Rajasthan Nikay Chunav Results 2026: राजस्थान निकाय चुनावों के लिए मतगणना शुरू, अलवर के दो जिलों में निर्विरोध जीते प्रत्याशी

राजस्थान में नगर निकाय चुनावों के नतीजे आज जारी होने वाले हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने 309 नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका) के लिए दो चरणों में निकाय चुनाव कराए हैं.
9 सितंबर 2026 को पहले चरण के चुनाव कराए गए थे. इस दौरान 162 निकायों के लिए मतदान हुआ था. इसके बाद 11 सितंबर 2026 को दूसरे चरण में 147 निकायों के लिए मतदान कराए गए. इस चरण में जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर जैसे राज्य के प्रमुख नगर निगम शामिल थे.
दोनों चरणों को मिलाकर कुल 10,167 वार्डों के लिए वोट डाले गए. अब सोमवार को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है. चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद 21 सितंबर 2026 को महापौर (मेयर), नगर परिषद सभापति और नगरपालिका चेयरमैन पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया आयोजित की जाएगी.
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उदयपुर नगर निगम के नतीजे सामने आने लगे हैं. उदयपुर नगर निगम वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस के संजय शर्मा ने जीत दर्ज कर ली है. वहीं, बाड़मेर वार्ड नंबर 2 में बीजेपी की जीत हुई है. बीजेपी यहां 534 वोटों से विजयी हुई है. इसके अलावा भीनमाल नगर पालिका में 2 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है.
सीकर नगर परिषद और जैसलमेर नगर परिषद की एक-एक सीट पर भी कांग्रेस निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है. वहीं, झालावाड़ में 1 सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर बीजेपी का कब्जा है.
राजस्थान के 309 नगर निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है. इनमें 77 सीटों पर पहले ही निर्विरोध जीत का ऐलान हो चुका है. पुष्कर नगर परिषद में 12 सीटों पर बीजेपी और 10 सीटों पर कांग्रेस ने निर्विरोध जीत दर्ज की है.
राजस्थान निकाय चुनाव 2026 के बीच अलवर जिले की खेरली नगरपालिका में दो वार्डों में प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है. खेरली नगरपालिका के वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 17 में दो प्रत्याशी निर्विरोध पार्षद चुन लिए गए हैं.
(इनपुट- हिमांशु शर्मा)
राजस्थान में आज 10 नगर निगमों के साथ 309 शहरी निकायों के चुनाव परिणाम भी आएंगे. इसके लिए सुबह आठ बजे मतगणना शुरू हो जाएगी.
राजस्थान में नगर निकाय चुनावों के नतीजों से पहले राजनीतिक पार्टियां सतर्क हो गई हैं. हार्स ट्रेडिंग के डर से बीजेपी और कांग्रेस ने अपने-अपने उम्मीदवारों को अजमेर, पुष्कर और जयपुर के रिसॉर्ट्स में ठहराया हुआ है.
सीकर जिले के 14 निकायों में आज मतगणना होनी है. सुबह 8 बजे से अलग-अलग जगह पर मतगणना शुरू हो जाएगी. आज जिले के 495 वार्ड के पार्षद के आगे नतीजे आने हैं जिससे 1767 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा.