में यानी बड़ी मात्रा में सीधे पहुंचाया जाता है. इसके लिए खास तरह के बल्क सीमेंट टैंकर और पंपिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. इस तरह के काम में सीमेंट को बोरियों से निकालकर डालने की जरूरत नहीं पड़ती. मशीन और पाइप की मदद से सीमेंट को सीधे स्टोरेज सिस्टम या उपयोग वाली जगह तक पहुंचाया जा सकता है. इससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं.

इसलिए सीमेंट की बोरी 50 किलो की होने के पीछे कोई एक कारण नहीं है. इसके पीछे पैकेजिंग लागत, परिवहन, मजदूरों की सुविधा, स्टोरेज और सीमेंट की मात्रा का हिसाब रखने में आसानी जैसे कई कारण हैं. यानी 50 किलो की बोरी एक ऐसा पैकिंग साइज है जो लंबे समय से कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए व्यावहारिक और लागत के लिहाज से सुविधाजनक साबित हुआ है. हालांकि बड़ी परियोजनाओं में आज सीमेंट को बोरियों के बजाय बल्क कंटेनर और टैंकर के जरिए भी पहुंचाया जाता है.

नोट: Aajtak.in इस दावे की पुष्टि नहीं करता है. यह वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर लिखी गई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सत्य निकेतन हादसे पर MCD ऑफिस के बाहर ABVP और पुलिस के बीच हुई झड़प |
    6 मौतों के बाद जागा प्रशासन, मौत की इमारत की बगल की बिल्डिंग खाली करने का आदेश, 8 Updates |
    दिल्ली-UP से MP-बिहार तक बरसेंगे बादल, IMD का आंधी-तूफान का अलर्ट |
    Gajkesari Yog 2026: आज कर्क राशि में गुरु-चंद्रमा का महा-मिलन! 4 राशियों का भाग्योदय |
    LIVE: गेट के पास बैठा था शख्स, तभी गिरी बिल्डिंग... दिल्ली के सत्य निकेतन इमारत हादसे का 20 सेकंड का CCTV फुटेज आया सामने |
    100 करोड़ पार हुई 'मिर्जापुर: द मूवी', बॉक्स ऑफिस की 'गद्दी' पर दिखाया दम! तीसरे दिन हुई धांसू कमाई |
    'बिना परमिशन घुसे तो लगेगा बैन...', होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नया खेल, जहाजों को चेतावनी |
    पैसों की पड़ी जरूरत तो सड़क से पकड़ा पशु, फिर जंगल में किया वध और देहरादून में बेचा मांस... बिजनौर में हैरान करने वाला मामला |
    सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखा लेटर, बोले- शिक्षक ज्ञान का दीप, शिक्षा से बदलता है भविष्य |
    Old Dupatta Reuse: घर की सूरत बदल देगा अलमारी में रखा पुराना दुपट्टा! ऐसे करें इस्तेमाल, महंगे डेकोरेटिव पीस को देगा टक्कर
    Advertisement