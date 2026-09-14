हवा में अचानक गिरने लगा विमान, तुर्की की फ्लाइट में मची चीख-पुकार, VIDEO वायरल

इस्तांबुल से ट्यूनीशिया जा रही तुर्किश एयरलाइंस की एक फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब लैंडिंग के दौरान विमान तेज तूफान और खतरनाक टर्बुलेंस में फंस गया. विमान को ट्यूनिस-कार्थेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन खराब मौसम ने लैंडिंग को बेहद मुश्किल बना दिया. विमान के बार-बार जोर से हिलने के दौरान यात्रियों में डर फैल गया और कई लोग चीखने लगे.

और पढ़ें

यह घटना 10 सितंबर की बताई जा रही है. फ्लाइट में अपनी मां के साथ सफर कर रहीं यात्री मरीना मैस्काया ने सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो शेयर किया. वीडियो में यात्री अपनी सीटों को मजबूती से पकड़े नजर आ रहे हैं, जबकि विमान के जोर से हिलने के बीच केबिन में चीखने की आवाजें सुनाई दे रही हैं. इस बीच यात्री कहते सुने जा सकते हैं कि विमान कुछ सेकंड के लिए नीचे गिरने लगा, ऐसे जैसे फ्री फॉल होता है.

यह भी पढ़ें: भोपाल से दिल्ली जा रही एअर इंडिया फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के बाद डायवर्ट

लैंडिंग की तीन बार कोशिश, तीसरी बार हालात और बिगड़े

मरीना मैस्काया के मुताबिक, उड़ान के दौरान सब कुछ सामान्य था और परेशानी विमान के नीचे उतरने के दौरान शुरू हुई. उन्होंने बताया कि तूफान के बीच पायलट ने ट्यूनिस-कार्थेज एयरपोर्ट पर उतरने की तीन बार कोशिश की. उनके मुताबिक, हर कोशिश के दौरान विमान बुरी तरह हिल रहा था. तीसरी कोशिश के दौरान हालात और ज्यादा डरावने हो गए और उन्हें लगा कि विमान अचानक नीचे गिर रहा है. उन्होंने बताया कि उस वक्त यात्रियों में चीख-पुकार मच गई.

Advertisement

खराब मौसम के चलते विमान को इलाके के ऊपर चक्कर भी लगाना पड़ा. जब ट्यूनिस-कार्थेज एयरपोर्ट पर लैंडिंग संभव नहीं हो पाई, तो विमान को दूसरे एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट करने का फैसला लिया गया.

यह भी पढ़ें: लंदन जाना था, पहुंच गए स्विटजरलैंड! एअर इंडिया की फ्लाइट AI131 डायवर्ट, 9 घंटे से एयरपोर्ट पर फंसे रोते-बिलखते यात्री

करीब 60 मील दूर दूसरे एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग

फ्लाइट को आखिरकार ट्यूनिस से करीब 60 मील दक्षिण में स्थित एनफिधा-हम्मामेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया गया. वहां विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की. इस घटना में किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है. हालांकि, लैंडिंग के दौरान तेज टर्बुलेंस, खराब मौसम और बार-बार नाकाम होती लैंडिंग की कोशिशों ने विमान में सवार यात्रियों के लिए सफर को बेहद डरावना बना दिया.

---- समाप्त ----