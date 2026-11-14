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Love Gill-Gurpreet Ghuggi Controversy: 5 करोड़ की सेटलमेंट और अफेयर के आरोप... लव गिल पर सवाल सुनते ही एक्टर ने झाड़ा पल्ला!

लव गिल और गुरप्रीत घुग्गी को लेकर खबरों के बाजार में कई बातें होती हैं. इन दिनों लव बिग बॉस में हैं, जहां स्काउट संग उनके गेम पर सवाल उठ रहे हैं. ऐसे में जब गुरप्रीत से भी एक्ट्रेस के बारे में पूछा जाने लगा, तो वो लव के बारे में कुछ भी कहने से परहेज करते दिखे.

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लव गिल का शो नहीं देख रहे पंजाबी एक्टर! (Photo: ITGD)
लव गिल का शो नहीं देख रहे पंजाबी एक्टर! (Photo: ITGD)

पंजाबी एक्ट्रेस लव गिल इन दिनों बिग बॉस 20 में नजर आ रही हैं, जहां वो खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. जबसे लव शो का हिस्सा बनी हैं, उनसे जुड़ी हर कॉन्ट्रोवर्सी भी लाइमलाइट में आई है. कुछ दिनों पहले शो में उनके इमोशनल ब्रेकडाउन के दौरान एक बड़ा विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. ये विवाद पंजाबी एक्टर गुरप्रीत गुग्गी से जुड़ा था. रिपोर्ट्स थीं कि लव और गुरप्रीत का अफेयर था. 

पंजाबी फिल्म 'फर्लो' में लव गिल और गुरप्रीत गुग्गी साथ नजर आए थे. इसी दौरान सोशल मीडिया पर दोनों के कथित अफेयर, प्रेग्नेंसी और 5 करोड़ रुपये की सेटलमेंट को लेकर कई तरह की बातें सामने आई थीं. हालांकि, गुरप्रीत और लव दोनों ने ही इन आरोपों को खारिज कर दिया था. अब गुरप्रीत गुग्गी से एक बार फिर लव को लेकर सवाल किए गए, लेकिन इस बार वो उन सवालों का परहेज करते दिखाई दिए. 

लव से जुड़ी बात को किया इग्नोर?

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दरअसल, गुरप्रीत से लव के शो में आने को लेकर सवाल पूछा गया. इस पर एक्टर ने ऐसा जवाब दिया कि अब उनका बयान सुर्खियों में है. एक रिपोर्टर ने गुरप्रीत से लव गिल के 'बिग बॉस 20' में आने को लेकर सवाल किया. इस पर एक्टर ने साफ कहा कि वो ये शो देखते ही नहीं हैं. उन्होंने लव से जुड़े सवाल को घुमाकर पंजाब के मुद्दों पर बात की. 

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उन्होंने पंजाबी में कहा- मैं वो शो देखता ही नहीं हूं. वो शो मेरे लिए जरूरी ही नहीं है. समाज में इससे भी बड़े मुद्दे हैं, जिन पर बात होनी चाहिए. ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर बात करने की जरूरत है. पंजाब में शांति होनी चाहिए, हर किसी को प्यार और इज्जत मिलनी चाहिए और पंजाब के हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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लव संग विवाद पर गुरप्रीत ने तोड़ी थी चुप्पी

बता दें कि लव गिल ने बिग बॉस के दौरान इशारों-इशारों में अपनी जिंदगी की मुश्किलों पर बात छेड़ दी थी, जिससे गुरप्रीत गुग्गी सुर्खियों में आए थे. जब स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काश्वी शो में आई थीं, तब लव ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कहा कि वो पहले से ही काफी मुश्किलों से गुजर चुकी हैं. अब इसके बाद उनकी जिंदगी और खराब हो गई है. इसके बाद सोशल मीडिया पर गुरप्रीत गुग्गी संग उनके रिश्ते की चर्चा शुरू हुई. 

हालांकि 55 साल के पंजाबी एक्टर ने इन खबरों को साफ-साफ झूठ बताया था. साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश हो रही है. गुरप्रीत ने यहां तक कह दिया था कि वो इसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे. 

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