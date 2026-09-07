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2 मिनट में हुईं बाहर, NEET प्रोटेस्ट से स्टार बनीं रिया अहीर, बिग बॉस की जनता ने ठुकराया, स्टेज से घर लौटीं

नीट प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों की आवाज बनीं रिया अहीर बिग बॉस 20 में शामिल नहीं हो सकीं. जनता ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया. उनकी जगह लव गिल को शो में एंट्री मिली.

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रिया को फैंस ने दिया झटका (Photo: Instagram @rhiyaahir)
रिया को फैंस ने दिया झटका (Photo: Instagram @rhiyaahir)

NEET प्रोटेस्ट छात्रों की परीक्षाओं में होने वाली चीटिंग और गड़बड़ी को लेकर एक आंदोलन था. लेकिन इस क्रांति ने कईयों को स्टार बनाया. कई इन्फ्लुएंसर्स इस प्रोटेस्ट में दिखकर हीरो बने. मुंबई में हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने एक एक्ट्रेस और मॉडल की भी किस्मत बदली. रिया अहीर, जिन्हें नीट प्रोटेस्ट से पहले कोई नहीं जानता था. वो रातोरात स्टार बनीं.

रिया को मिला 2 मिनट का फेम!

ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई बड़ी स्पीच दी हो या प्रोटेस्ट में लाठी-डंडे खाए हो. वो छात्रों से भरी पुलिस वैन को बीच सड़क पर रोककर स्टार बनीं. हर मीडिया पोर्टल और सोशल मीडिया पेज पर रिया के चर्चे होने लगे. वो डिबेट्स में जाने लगीं. यूथ और जेन-जी का फेस बनीं. उन्हें उनकी बहादुरी के लिए सम्मान भी मिला. फिर अचानक सुनने को मिला कि वो बिग बॉस 20 का हिस्सा बनने वाली हैं. मेकर्स ने जनता की फेवरेट रिया की किस्मत का फैसला जनता पर ही छोड़ा.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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पंजाबी हसीना लव गिल और रिया के बीच एक पोल हुआ. जिसमें जनता के वोटों के आधार पर दोनों में से एक को शो में एंट्री मिली. 6 सितंबर को उनकी किस्मत का फैसला हुआ. लव गिल को जनता ने शो के अंदर भेजा, वहीं रिया बिग बॉस के स्टेज से ही बाहर हो गईं. रिया को बीबी हाउस के अंदर तक जाने का चांस नहीं मिला. वो सलमान से मिलीं. कैमरे पर दिखीं और स्टेज से ही दबे पांव बाहर निकल गईं. रिया बस 2 मिनट के लिए बिग बॉस के मंच पर दिखीं.

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रिया संग हुई पॉलिटिक्स?

हालांकि स्टेज पर रिया का फीयरलेस अवतार दिखा. उनकी और लव गिल की आपस में बहसबाजी भी हुई. बिग बॉस के मंच पर रिया ने ड्रामा क्रिएट कर अपना बेस्ट दिया. लेकिन अफसोस वो शो में एंट्री नहीं पा सकीं. फैंस निराश हैं. लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं भरोसा है कि बीबी मेकर्स आगे चलकर रिया को शो में ले लेंगे. लेकिन एक बात जो सबसे वीयर्ड लगी, वो ये कि जनता की आवाज बनीं रिया को क्यों जनता ने नहीं चुना? सुनने में अटपटा जरूर लगता है. शायद लव का फैंडम रिया के मुकाबले काफी तगड़ा है. या फिर कहीं ये मेकर्स की सोची समझी प्लानिंग तो नहीं थी?

बिग बॉस के लिए रिया काफी एक्साइटेड थीं. जबसे उनका नाम शो के लिए अनाउंस हुआ था वो बैक टू बैक इंटरव्यू दे रही थीं. उन्होंने कहा कि वो पेट पालने के लिए रियलिटी शो कर रही हैं. कुछ लोगों ने रिया को ट्रोल भी किया. उन्होंने कहा कि बिग बॉस में जाने के लिए रिया ने छात्रों की आवाज बनने का ढोंग किया था. हालांकि रिया ने इन आरोपों को गलत बताया था. 

खैर, देखते हैं रिया को लेकर आगे क्या देखने, सुनने को मिलता है.

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