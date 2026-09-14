हनुमान अंश की 21 वर्षीय प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर पहुंचीं कैंची धाम, बाबा नीम करौली के दर्शन कर लिया आशीर्वाद

उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम एक बार फिर आस्था और अध्यात्म के रंग में नजर आया. देश-विदेश में चर्चा बटोर रही फिल्म हनुमान अंश की 21 वर्षीय युवा प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए कैंची धाम पहुंचीं. उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया और धाम के शांत, आध्यात्मिक वातावरण को अपने लिए बेहद खास और अविस्मरणीय अनुभव बताया.

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अनूप्रिया नागर के कैंची धाम पहुंचने के दौरान उनके परिवारजन और सहयोगी भी मौजूद रहे. उनके साथ लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष कार्तिक पालीवाल भी धाम पहुंचे. दर्शन के दौरान अनुप्रिया ने बाबा नीम करौली महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और कहा कि कैंची धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि देश-दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ा पवित्र स्थान है.

बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन को बताया सौभाग्य

कैंची धाम पहुंचने के बाद अनूप्रिया नागर ने बाबा नीम करौली महाराज की पावन भूमि पर दर्शन करने को अपने लिए सौभाग्य की बात बताया. उन्होंने कहा कि इस धाम का वातावरण मन को शांति देने वाला है. यहां आने वाले श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता का भी अनुभव करते हैं. उन्होंने कहा कि बाबा नीम करौली महाराज की ख्याति देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है. विदेशों में भी बड़ी संख्या में लोग बाबा के प्रति श्रद्धा रखते हैं और कैंची धाम को अपनी आस्था से जोड़कर देखते हैं. यही वजह है कि हर साल देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ विदेशों से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं.

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'हनुमान अंश' में भक्ति और भारतीय संस्कारों का संदेश

कैंची धाम यात्रा के दौरान अनूप्रिया नागर ने अपनी फिल्म 'हनुमान अंश' को लेकर भी बातचीत की. उन्होंने बताया कि फिल्म के जरिए भगवान हनुमान की भक्ति, आस्था और भारतीय संस्कारों के संदेश को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है. अनूप्रिया के मुताबिक, फिल्म की विषयवस्तु भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ी है. उनका उद्देश्य मनोरंजन के साथ-साथ दर्शकों तक आस्था, संस्कार और सकारात्मक संदेश पहुंचाना भी है. इसी भावना के साथ बाबा नीम करौली महाराज की दिव्य महिमा और उनके संदेशों को भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की इच्छा इस प्रयास से जुड़ी हुई है.

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