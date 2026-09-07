रेलवे अपडेट! बिहार में आज रद्द रहेंगी ये 10 ट्रेनें, 10 का रूट रहेगा डायवर्ट, देखें पूरी लिस्ट

बिहार में भारी बारिश के चलते कई जिलों में हालात बिगड़ रहे हैं. राजधानी पटना में पुनपुन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है. पुनपुन और परसा बाजार रेलवे स्टेशन के बीच ब्रिज नंबर-21 पर ट्रेनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई है. इसके चलते 7 सितंबर 2026 को इस रूट से चलने वाली 10 ट्रेनों को रद्द और 10 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है.

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पूर्व मध्य रेलवे (ECR) के मुताबिक, पटना-गया रेल लाइन पर पुनपुन नदी के ब्रिज नंबर-21 को सुरक्षा कारणों से अस्थायी तौर पर बंद किया गया है. यह रेल सेक्शन दानापुर रेल डिविजन के अंतर्गत आता है. नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण इस हिस्से में ट्रेनों का परिचालन फिलहाल सुरक्षित नहीं माना जा रहा है.

7 सितंबर को ये 10 ट्रेनें रहेंगी रद्द

63242 गया-पटना जंक्शन मेमू

63244 गया-पटना जंक्शन मेमू

63245 पटना जंक्शन-गया मेमू

63247 पटना जंक्शन-गया मेमू

63248 गया-पटना जंक्शन मेमू

63251 पटना जंक्शन-गया मेमू

63256 गया-पटना जंक्शन मेमू

63274 पटना जंक्शन-राजगीर मेमू

63250 गया-पटना जंक्शन मेमू

63253 पटना जंक्शन-गया मेमू

इन 10 ट्रेनों का बदला गया रूट

ब्रिज नंबर-21 पर परिचालन बंद होने की वजह से 10 ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से चलाया जाएगा. इनमें शामिल हैं...

18625 पूर्णिया कोर्ट-हटिया एक्सप्रेस

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18626 हटिया-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस

13329 धनबाद-पटना जंक्शन एक्सप्रेस

13330 पटना जंक्शन-धनबाद एक्सप्रेस

15137 राजगीर-बनारस एक्सप्रेस

15138 बनारस-राजगीर एक्सप्रेस

63390 नवादा-पटना जंक्शन मेमू

63389 पटना जंक्शन-नवादा मेमू

63391 इस्लामपुर-पटना जंक्शन मेमू

63392 पटना जंक्शन-इस्लामपुर मेमू

यात्रियों के लिए रेलवे की सलाह

भारी बारिश और पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है. यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करने की सलाह दी गई है. रद्द और डायवर्ट की गई ट्रेनों से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए यात्री रेलवे की हेल्पलाइन 139 पर संपर्क कर सकते हैं.

फिलहाल पुनपुन नदी के बढ़े जलस्तर के कारण पटना-गया रेल लाइन का यह हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित है. रेलवे की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हालात सामान्य होने के बाद ही इस ब्रिज से ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू किया जाएगा.

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