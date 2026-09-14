scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हनुमान अंश की 21 वर्षीय प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर पहुंचीं कैंची धाम, बाबा नीम करौली के दर्शन कर लिया आशीर्वाद

हनुमान अंश की 21 वर्षीय युवा प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर कैंची धाम पहुंचीं. उन्होंने बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. परिवार और सहयोगियों के साथ पहुंचीं अनुप्रिया ने धाम के आध्यात्मिक वातावरण को अविस्मरणीय बताया. उन्होंने कहा कि ‘हनुमान अंश’ के जरिए भगवान हनुमान की भक्ति, भारतीय संस्कारों और आध्यात्मिक संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है.

Advertisement
X
हनुमान अंश की 21 वर्षीय युवा प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर कैंची धाम पहुंचीं (Photo ITG)
हनुमान अंश की 21 वर्षीय युवा प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर कैंची धाम पहुंचीं (Photo ITG)

उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम एक बार फिर आस्था और अध्यात्म के रंग में नजर आया. देश-विदेश में चर्चा बटोर रही फिल्म हनुमान अंश की 21 वर्षीय युवा प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए कैंची धाम पहुंचीं. उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया और धाम के शांत, आध्यात्मिक वातावरण को अपने लिए बेहद खास और अविस्मरणीय अनुभव बताया.

अनूप्रिया नागर के कैंची धाम पहुंचने के दौरान उनके परिवारजन और सहयोगी भी मौजूद रहे. उनके साथ लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष कार्तिक पालीवाल भी धाम पहुंचे. दर्शन के दौरान अनुप्रिया ने बाबा नीम करौली महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और कहा कि कैंची धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि देश-दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ा पवित्र स्थान है.

बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन को बताया सौभाग्य

सम्बंधित ख़बरें

Shobhinaw Satyaa, Anjali Arora
‘हनुमान अंश’ वाले शोभिनव से मिली कच्चा बादाम गर्ल, किया अपनी 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का प्रमोशन
Hanuman ansh producer Anupriya Nagar
हनुमान अंश बनाने वाली अनुप्रिया नागर पहुंचीं कैंची धाम
hanuman ansh beats akshay kumar saif ali khan
फीका पड़ा अक्षय का स्टारडम! 'हनुमान अंश' से पिछड़ी फिल्म हैवान
sushant singh Rajput sister cries watching hanuman ansh
250 करोड़ की ओर 'हनुमान अंश', फिल्म देख रो पड़ीं सुशांत की बहन
Hanuman Ansh ott Deal
नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म को मिली 100 करोड़ रुपये की OTT डील?

कैंची धाम पहुंचने के बाद अनूप्रिया नागर ने बाबा नीम करौली महाराज की पावन भूमि पर दर्शन करने को अपने लिए सौभाग्य की बात बताया. उन्होंने कहा कि इस धाम का वातावरण मन को शांति देने वाला है. यहां आने वाले श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता का भी अनुभव करते हैं. उन्होंने कहा कि बाबा नीम करौली महाराज की ख्याति देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है. विदेशों में भी बड़ी संख्या में लोग बाबा के प्रति श्रद्धा रखते हैं और कैंची धाम को अपनी आस्था से जोड़कर देखते हैं. यही वजह है कि हर साल देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ विदेशों से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं.

Advertisement

'हनुमान अंश' में भक्ति और भारतीय संस्कारों का संदेश

कैंची धाम यात्रा के दौरान अनूप्रिया नागर ने अपनी फिल्म 'हनुमान अंश' को लेकर भी बातचीत की. उन्होंने बताया कि फिल्म के जरिए भगवान हनुमान की भक्ति, आस्था और भारतीय संस्कारों के संदेश को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है. अनूप्रिया के मुताबिक, फिल्म की विषयवस्तु भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ी है. उनका उद्देश्य मनोरंजन के साथ-साथ दर्शकों तक आस्था, संस्कार और सकारात्मक संदेश पहुंचाना भी है. इसी भावना के साथ बाबा नीम करौली महाराज की दिव्य महिमा और उनके संदेशों को भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की इच्छा इस प्रयास से जुड़ी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'मिर्जापुर द मूवी' का इफेक्ट, वेम्बली स्टेडियम में दिलजीत दोसांझ ने गाया 'सांसों की माला' गाना, 90 हजार फैंस झूमे |
    हाई-प्रोफाइल लोग और संदिग्ध गतिविधियां... होटल से 65 महिला-पुरुष गिरफ्तार |
    Weather Update: दिल्ली-NCR से यूपी-बिहार तक करवट लेगा मौसम, IMD का भारी बारिश का अलर्ट |
    बांग्लादेश को आई अक्ल! शेख हसीना को भूल अब भारत के साथ रिश्ते 'रीसेट' करने की तैयारी |
    Rajasthan Nikay Chunav Results 2026: राजस्थान निकाय चुनावों के नतीजे आज, कुछ देर में शुरू होगी मतगणना |
    Bigg Boss 20: बोरिंग रहा वीकेंड का वार, सलमान ने एक कंटेस्टेंट की छीनी पावर, फूटकर रोईं अरिश्फा |
    2020 का अधूरा सपना 6 साल बाद पूरा... अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने बेन शेल्टन को हराकर जीता US Open |
    धारदार हथियार से हत्या, बोरी में भरकर बाइक से शव ठिकाने लगाने का प्लान... सन्न कर देगी 21 वर्षीय प्रितिका हत्याकांड की कहानी |
    हवा में अचानक गिरने लगा विमान, तुर्की की फ्लाइट में मची चीख-पुकार, VIDEO वायरल |
    How To Make Batasha At Home: गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए बाजार से क्यों खरीदें बताशे? चीनी और 2 चुटकी बेकिंग सोडा से घर पर बनाएं; बनेंगे फूले-फूले
    Advertisement