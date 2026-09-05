scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

उत्तराखंड शुद्धिकरण विवाद: FIR हुई तो बदले महेंद्र भट्ट के सुर, बयान से बनाई दूरी

उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ बेंगलुरु में शुद्धिकरण से जुड़े कथित बयान को लेकर जीरो FIR दर्ज होने के बाद उन्होंने विवाद से दूरी बना ली है. देहरादून में भट्ट ने कहा कि भाजपा का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है और यदि उन्होंने कोई विवादित बयान दिया या पार्टी ने ऐसी प्रेस विज्ञप्ति जारी की है तो सवाल उठना चाहिए.

Advertisement
X
उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट. (File Photo: ITG)
उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट. (File Photo: ITG)

उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ कर्नाटक के बेंगलुरु में कथित तौर पर शुद्धिकरण से जुड़े बयान को लेकर FIR दर्ज होने के बाद अब उन्होंने इस मामले से किनारा कर लिया है. देहरादून में शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि मीडिया के लोग पूरी बात को समझते हैं. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनके द्वारा इस संबंध में कोई विवादित बयान दिया गया है या भाजपा की ओर से ऐसी कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें इस तरह की बात कही गई हो, तो हम पर प्रश्न उठता है.

महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा का इस पूरे मामले से कोई लेना-देना नहीं है और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बौखलाई हुई है. कांग्रेस ने पहले देश को बांटने का काम किया और अब समाज को बांटने का काम रही है. सच्चाई यही है की उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा खड़गे को ग़लत सूचना दी गई है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में सामाजिक द्वेष करने का काम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है.

किस बयान पर हुई FIR
हालांकि, जिस बयान को लेकर महेंद्र भट्ट के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उससे जुड़े वीडियो में वह 25 अगस्त को मीडिया से बातचीत करते हुए कथित तौर पर यह कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जहां रैली हुई थी, उसके बाद वहां गंदगी हो गई थी. वहां ऐसे नारे लगे जो रामजी के स्थान पर नहीं लग सकते और तो वहां शुद्धिकरण होता है तो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए (साफ़ नहीं). कांग्रेस के लोग अपने नेता की खिल्ली उड़ा रहे हैं. वहीं महेंद्र भट्ट पर हमला बोलते हुई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बयान दिया था कि सफ़ाई और शुद्धिकरण में फ़र्क़ होता है.

सम्बंधित ख़बरें

Mallikarjun Kharge
‘शुद्धिकरण’ मामले में BJP नेताओं पर FIR, बेंगलुरु में दर्ज हुआ केस
बेगुल नदी के किनारे बसे घर और पेड़ लगातार तेज बहाव की जद में आ रहे हैं. (Photo-ITG)
उत्तराखंड में बारिश का कहर, बेगुल नदी के कटाव से घर-पेड़ बहे, मंडराया खतरा
चित्रकूट से लेकर उत्तराखंड तक जबरदस्त तबाही, IMD ने जारी किया अलर्ट
नाव के सहारे दफ्तर पहुंच रहे कर्मचारी.(Photo: Screengrab)
उत्तराखंड से यूपी-बिहार तक उफान पर नदियां, देखें बाढ़ का रौद्र रूप
मॉनसून की तेज बारिश के बाद कई राज्यों में लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है.(Photo-ITG)
बारिश का रौद्र रूप: कहीं नदी का सैलाब, कहीं धंसी सड़कें
Advertisement

इसके बाद 29 तारीख़ को दिल्ली में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नैनीताल पुलिस और उत्तराखंड सरकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर कार्रवाई करने की मांग की थी. लेकिन इसके ठीक उलट, 30 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ही शुद्धिकरण हवन में शामिल हुए दो अनुसूचित जाति के युवाओं ने एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवा दी.

इस घटना के बाद पूरे देश में राजनीतिक जुबानी लड़ाई तेज हो गई और सवाल उठने लगे कि क्या नेता प्रतिपक्ष की मांग के बाद उनके विरोधियों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर जवाबी कार्रवाई की है? अब कर्नाटक में महेंद्र भट्ट के खिलाफ दर्ज जीरो एफआईआर के बाद यह राजनीतिक जंग एक नए मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है. FIR दर्ज होने के बाद महेंद्र भट्ट के बयान से यह सवाल उठ रहा है कि क्या पहले शुद्धिकरण को सही ठहराने वाले बयान से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अब दूरी बना रहे हैं?
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    उत्तराखंड शुद्धिकरण विवाद: FIR हुई तो बदले महेंद्र भट्ट के सुर, बयान से बनाई दूरी |
    'भारत-US रिश्तों में स्थिरता की वजह मोदी' बोले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर |
    34357 रन, 1347 विकेट... इंटरनेशनल क्रिकेट के वो 4 महारिकॉर्ड्स जिन्हें तोड़ना नहीं आसान, तीन पर भारतीयों का कब्जा |
    20 साल के लड़के ने पेश की मिशाल, 2 साल में अकेले साफ कर दी पूरी नदी |
    बच्चों के लिए मिठाई लेने उतरा शख्स, स्टार्ट कार लेकर भाग गया बदमाश! हापुड़ पुलिस मामले की जांच में जुटी |
    बुलंदशहर से पकड़ा गया स्वतंत्र भारद्वाज, कोर्ट ने एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा |
    तमिलनाडु के सरकारी स्कूल में युवक ने सांभर में मिलाया गोबर पाउडर, आरोपी गिरफ्तार |
    बेकरी के लॉकर से गायब हुए 24 लाख रुपए, राज खुला तो हर कोई रह गया हैरान |
    करोड़पति सिंगर बादशाह संग तलाक के बाद दर्द में एक्ट्रेस, रचाएगी दूसरी शादी? बोली- मैं रोमांटिक... |
    सपा सांसद इकरा हसन को क्यों किया गया हाउस अरेस्ट?
    Advertisement