धारदार हथियार से हत्या, बोरी में भरकर बाइक से शव ठिकाने लगाने का प्लान... सन्न कर देगी 21 वर्षीय प्रितिका हत्याकांड की कहानी

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में प्रेम संबंध के विवाद में एक युवती की कथित तौर पर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि युवक ने अपनी 21 वर्षीय प्रेमिका की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी और शव को प्लास्टिक की बोरी में लपेटकर बाइक से ठिकाने लगाने जा रहा था. इसी दौरान पुलिस की नाका चेकिंग में आरोपी पकड़ा गया.

और पढ़ें

गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमित कुमार महतो (23) के रूप में हुई है. वह बाघमुंडी थाना क्षेत्र के हुरुमदा गांव का रहने वाला है. वहीं मृतका की पहचान प्रितिका महतो (21) के रूप में हुई है, जो बाघमुंडी थाना क्षेत्र के बुड़दा गांव की रहने वाली थी.

मेस में हुई हत्या का पुलिस को शक

पुलिस के मुताबिक अमित पढ़ाई और नौकरी की तैयारी के लिए पुरुलिया शहर से सटे टामना थाना क्षेत्र में एक मेस में रहता था. प्रितिका भी इलाके में रहती थी और नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी. शनिवार को प्रितिका अमित के मेस में गई थी.

प्रारंभिक जांच में पुलिस को शक है कि इसी मेस में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर युवती की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी.

Advertisement

प्लास्टिक में लपेटकर बाइक से शव ले जा रहा था

हत्या के बाद आरोपी ने शव को प्लास्टिक में लपेटा और देर रात बाइक से उसे ठिकाने लगाने के लिए पुरुलिया के बाघमुंडी-बालरामपुर रोड की ओर निकल पड़ा. इसी दौरान पीपीएसपी कार्यालय के सामने पुलिस की नाका चेकिंग चल रही थी.

चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार अमित को रोक लिया. जांच में प्लास्टिक में लिपटा शव मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

कई साल से था प्रेम संबंध

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि अमित और प्रितिका के बीच पिछले कई वर्षों से प्रेम संबंध था. दोनों एक ही कोचिंग में पढ़ते थे. पुलिस को आशंका है कि प्रेम संबंध में चल रहे विवाद और आपसी तनाव के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया. हालांकि, हत्या की वास्तविक वजह क्या थी और वारदात के पीछे कोई अन्य कारण था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है.

9 दिन की पुलिस हिरासत

पुलिस ने आरोपी अमित कुमार महतो को पुरुलिया जिला अदालत में पेश किया और पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत की मांग की. अदालत ने आरोपी को 9 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार, वारदात की पूरी कड़ी और आरोपी के बयान की जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि हत्या के बाद शव को कहां ले जाकर ठिकाने लगाने की योजना थी.

---- समाप्त ----