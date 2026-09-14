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How To Make Batasha At Home: गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए बाजार से क्यों खरीदें बताशे? चीनी और 2 चुटकी बेकिंग सोडा से घर पर बनाएं; बनेंगे फूले-फूले

How To Make Batasha At Home: पूजा और भोग के लिए हर बार बाजार से बताशे खरीदने की जरूरत नहीं है. घर पर मौजूद चीनी, पानी और सिर्फ 2 चुटकी बेकिंग सोडा की मदद से आप आसानी से सफेद, हल्के और फूले-फूले बताशे तैयार कर सकते हैं. इसके लिए न ज्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए और न ही किसी खास सांचे या मशीन की जरूरत होगी. जानिए घर पर ताजे और गोल बताशे बनाने का आसान तरीका.

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बाताशे पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं. (Photo: ITG)
बाताशे पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं. (Photo: ITG)

घर में पूजा-पाठ हो, किसी खास मौके पर भगवान को भोग लगाना हो या प्रसाद में कुछ मीठा रखना हो, बताशे का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है. ऐसे में ज्यादातर लोग इन्हें बाजार से खरीदकर लाते हैं. सफेद-सफेद और फूले हुए बताशे ना केवल देखने में बल्कि खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं. लेकिन अगर आप चाहें तो बताशे घर पर भी बेहद आसानी से बना सकते हैं.

खास बात ये है कि इसके लिए न तो बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी और न ही घंटों रसोई में खड़े रहना पड़ेगा. सिर्फ चीनी, पानी और थोड़े से बेकिंग सोडा की मदद से आप घर पर ही हल्के, सफेद और फूले-फूले बताशे तैयार कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि इन्हें बनाने के लिए किसी खास सांचे या मशीन की जरूरत नहीं पड़ती. यानी बाजार से पैकेट खरीदने के बजाय थोड़ी सी मेहनत में घर पर ही ताजे बताशे तैयार किए जा सकते हैं. चलिए जानते हैं घर पर कैसे बनाएं बताशे.

बताशे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • 1 कप चीनी
  • ½ कप पानी
  • 2 चुटकी बेकिंग सोडा
  • थाली को ग्रीस करने के लिए थोड़ा सा घी

बनाने का तरीका:

1. बताशे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ी और साफ थाली लें. इसमें हल्का सा घी लगाकर इसे चिकना कर लें. लेकिन ध्यान रखें कि घी की बहुत मोटी लेयर लगाने की जरूरत नहीं है. बस थाली पर हल्की सी ग्रीसिंग के लिए ही घी का इस्तेमाल करना है. ताकि तैयार बताशे आसानी से निकल सकें.

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2. अब एक पैन में 1 कप चीनी और ½ कप पानी डालें. इसे मीडियम आंच पर पकाएं और लगातार चलाते रहें, जब तक चीनी पूरी तरह घुल न जाए. चीनी घुलने के बाद आंच को तेज कर दें और चाशनी को पकने दें. जब चाशनी थोड़ी गाढ़ी होने लगे, तो तुरंत आंच धीमी कर दें.

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3. अब इसमें 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालें. इसे डालते ही मिश्रण तेजी से फूलने लगेगा, इसलिए बिना देर किए इसे बहुत तेजी से मिक्स करें. मिश्रण अच्छी तरह फुल जाए तो गैस बंद कर दें.

4. अब तैयार मिश्रण को बिना देर किए घी लगी थाली में थोड़ा-थोड़ा टपकाते जाएं. मिश्रण की हर बूंद थाली पर गिरते ही धीरे-धीरे गोल बताशे की शेप लेने लगेगी. यहां सबसे जरूरी बात ये है कि मिश्रण को ज्यादा देर तक ठंडा न होने दें, वरना इसे आकार देना मुश्किल हो सकता है.

5. सारे बताशे थाली में डालने के बाद इन्हें पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडे होने पर इन्हें धीरे-धीरे थाली से निकाल लें. इस तरह घर पर ही सफेद, हल्के और फूले-फूले बताशे तैयार हो जाएंगे.

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