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Weather Update: दिल्ली-NCR से यूपी-बिहार तक करवट लेगा मौसम, IMD का भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने 14 सितंबर के लिए दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, ओडिशा समेत कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मध्य प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के असर से कई इलाकों में मौसम बदलेगा, इसलिए पहाड़ी और निचले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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मॉनसून का असर अभी भी देश के कई हिस्सों में बना हुआ है. (File Photo: PTI)
मॉनसून का असर अभी भी देश के कई हिस्सों में बना हुआ है. (File Photo: PTI)

मॉनसून की चाल अभी थमी नहीं है और देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. कहीं सुबह से बादल छाए रहेंगे तो कहीं दोपहर बाद बारिश और गरज-चमक का दौर शुरू हो सकता है. कुछ राज्यों में तेज बारिश की भी चेतावनी है. मौसम विभाग (IMD) के ताजा अनुमान के मुताबिक 14 सितंबर को खास तौर पर उत्तर और मध्य भारत के कई इलाकों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है.

दिल्ली-NCR में बारिश के आसार

दिल्ली-NCR में सोमवार को मौसम बदला हुआ रह सकता है. दिनभर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. सुबह कुछ इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है, जबकि दोपहर से शाम के बीच एक बार फिर बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ मौसम बिगड़ने के भी आसार हैं.

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दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच रह सकता है. सुबह दक्षिण-पूर्व दिशा से हवा चलेगी, जबकि दोपहर में हवा की रफ्तार कुछ बढ़ सकती है. 15 सितंबर को भी दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है.

उत्तर प्रदेश में मिलाजुला मौसम

उत्तर प्रदेश में सोमवार को मौसम मिलाजुला रहने की संभावना है. राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का दायरा पश्चिमी हिस्से के मुकाबले ज्यादा रह सकता है. वहीं पश्चिमी यूपी में भी कई जगह हल्की बारिश और कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का दौर बना रह सकता है. 15 सितंबर तक छिटपुट बारिश होने की संभावना है. इसके बाद भी कुछ इलाकों में बारिश जारी रह सकती है.

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बिहार में अगले तीन दिन बारिश

बिहार में 14 सितंबर को कई जगह हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं. राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान भी कुछ जगह अच्छी बारिश हुई है. किशनगंज के टेढ़ागाछ में 7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने 15 से 17 सितंबर के बीच बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है. ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अगले कुछ दिनों तक मौसम पर नजर रखने की जरूरत है.

राजस्थान में कम दबाव का क्षेत्र

राजस्थान में 14 सितंबर को बारिश का असर खास तौर पर पूर्वी हिस्सों में ज्यादा रह सकता है. मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है. इसकी बड़ी वजह मध्य प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र है, जो अब दक्षिण-पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे लगे विदर्भ के ऊपर है. इसके अगले 24 घंटे में दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और उससे लगे गुजरात की ओर बढ़ने का अनुमान है.

इसका असर राजस्थान के मौसम पर देखने को मिल सकता है. पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश के साथ गरज-चमक हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह हल्की से छिटपुट बारिश होने की संभावना है. तेज बारिश और गरज के दौरान लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है.

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हिमाचल में गरज-चमक-बारिश

हिमाचल प्रदेश में भी 14 सितंबर को कई जगह बारिश का दौर जारी रह सकता है. मौसम विभाग ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है. कुछ इलाकों में बारिश के साथ गरज-चमक भी हो सकती है. पहाड़ी इलाकों में बारिश के दौरान सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं. ऐसे में सफर करने वालों को सावधानी बरतने की जरूरत है. उत्तर-पश्चिम भारत में आने वाले दिनों में भी बारिश का असर बने रहने का अनुमान है.

उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट

उत्तराखंड में सोमवार को बारिश और गरज-चमक का दौर देखने को मिल सकता है. सुबह के समय भी बारिश हो सकती है और दोपहर में फिर बारिश का एक और दौर आ सकता है. राज्य के बड़े हिस्से में बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश का खतरा बना हुआ है. पहाड़ी और भूस्खलन प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ पर्यटकों को भी खास सतर्क रहने की सलाह दी गई है. तेज बारिश और गरज के दौरान खुले इलाकों में जाने से बचना बेहतर रहेगा. अगले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम बदला हुआ रह सकता है.

हरियाणा में बादल और बारिश

हरियाणा में सोमवार को बादल और बारिश वाला मौसम रहने की संभावना है. सुबह बारिश हो सकती है और दोपहर में कुछ जगहों पर फिर थोड़ी देर के लिए बारिश का दौर आ सकता है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान भी जताया है.

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छत्तीसगढ़ में 16 सितंबर तक बारिश

छत्तीसगढ़ में सक्रिय मॉनसूनी हालात बने रहने की संभावना है. सोमवार को राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक 16 सितंबर तक प्रदेश में कई जगह बारिश का दौर जारी रह सकता है. गरज-चमक वाली गतिविधियां इसके बाद भी कुछ दिनों तक बनी रह सकती हैं.

मध्य प्रदेश-विदर्भ में मॉनसून एक्टिव

मध्य प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब दक्षिण-पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे लगे विदर्भ के ऊपर बना हुआ है. इसके आगे दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और उससे लगे गुजरात की ओर बढ़ने का अनुमान है. इसके चलते मध्य प्रदेश, राजस्थान और आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं.

ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट

ओडिशा में सोमवार को कई इलाकों में बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है. कई जिलों में बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है.

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